2/3 Polaków obchodzi Walentynki

Walentynki to święto obchodzone najchętniej przez Amerykanów, jednak jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos, obchodzi je aż 2/3 Polaków. Ile wydajemy na święto zakochanych? Jak je spędzamy? Jakimi prezentami się obdarowujemy?

Rzeczywiście część z nas „bojkotuje” walentynki, uważając je za zbyt komercyjne. Jednak jest to zdecydowana mniejszość. Walentynki wrosły już w naszą lutową rutynę. Większość z nas lubi to święto (szczególnie kobiety!) i chce ten dzień spędzić w wyjątkowy sposób. Niezależnie od płci, przeznaczymy na organizację tego dnia sporo pieniędzy – część z nas tym razem wyda jeszcze więcej niż rok temu, co zapewne ma związek z panującą inflacją. Zdecydowanie jest tu duże polu do popisu dla firm i ich marketerów.

Źródło danych krajowych: Badanie Ipsos „Walentynki 2022”, N=450; Próba osób w wieku 18-55 lat reprezentatywna ze względu na płeć i wiek. Badanie zrealizowane w lutym 2022, na platformie ipsos.digital.

Źródło porównań światowych: Badanie Ipsos Global Advisor przeprowadzone w 28 krajach, N=19.987 (w tym w Polsce n=500); Próba osób w wieku 16-74 lata, reprezentatywna ze względu na płeć i wiek. Badanie zrealizowane online, na przełomie grudnia i stycznia 2021-2022.

Z badania Ipsos wynika, że Polacy chętnie obchodzą Walentynki. Przyznaje się do tego aż 2/3 rodaków. Obchodzimy to święto niezależnie od wieku w jakim jesteśmy (brak istotnych różnic między grupami 18-34 i 35-55) i od stażu związku. Organizując walentynkowe niespodzianki, Polacy nie zamierzają także oszczędzać - co piąta osoba deklaruje, że wyda na ten cel nawet więcej niż 200 zł (rok temu tyle wydało 13% osób).W organizację i finansowanie Walentynek jesteśmy zaangażowani w podobnym stopniu, niezależnie od płci. Spośród obchodzących Dzień Zakochanych aż 66% deklaruje, że organizuje je razem z partnerem. Rzadsze są zatem niespodzianki czy atrakcje przygotowane tylko przez jednego z partnerów. Szczególnie rzadka jest sytuacja, w której partner płaci za wszystko tego dnia (tylko 2% wskazań).Plany na ten dzień przygotowujemy w związkach demokratycznie, a w tym roku święto spędzimy raczej w domu. Najczęściej planujemy (pytanie wielokrotnego wyboru) domowe oglądanie filmu (35%), wspólną romantyczną kąpiel (26%) czy zamówienie jedzenia z dowozem (23%). Swoich amatorów ma też plan wspólnego gotowania (14% obchodzących). Z kolei do restauracji planuje wyjść co trzecia osoba obchodząca to święto, a do kina – co piąta.Co lubimy robić, kiedy już jesteśmy razem? Najbardziej lubimy się przytulać – aż dla 89% z nas to ulubiona forma okazywania czułości, ważniejsza na przykład od trzymania się za ręce (79% wskazań). Może właśnie dlatego, że jest to forma czułości bardziej „domowa”.Nie zabraknie też prezentów! I to jeden z wymiarów, w którym plany i oczekiwania kobiet oraz mężczyzn różnią się. Myśląc o najfajniejszym prezencie walentynkowym , panowie najchętniej wskazują kwiaty (30%), a panie biżuterię (33%, przy 18% wskazań na kwiaty). Oczekiwania bywają zatem niemałe i kupione po drodze do domu skarpetki w serduszka mogą nie wystarczyć (tylko 4% wskazań na najlepszy prezent). Za to, jeśli nie ma się dobrego pomysłu lub środków na prezent, to można partnerce podarować… „trzy godziny świętego spokoju” (dla 16% kobiet to najlepszy prezent).Jak mówi Iwona Wilmowska, Senior Project Manager w Ipsos,Planując walentynki nie można też zapomnieć, że jesteśmy różni. Na przykład 10% mężczyzn uważa, że ich partnerka jest „za bardzo romantyczna”, za to dla 28% kobiet ich partnerzy są… niewystarczająco romantyczni. Być może właśnie dlatego walentynki organizujemy wspólnie – by znaleźć satysfakcjonujący kompromis.