7 pomysłów na wyjazd na Walentynki

Za kilka dni czeka nas święto zakochanych - walentynki. Jeżeli planujemy przy tej okazji wyjazd to jest to prawdopodobnie ostatni moment na rezerwację noclegów. Prezentujemy 7 niecodziennych, ale bardzo romantycznych pomysłów na walentynkowy wyjazd.

W otoczeniu fiordów

Walentynkowa noc na klifie

U wybrzeży Indonezji

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.airbnb.pl Wyspa Sumba w Indonezji Na tej indonezyjskiej wyspie znajdziemy ofertę spędzenia walentynkowego weekendu w domku, który umiejscowiony jest w koronie drzew. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Walentynkowa noc na Dzikim Zachodzie

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.airbnb.pl Walentynkowa noc na Dzikim Zachodzie Wóz, który możemy wynająć jest częścią prawdziwego amerykańskiego rancza Sandy Valley, zlokalizowanego niecałe 45 minut drogi od Las Vegas. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Toskański pałac

Walentynki w jaskini

Kliknij, aby powiekszyć fot. www.airbnb.pl Walentynki w jaskini Na walentynkowy weekend wynająć możemy sypialnię z łazienką mieszczącą się w surowym wnętrzu jaskini, ale całość urządzona jest w bardzo eleganckim stylu Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Estońska piramida w świetle księżyca

