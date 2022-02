Wynagrodzenia, PKB i bezrobocie. Prognozy na 2022 rok

Od 2020 roku odnotowywaliśmy spowolnienie gospodarcze i tym samym spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Po zawirowaniach spowodowanych pojawieniem się pandemii COVID-19, w 2021 roku obserwowaliśmy już ożywienie gospodarcze, które według większości prognoz utrzyma się w kolejnych latach a wzrost wynagrodzeń w niektórych krajach będzie rekordowy.

PKB

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowana dynamika PKB w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku W 2022 roku największy wzrost spośród krajów Europy odnotuje Malta (6,2%) i Chorwacja (5,6%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Bezrobocie i zatrudnienie

Wynagrodzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowany wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku W 2022 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń ma być wyższa porównując do lat ubiegłych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowany wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym w poszczególnych krajach Europy w 2022 roku W niektórych krajach dynamika płac w ujęciu realnym będzie ujemna, ponieważ inflacja będzie wyższa od nominalnego wzrostu wynagrodzeń. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Prognozy dla Polski

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Prognozowany wzrost wynagrodzeń w 2022 roku na szczeblach zatrudnienia Zgodnie z Raportem o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2022 roku wyniosą 8,3% w pierwszym kwartale i 7,9% w ostatnim. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Na wstępie warto zaznaczyć, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna sprawia, że przewidywania dotyczące wskaźników gospodarczych w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności.W 2021 roku dynamika PKB w porównaniu do poprzednich lat spowolniła. Według przewidywań na 2022 rok większość gospodarek wróci na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego.Według projekcji Komisji Europejskiej gospodarka Unii Europejskiej skurczyła się o 5,9% w 2020 roku. W 2021 roku dynamika wzrostu PKB we wszystkich krajach była już dodatnia i wskaźnik dla UE wyniósł 5%. Według prognoz na 2022 rok wzrośnie o 4,3%. W 2022 roku największy wzrost spośród krajów Europy odnotuje Malta (6,2%) i Chorwacja (5,6%). W Polsce wskaźnik ma być wyższy niż średnia unijna i wynieść 5,2%.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zakłada taki sam scenariusz dla Polski. Według raportu OECD Economic Outlook z grudnia 2021 roku PKB Polski wzrośnie o 5,2% w 2022 roku, zaś w 2023 roku PKB o 3,3%.Analitycy przewidują również polepszanie się sytuacji na rynku pracy. Według prognoz Komisji Europejskiej w większości krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia liczona według BAEL spadnie z 7,1% w 2021 do 6,7% w 2022 roku. Najwyższe bezrobocie wystąpi w Grecji, tam według projekcji wyniesie 15%. Wysokie bezrobocie odczują również mieszkańcy Hiszpanii – stopa bezrobocia wyniesie tam 14,3%.Według Komisji Europejskiej w 2022 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 3,1% wobec 3,3% w 2021 roku. Według prognoz zawartych w Raporcie o inflacji NBP w pierwszym kwartale 2022 roku stopa bezrobocia wyniesie 3,4%, a pod koniec roku spadnie do poziomu 3,2%. W pierwszym kwartale liczba pracujących wzrośnie o 0,6%.W 2022 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń ma być wyższa porównując do lat ubiegłych. Prognozowany nominalny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 3,3% (w 2021 dynamika wyniosła 2,9%). W Polsce przewiduje się wzrost wynoszący 8,3%.Kryzys gospodarczy sprawił, że w większości państw inflacja wzrosła, co oznacza, że dynamika wzrostu wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie niższa. W niektórych krajach dynamika płac w ujęciu realnym będzie ujemna, ponieważ inflacja będzie wyższa od nominalnego wzrostu wynagrodzeń.Zgodnie z Raportem o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2022 roku wyniosą 8,3% w pierwszym kwartale i 7,9% w ostatnim.Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – jesień pracodawcy planują przyznać podwyżki wynoszące ok. 5%. Największy wzrost wynagrodzeń przewidują pracodawcy z branży IT.Warto również wspomnieć, że w 2022 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 210 PLN do 3 010 PLN brutto (wzrost o 7,5%).