Ocena ryzyka krajów wg Coface IV kw. 2020

Sytuacja gospodarcza poszczególnych krajów będzie się poprawiać nierównomiernie. Podczas gdy Chiny i inne państwa azjatyckie przyczyniają się do globalnego wzrostu, to największe dojrzałe gospodarki nie mają szans, aby wrócić w tym roku do poziomów PKB sprzed kryzysu - prognozuje Coface. Ocena Polski pozostaje na niezmienionym od czerwca 2020 poziomie A4.

Duże nierówności między krajami. O ile wyniki Chin i innych gospodarek azjatyckich (np. Tajwanu, którego ocena krajowa została podwyższona do A2) wydatnie przyczyniają się do globalnego wzrostu, o tyle największe dojrzałe gospodarki nie powrócą w tym roku do poziomów PKB sprzed kryzysu. Na poprawę sytuacji trzeba będzie poczekać dłużej w krajach z gospodarką w dużej mierze opartą na usługach (takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania) oraz w krajach, w których występują opóźnienia w procesie szczepień.

O ile wyniki Chin i innych gospodarek azjatyckich (np. Tajwanu, którego ocena krajowa została podwyższona do A2) wydatnie przyczyniają się do globalnego wzrostu, o tyle największe dojrzałe gospodarki nie powrócą w tym roku do poziomów PKB sprzed kryzysu. Na poprawę sytuacji trzeba będzie poczekać dłużej w krajach z gospodarką w dużej mierze opartą na usługach (takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania) oraz w krajach, w których występują opóźnienia w procesie szczepień. Nierówności sektorowe. Wśród 23 podwyższonych ocen sektorowych w I kwartale 2021 r. prawie połowa przypada na branżę motoryzacyjną, która pozytywnie zaskoczyła w drugiej połowie 2020 r. Za nią plasują się budownictwo i branża chemiczna. Nie jest natomiast zaskoczeniem, że w długiej perspektywie pandemia osłabi wiele sektorów usługowych. Najbardziej ucierpiał transport, gdzie oceny ryzyka sektorowego obniżono w 9 przypadkach.

Wśród 23 podwyższonych ocen sektorowych w I kwartale 2021 r. prawie połowa przypada na branżę motoryzacyjną, która pozytywnie zaskoczyła w drugiej połowie 2020 r. Za nią plasują się budownictwo i branża chemiczna. Nie jest natomiast zaskoczeniem, że w długiej perspektywie pandemia osłabi wiele sektorów usługowych. Najbardziej ucierpiał transport, gdzie oceny ryzyka sektorowego obniżono w 9 przypadkach. Rosnące nierówności dochodowe pomiędzy krajami. Pracownicy o najniższych kwalifikacjach, młodzi ludzie oraz kobiety tracą pracę częściej niż reszta populacji, przy nadreprezentacji kobiet w najbardziej dotkniętym skutkami obostrzeń sektorze usług. Ponadto, przykłady z poprzednich epidemii XXI wieku wskazują, że taki wzrost nierówności poziomu dochodów będzie długotrwały i rozbudzi dalsze niepokoje społeczne, które raczej będą pojawiać się już po zakończeniu pandemii Covid-19.

Coface opublikował najnowszy "Barometr ryzyka krajów i sektorów po IV kwartale 2020" oraz pełną analizę ryzyka 162 krajów i 13 sektorów Country & Sector Risk Handbook. Przewiduje w nim nierównomierną poprawę sytuacji gospodarczej. To oraz niezadowolenie obywateli wielu krajów ze stopnia opanowania pandemii przez władze ich państw, sprzyja ryzyku i może prowadzić w roku 2021 do protestów i aktów przemocy.Pandemia COVID-19 trwa już rok. Coface szacuje, że w tym roku średnie globalne tempo wzrostu może osiągnąć +4,3 proc, a wolumen światowej wymiany handlowej zwiększy się o 6,7 proc. (w 2020 spadł o 5,2 proc.). Stanie się tak pod warunkiem, że największym gospodarkom uda się zaszczepić co najmniej 60 proc. swoich populacji i uzyskać zbiorową odporność, co pozwoli na odmrażanie gospodarki.Spadek upadłości firm w 2020 r. we wszystkich regionach świata (-12 proc. na świecie, -22 proc. w strefie euro, -19 proc. w krajach Azji i Pacyfiku oraz -3 proc. w Ameryce Północnej) można przypisać rządowym planom wsparcia, których kontynuacja pozwoli wielu firmom przetrwać także ten rok. Niemniej jednak, mimo efektów poszczególnych rządowych programów wsparcia, Coface przewiduje, że szok odnotowany w 2020 r. doprowadzi do wzrostu liczby przypadków niewypłacalności w 2022 r., w szczególności w Hiszpanii (16 proc. w por. z 2019 r.), Francji (13 proc.), Włoszech (9 proc.) i Niemczech (6 proc.).