Polacy wydadzą na prezenty na Walentynki 170 zł

Picodi.com sprawdziło wśród ankietowanych z 38 krajów, w tym z Polski, jakie prezenty na Walentynki kupują, ile wydają na nie pieniędzy i czy udaje im się trafić w gusta ukochanych osób. Oto wyniki badania.

Co Polacy kupią na Walentynki 2021>

Na prezenty walentynkowe najwięcej wydają mieszkańcy Hongkongu - 102 €, Wielkiej Brytanii - 96 € i Irlandii - 92 €. Zaraz za podium znalazły się Stany Zjednoczone ze średnią kwotą 87 €. Polska z kwotą 37 € uplasowała się w rankingu na 21. pozycji.W Polsce najpopularniejszym prezentem od mężczyzny jest kolacja w restauracji, a od kobiety - perfumy. W Niemczech to mężczyźni ofiarowują perfumy, a kobiety samodzielnie wykonywane prezenty. W Czechach mężczyźni obdarowują swoje partnerki kwiatami, a kobiety dają słodycze. W Peru oboje zakochani zafundują sobie jedzenie na dowóz.Dzień Zakochanych jest popularnym i chętnie obchodzonym w Polsce świętem. 80 proc naszych rodaków obchodzi Walentynki, a 82% zamierza obdarować swoich ukochanych jakimś upominkiem.Co Polki i Polacy zamierzają sobie kupić w 2021 roku? Mężczyźni wskazywali kolację w restauracji – 28% ankietowanych liczy, że w Walentynki restrykcje zostaną rozluźnione. Drugim najczęściej wybieranym prezentem okazały się kwiaty (26%), a trzecim – biżuteria (25%). Kobiety z kolei najczęściej jako prezent kupują perfumy (32%), słodycze (29%) i odzież (25%).A jakie są oczekiwania Polek i Polaków wobec prezentów od drugiej połówki? Według kobiet, najlepsze prezenty to kwiaty (41%), biżuteria (38%), perfumy (34%), romantyczna kolacja w restauracji (34%) i bielizna (29%). Dla mężczyzn najbardziej akceptowalną opcją jest kolacja w restauracji (32%), a w dalszej kolejności perfumy (23%) i odzież (21%). 14% nie pogardzi jedzeniem na dowóz, a 13% – bielizną.Najgorszymi prezentami na Walentynki zdaniem kobiet są gry planszowe (27%), pieniądze (26%), alkohol (25%), sprzęt do uprawiania sportu (24%) i pluszaki (21%). Wśród mężczyzn jako nietrafione prezenty na Walentynki najczęściej wymieniano kwiaty (26%) i kolację w restauracji (25%).