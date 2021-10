Ocena ryzyka krajów wg Coface III kw. 2021

Z najnowszego "Barometru ryzyka krajów i sektorów po III kwartale 2021" autorstwa Coface wynika, że gospodarka wciąż się odbudowuje po pandemii COVID- 19. Na przeszkodzie stoją problemy z łańcuchem dostaw i inflacja. Coface podwyższył oceny ryzyka 26 krajów, w tym Polski.

Postępy w szczepieniach nadal wspierają poprawę sytuacji gospodarczej

Problemy z łańcuchem dostaw i inflacja zmniejszają tempo poprawy sytuacji gospodarczej

Niepokój w gospodarce Chin

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany ocen krajów Coface podwyższył swoje oceny ryzyka dla 26 krajów, w tym Polski (A3), Niemiec (A2), Francji (A2), Włoch (A4), Hiszpanii (A2), Szwajcarii (A1) i Belgii (A2). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Z "Barometru Coface po III kwartale 2021 r." wynika, że ożywienie gospodarcze, które napędzane było przez duży postęp w akcji szczepień przeciwko COVID-19 w okresie letnim, zaczyna wytracać tempo. Dzieje się tak głównie z powodu zakłóceń w dostawach, co zaczyna wpływać na produkcję i sprzedaż producentów na całym świecie. Do tego dochodzą niedobory pracowników, wysoka inflacja oraz wciąż wysokie zagrożenie COVID-19.W świetle trwającego ożywienia gospodarczego Coface podwyższył swoje oceny ryzyka dla 26 krajów, w tym Polski (A3), Niemiec (A2), Francji (A2), Włoch (A4), Hiszpanii (A2), Szwajcarii (A1) i Belgii (A2). Wysoki eksport towarów przemysłowych na rynki rozwinięte skłania do podniesienia przez Coface oceny gospodarkom nastawionym na eksport w Europie Środkowo-Wschodniej (A3 dla Polski, Węgier i Czech), w Azji (Korea Południowa – A2, Singapur – A2, Hongkong – A3) i w Turcji (B). Po ubiegłorocznym obniżeniu ocen ryzyka dla 78 krajów, aktualne podwyższenia ocen stanowią uzupełnienie do 16 już wprowadzonych w pierwszej połowie 2021 r. Towarzyszy im 30 aktualizacji ocen sektorów.Globalne trendy gospodarcze, na które zwrócono uwagę w najnowszym barometrze Coface, w dużym stopniu potwierdziły się w trzecim kwartale. Postęp w zakresie szczepień w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej przyczynił się do uniknięcia nowych fal restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i napawa optymizmem, że uda się uniknąć powtórki zeszłorocznych izolacji. Jednak zagrożenie ze strony COVID-19 nie zniknęło: niższe wskaźniki wyszczepienia na rynkach wschodzących – szczególnie w krajach o niskich dochodach – nadal stwarzają ryzyko pojawienia się wariantów odpornych na obecnie dostępne szczepionki.Od połowy 2020 r. nastąpiło szybkie ożywienie w światowym sektorze wytwórczym, spowodowane zwiększonymi wydatkami na dobra konsumpcyjne. Ze względu na silny popyt ze strony gospodarstw domowych, znaczne przepływy handlowe nadal stanowią kluczowe wsparcie dla wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku. Popyt na elektronikę i surowce rzeczywiście wpływa korzystnie na kilka rynków w regionie, takich jak Korea Południowa i Tajwan. Wyższe ceny sprzyjają również gospodarkom kilku kluczowych eksporterów surowców (Rosja, Ukraina, RPA, Chile, Algieria itd.). W Europie Środkowo-Wschodniej konkurencyjność eksportu w regionie oraz silna integracja z europejskimi łańcuchami dostaw również przyczyniają się do wzrostu eksportu.Z punktu widzenia tendencji sektorowych, złagodzenie i zniesienie ograniczeń w krajach, w których wskaźniki wyszczepienia są najwyższe, przyczynia się do zwiększenia wydatków gospodarstw domowych na rzecz usług o wysokim stopniu styczności z otoczeniem, takich jak handel detaliczny, hotelarstwo i rekreacja. Poprawa sytuacji w sektorze turystycznym pozostaje większym wyzwaniem.Niemniej jednak narastają problemy zwłaszcza po stronie podaży w gospodarce. Wysoki poziom oszczędności w krajach o wysokim dochodzie spowodował szybką poprawę sytuacji w odniesieniu do wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie zakłócenia pandemiczne spowodowały przerwy w łańcuchu dostaw, które spowolniają aktywność gospodarczą. Konkurencja w zakresie surowców i środków produkcji jest silna, co utrudnia produkcję przemysłową na poziomie globalnym, a w niektórych przypadkach ma wpływ na sprzedaż. Dotyczy to w szczególności niedoboru półprzewodników, który wpływa na wiele gałęzi przemysłu, od motoryzacji po technologie informacyjne i komunikacyjne, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących.Od lata 2020 r. ceny towarów, koszty produkcji i koszty transportu wzrosły gwałtownie. Wiele surowców pobiło rekordowe poziomy cen. Dotyczy to w szczególności energii - zwłaszcza w obliczu gwałtownego wzrostu cen gazu w Europie i Azji - oraz cen metali, drewna i żywności. Powszechny wzrost cen surowców i nakładów przełożył się również na wzrost cen konsumpcyjnych. Zharmonizowana stopa inflacji w strefie euro wyniosła 3,4% we wrześniu, co oznacza najwyższy poziom od 13 lat. Odbija się to na wzroście inflacji obserwowanym w większości regionów świata, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie stopa inflacji w ciągu ostatnich 4 miesięcy (do września włącznie) utrzymywała się na najwyższym od 13 lat poziomie 5,4%. Wkrótce należy spodziewać się maksymalnego poziomu inflacji w gospodarkach rozwiniętych, przy czym ryzyko jest podwyższone.Problem inflacji mogą skomplikować doniesienia o niedoborze siły roboczej, ponieważ firmy oferują wyższe wynagrodzenia, aby zapełnić wolne miejsca pracy. Wzrost kosztów pracy może oznaczać bardziej trwałą presję inflacyjną. W obliczu tego ryzyka niektóre banki centralne - w tym amerykańska Rezerwa Federalna i brytyjski Bank Anglii - zasygnalizowały już, że zbliża się koniec ultra-akomodacyjnej polityki pieniężnej. Wprawdzie EBC w Europie z niepokojem obserwuje dynamikę inflacji, ale zaostrzenie polityki pieniężnej pozostaje bardziej odległą perspektywą. W gospodarkach wschodzących kilka banków centralnych musiało w ostatnich miesiącach podnieść swoje stopy referencyjne z powodu obaw o wzrost inflacji.Strona fiskalna równania pozostanie korzystna w gospodarkach rozwiniętych. Podczas gdy wiele rządów krajów Europy Zachodniej do końca roku będzie nadal wspierać swoje gospodarki, unijny fundusz odbudowy (o wartości 750 mld EUR) będzie stopniowo wypłacany. W USA dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej są wciąż niepewne, gdyż kluczowe części programu gospodarczego prezydenta Joe Bidena są nadal przedmiotem obrad Kongresu.Również gospodarka Chin wykazała oznaki spowolnienia na początku drugiej połowy 2021 roku, co wpływa na gospodarkę światową. W trzecim kwartale PKB wzrósł o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego, co oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od trzeciego kwartału 2020 roku. W ujęciu kwartalnym odnotowano jedynie wzrost aktywności na poziomie +0,2%. Przewidujemy, że gospodarka Chin wzrośnie w tym roku o 7,5%, spodziewając się, że wzrost PKB w ostatnim kwartale pozostanie na niskim poziomie.Za spowolnieniem chińskiej aktywności gospodarczej stoi kilka czynników: zaostrzenie polityki w zakresie wzrostu kredytów, spadek konsumpcji krajowej oraz ograniczenia zużycia energii przez sektory przemysłowe. Inny czynnik ma związek z chińskimi celami "podwójnej emisji dwutlenku węgla", co prowadzi do narzucenia polityki ograniczającej produkcję stali, ponieważ sektor ten odpowiada za około 15% emisji dwutlenku węgla w kraju. W efekcie wielkość miesięcznej produkcji stali spadła z prawie 100 mln ton w maju do 83,2 mln w sierpniu, a w 2021 roku spodziewane są dalsze spadki produkcji stali.Biorąc pod uwagę rolę Chin w handlu międzynarodowym i w regionalnych łańcuchach dostaw, spowolnienie gospodarcze stanowiłoby istotne negatywne ryzyko dla działalności gospodarczej w Azji, ale także na innych rynkach wschodzących w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.