Walentynki można spędzić na wiele sposobów – począwszy od romantycznej kolacji, poprzez wieczór w kinie czy domowy seans, a na wieczornym spacerze po parku kończąc. Walentynki można także świętować wyjeżdżając przy tej okazji. W bieżącym roku 14 dzień lutego wypada w poniedziałek. Jeśli ktoś planuje przy tej okazji wyjazd, to najpewniej będzie go chciał zacząć jeszcze w weekend. Tylko co wybrać. HRE Investments prezentuje 7 oryginalnych pomysłów na spędzenie tego czasu z ukochaną osobą. Nie są to najdroższe czy najbardziej popularne propozycje, lecz bez wątpienia nietuzinkowe.Pierwszą niecodzienną, ale romantyczną propozycją na spędzenie święta zakochanych jest oferta prosto z Norwegii. W zachodniej części tego skandynawskiego państwa znajdziemy obiekt hotelowy położony w malowniczym otoczeniu gór. Dodatkowo jest on oddalony o zaledwie kilka kilometrów od fiordów.Ofertę stanowi bardzo kameralny, spokojny domek z przeszklonymi ścianami, przez które leżąc w ramionach ukochanej osoby można podziwiać otaczający górski krajobraz jak i wschód czy zachód słońca.Wokół domku znajdziemy również inne możliwości bardziej aktywnego spędzania walentynkowego weekendu. Przykładowo w oddalonym o 15 km mieście znajdziemy ośrodek narciarski Langeland. Pobliskie fiordy zapraszają ponadto na spacer bądź trekking.Wynajęcie tego lodowego domku na walentynkowy weekend będzie nas kosztować 1,5 tys. zł. Cena obejmuje cały dom składający się z sypialni i łazienki. Do opłaty za nocleg trzeba jeszcze doliczyć opłatę serwisową w cenie 260 zł.Jeśli kogoś nie przekonują majestatyczne fiordy, to może rozwiązaniem będzie obiekt militarny. W miejscowości Almeria na południowym wybrzeżu Hiszpanii znajdziemy XVI-wieczną osamotnioną wieżę zamkową, która została zaadaptowana na hotel. Jest to oferta dla par, które lubią dawkę adrenaliny. Dlaczego? Bowiem hotel jest położony na szczycie klifu.Położenie na wybrzeżu stwarza jednak okazję do podziwiania niesamowitych nadmorskich widoków. Urozmaicić możemy je romantycznymi spacerami po znajdującej się niedaleko plaży. Nadbrzeżny krajobraz można także podziwiać z tarasu lub umiejscowionej nad samym urwiskiem ławki. Ta walentynkowa propozycja kosztuje łącznie 721 zł za noc dla dwóch osób, a cena obejmuje wynajęcie całego obiektu.Pozostając w ciepłych klimatach można również zabrać drugą połówkę na wyspę Sumba w Indonezji (choć warto wyposażyć się w parasol ze względu na porę deszczową). Na tej indonezyjskiej wyspie znajdziemy ofertę spędzenia walentynkowego weekendu w domku, który umiejscowiony jest w koronie drzew. Za tę niewątpliwą atrakcję przyjdzie nam jednak zapłacić aż 21,2 tys. zł i jest to kwota za jedną noc. Ale któż może się pochwalić spędzeniem walentynek wśród drzew na jednej z wysp indonezyjskiego archipelagu?Podobnie jak w poprzednich propozycjach walentynkowy pobyt możemy uatrakcyjnić romantycznymi spacerami po piasku przynależącej do hotelu plaży. W obiekcie znajdziemy również basen, a skoro już o obiekcie mowa, to znajdziemy tu tradycyjne dla tego regionu sumbańskie rzeźby, antyki czy drewniane elementy.Prawdopodobnie najbardziej niecodzienną formą spędzenia walentynek jest nocleg w krytym wozie konnym. Chodzi tutaj o czterokołowy pojazd z zadaszeniem, który stał się symbolem Dzikiego Zachodu przez to, że był wykorzystywany w amerykańskim procesie osadnictwa w XIX wieku. Oferta ta wbrew pozorom może być bardzo romantyczna. Wystarczy wyobrazić sobie wieczory spędzone pod niebem pełnym gwiazd.Wóz, który możemy wynająć jest częścią prawdziwego amerykańskiego rancza Sandy Valley, zlokalizowanego niecałe 45 minut drogi od Las Vegas. W ofercie ośrodka znajdziemy ponadto przejażdżki konne czy rodeo. Planując jednak romantyczną kolację pod gwiazdami trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze jak ostrzega właściciel obiektu powinniśmy wyposażyć się we własne produkty, bowiem najbliższa stacja paliw jest zlokalizowana 21 mil od obiektu. Po drugie, warto mieć ze sobą ciepły koc, śpiwory i odpowiednie ubrania, bo choć w ciągu dnia w Nevadzie panuje obecnie ciepła aura, to w nocy temperatura może spaść do kilku stopni Celsjusza. Jedna noc w takim krytym wozie na ranczu w Nevadzie kosztować nas będzie prawie 700 zł.Gdyby ktoś preferował spędzenie walentynek w mniej dzikim miejscu niż Dziki Zachód czy norweskie fiordy, to w zanadrzu mamy również propozycję luksusowego pałacu we włoskiej miejscowości Sovicille. Jeden nocleg w tym renesansowym obiekcie kosztuje aż 35,4 tys. zł. W dodatku właściciel zastrzega, że nie można zarezerwować pobytu na krócej niż 3 noce. Tak więc chcąc spędzić walentynki w pałacowym otoczeniu trzeba postarać się o dodatkowe dwa dni wolnego, a także przygotować sporo dodatkowej gotówki.Obiekt w otoczeniu toskańskich cyprysów składa się z aż 13 sypialni, tyluż łazienek i kilku salonów. Do dyspozycji na walentynkowy pobyt zostaje nam również kort tenisowy czy basen, a spacerować można po przynależącym do pałacu barokowym ogrodzie.Kolejną możliwością na spędzenie święta zakochanych może być pobyt w jaskini. Taką oryginalną propozycję znajdziemy w hotelu położonym w Turcji, a dokładnie w Anatolii. Budynek tego obiektu oraz pokoje, które są wydrążone w skale mają ponad 300 lat i były niegdyś wykorzystywane jako mieszkania przez miejscową ludność.Na walentynkowy weekend wynająć możemy sypialnię z łazienką mieszczącą się w surowym wnętrzu jaskini, ale całość urządzona jest w bardzo eleganckim stylu. Na zakochanych czeka również jacuzzi lub też kominek idealny na długą wieczorną rozmowę albo milczenie we dwoje. Z jaskiniowego apartamentu można bezpośrednio wyjść na hotelowy kamienny dziedziniec skąpany wieczornym magicznym oświetleniem bądź na taras, z którego można podziwiać panoramę miasta. Nocleg w tym miejscu dla dwóch osób w terminie 12-13.02 kosztować będzie 529 zł.Ostatnią niecodzienną propozycją na spędzenie walentynek jest piramida energetyczna znajdująca się w południowej części Estonii. Jest to również propozycja dla par ceniących spokój, prywatność, ale i romantyczne scenerie. Tworzy ją możliwość podziwiania w nocy księżyca, chmur, gwiazd i nieba. Ta wyjątkowa, bezdyskusyjnie romantyczna sceneria jest możliwa do oglądania poprzez przeszklony fragment piramidy znajdujący się nad łożem.Bezpośrednio w otoczeniu domku mieści się wanna z hydromasażem, choć jest ona umiejscowiona na zewnątrz. Po zażyciu kąpieli w ciepłej wodzie, ale mimo wszystko na chłodnym powietrzu, można od razu udać się do rozgrzanej, pachnącej aromatycznymi olejkami sauny. Pobyt w szklanej piramidzie to koszt rzędu 709 zł za noc.