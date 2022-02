Walentynki: czy ciągle królują tandetne prezenty?

Walentynki to święto, które pewnej grupie Polaków kojarzy się przede wszystkim z kiczem, jednak do jego obchodzenia przyznaje się zdecydowana większość z nas (75%). Serwis Prezentmarzeń już po raz kolejny przyjrzał się, jak celebrujemy święto zakochanych. Do jakich doszedł wniosków? Oto wyniki badania „Walentynki marzeń według Polaków”.

Ile jesteśmy gotowi wydać na Walentynki?

Według deklaracji 31% zapytanych Polaków jesteśmy gotowi wydać z okazji dnia zakochanych do 100 zł, aby miło zaskoczyć swoją drugą połówkę. Zdaniem 41% respondentów jest to suma mieszcząca się w przedziale od 100 do 300 zł. Dla 14% zapytanych jest to budżet od 300 do 500 zł, a 9% Polaków jest gotowa wydać powyżej 500 zł. Tylko 5% respondentów deklaruje, że cena nie gra roli w przypadku realizacji walentynkowej atrakcji, bo liczy się efekt.Wybierając atrakcję na Walentynki najbardziej obawiamy się czy trafimy w gust ukochanej osoby – jak zdradza 37% respondentów badania. Według 26% zapytanych obawiamy się rozczarowanie na twarzy naszej połówki. Zdaniem 22% ankietowanych martwimy się czy atrakcja jest wystarczająco oryginalna.Uczestnicy badania „Walentynki marzeń według Polaków” zostali poproszeni o wskazanie jednej z atrakcji w formie przeżycia, którą najchętniej wybraliby z listy, aby uczcić nadchodzące święto zakochanych. Na liście znalazł się m.in.: lot balonem z lampką szampana, weekend w SPA dla dwojga, lok widokowy samolotem, degustacja win dla dwojga, przejażdżka luksusowym samochodem, skok na bungee dla dwojga czy pokaz kulinarny. Największą liczbę odpowiedzi w rankingu atrakcji na Walentynki uzyskał weekend w SPA dla dwojga, który wybrało 29% zapytanych Polaków oraz degustacja win dla dwojga, którą wskazało 22% respondentów.Według badania „Walentynki marzeń według Polaków” lepsze niespodzianki z okazji dnia zakochanych przygotowują kobiety. Tak twierdzi 38% wszystkich respondentów argumentując, że kobiety traktują to święto poważnie. Zdaniem 27% ankietowanych to mężczyźni organizują lepsze niespodzianki na Walentynki, bo wiedzą, że powinny się wykazać tego dnia. Jak pokazało badanie serwisu Prezentmarzeń, zdaniem 59% zapytanych Polaków święto zakochanych zdecydowanie bardziej lubią kobiety.Zdaniem 36% ankietowanych to mężczyzna powinien zapłacić za walentynkowy wieczór. Z kolei 14% respondentów uważa, że powinna być to kobieta. Co trzeci zapytany Polak twierdzi, że para powinna zapłacić wspólnie. Co piąty sądzi, że ten kto zaprasza na walentynkowy wieczór bez względu na płeć. Tylko 14% respondentów badania uważa, że powinna być to kobieta.Bez względu na budżet największe znaczenie w świętowaniu Walentynek ma wspólnie spędzony czas tego dnia, jak twierdzi 46% zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków.Niestety co trzeci z nas obawia się, że pandemia może nam popsuć walentynkowe plany. Najlepiej pasujące atrakcje na Walentynki to kino lub teatr, jak twierdzi 28% zapytanych Polaków, romantyczna kolacja 26% odpowiedzi, wyjście do miasta powiązane z wybraną atrakcją – 20% odpowiedzi lub wspólny masaż- 13% odpowiedzi.