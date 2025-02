Walentynki obchodzi 71% Polaków

Walentynki 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji serwis Prezentmarzen postanowił przyjrzeć się zwyczajom walentynkowym Polaków. Czy święto zakochanych to dla nas "dzień jak co dzień" czy też rzeczywiście okazja do świętowania? Oto, co wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania "Nowe walentynkowe zwyczaje Polaków".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób Polacy świętują Walentynki?

Jakie nastroje towarzyszą nam podczas Dnia Zakochanych?

Jakie prezenty na Walentynki cieszą się największą popularnością?

Co do przyszłości obchodów Walentynek, 36% Polaków chciałoby widzieć w tym dniu większy akcent na miłość i przyjaźń. 30% preferuje mniej nacisku na konsumpcjonizm, widoczna jest potrzeba zwrócenia uwagi na emocjonalny aspekt tego dnia, zamiast koncentrowania się wyłącznie na zakupach. Zwiększenie dostępności ofert dla singli cieszy się poparciem 20%, podczas gdy 14% badanych wskazuje na potrzebę zróżnicowania stylów obchodzenia Walentynek. Współczesne zmiany w zakresie obchodzenia Walentynek pokazują, jak ważne jest dla nas nawiązywanie głębokich relacji z innymi, ale także z samym sobą. To czas, w którym emocjonalne połączenie i autentyczność stają się cenniejsze niż materialne gesty - mówi Aleksandra Skimina, psycholog.

W ciągu ostatnich lat Polacy zauważają różne zmiany w obchodach Walentynek. Najwięcej osób (37%) dostrzega większą różnorodność prezentów, co świadczy o zmianach w podejściu do obdarowywania. 30% wskazuje na zwiększoną potrzebę przeżyć, co może sugerować, że ludzie coraz bardziej cenią doświadczenia nad materialne przedmioty. Co trzeci Polak (33%) wskazuje na chęć wyjazdu na weekend. Na drugim miejscu plasuje się kolacja w restauracji, na którą decyduje się 25% respondentów. Wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, teatry czy kina, są planowane przez 24% badanych. Romantyczna kolacja w domu cieszy się mniejszym zainteresowaniem (10%), a aktywności na świeżym powietrzu są najmniej popularne (8%). W przypadku niestandardowych form celebracji, 27% Polaków chciałoby spędzić Walentynki w restauracji w ciemności, co podkreśla zainteresowanie unikalnymi doświadczeniami. Glamping, czyli luksusowy kemping, zdobył 25% wskazań, a całodniowy pobyt w SPA ma poparcie 22% badanych, co sugeruje chęć na relaks i odprężenie. Seans w grocie solnej zyskuje uwagę 16% osób, a kurs tańca dla dwojga plasuje się na końcu z 10% wskazań. Młodsze pokolenie spędza Walentynki w różnorodny sposób. Największa liczba respondentów (34%) wskazuje, że młodsze generacje preferują wręczanie prezentów w formie przeżyć, zamiast materialnych przedmiotów, co odzwierciedla ich podejście do wartości emocjonalnych. Romantyczne escapady są popularne wśród 27% młodszych osób, a wspólne gotowanie zyskuje uznanie 22% badanych. Z kolei aktywności grupowe, takie jak wspólne wyjścia z przyjaciółmi, są atrakcyjne dla 17% młodszych respondentów. - mówi Michał Krasoń z serwisu Prezetmarzeń.

Co trzeci Polak zauważa, że Walentynki są coraz częściej obchodzone jako święto, a nie tylko jako Dzień Zakochanych, co odzwierciedla zmieniające się normy kulturowe. Aż 76% ankietowanych stwierdza, że młodsze pokolenie obchodzi Walentynki w inny sposób. Z danych wynika, że ponad połowa respondentów (58%) kupuje sobie sama prezenty z okazji Walentynek. To może świadczyć o rosnącej świadomości na temat dbania o siebie i akceptacji dla samodzielnego obdarowywania się. Z kolei 24% spędza ten dzień z koleżanką lub przyjaciółką, a 19% decyduje się na spędzenie Walentynek samodzielnie.Jak wynika z badania “Nowe walentynkowe zwyczaje Polaków” serwisu Prezentmarzeń, większość osób (71%) obchodzi Walentynki. Co trzeci Polak uważa Walentynki za bardzo ważne, co świadczy o emocjonalnej wartości tego święta. Dzień ten cieszy się dużą popularnością jako okazja do wyrażenia uczuć i spędzenia czasu z bliskimi. Najwięcej Polaków (38%) tego dnia odczuwa radość i spełnienie. Na drugim miejscu znajduje się optymizm i podekscytowanie (29%), wiele osób uznaje Walentynki jako moment radosnych doświadczeń. Najwięcej respondentów (52%) obchodzi Walentynki z partnerem lub partnerką, co odzwierciedla romantyczny charakter tego dnia.Podczas Walentynek Polacy mają różnorodne oczekiwania wobec swoich partnerów. Najwięcej respondentów (31%) pragnie spędzić czas razem, co podkreśla znaczenie wspólnego przeżywania tego dnia. Wspólny relaks jest istotny dla 23% badanych. Tylko 20% oczekuje romantycznego gestu, a 16% – prezentu, co może sugerować, że emocjonalne połączenie i wspólny czas są ważniejsze niż materialne upominki. 10% wskazuje na wspólną zabawę jako formę spędzania Walentynek.W Walentynki Polacy wyrażają miłość na różne sposoby. Najwięcej osób (24%) jest wyjątkowo czułych tego dnia, co podkreśla znaczenie okazywania uczuć w subtelny sposób. 23% badanych preferuje organizowanie wspólnego spędzania czasu jako sposobu na wyrażenie miłości. Tylko 19% mówi "Kocham Cię", podczas gdy 10% wyraża namiętność poprzez seks.Wśród prezentów na Walentynki, największym uznaniem cieszy się voucher na wspólne doświadczenia, który wybiera 31% respondentów, co pokazuje rosnącą wartość wspólnych przeżyć. Kwiaty (23%) i biżuteria (19%) są tradycyjnymi wyborami, które również mają swoje miejsce. Czekoladki i słodycze są wybierane przez 18% badanych, natomiast prezenty hand-made, które sygnalizują osobiste podejście do obdarowywania, są wybierane przez 9% osób.Polacy przeznaczają różne kwoty na prezenty. Najwięcej respondentów (39%) wydaje między 100 a 300 zł. 24% badanych planuje wydać do 100 zł, a 25% w przedziale 300-500 zł. Tylko 12% osób deklaruje wydatki powyżej 500 zł na prezent.