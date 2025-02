Seks, polityka, pieniądze: temat tabu czy wręcz przeciwnie?

Przed nami najświeższe badanie przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Tym razem respondenci odpowiadali na pytania dotyczące swojej otwartości na poruszanie w dyskusjach kwestii, o których rozmawiać nie jest łatwo. Czy seks, polityka, kłopoty finansowe i religia to tematy tabu czy wręcz przeciwnie? Oto, co udało się ustalić na podstawie odpowiedzi udzielonych przez blisko 1,1 tys. badanych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z kim Polacy rozmawiają o polityce, a z kim o seksie?

O czym nie rozmawiamy z innymi osobami?

Czy w rozmowach z partnerką/partnerem istnieją tematy tabu?

Seks, polityka, pieniądze – o czym rozmawiamy z innymi osobami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z kim Polacy rozmawiają o polityce, a z kim o seksie? Najczęściej na wszelkie tematy rozmawiamy z partnerem lub partnerką, ale już rzadziej z dalszą rodziną Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wyniki badania wskazują na różne poziomy otwartości w komunikacji z innymi osobami na tematy osobiste, finansowe i światopoglądowe. Największym tabu jest śmierć i jest to temat, którego nie porusza z kimkolwiek aż 38% Polaków, na drugim miejscu jest seks (37%). Co ciekawe, zarówno na temat śmierci, jak i seksu częściej rozmawiają osoby z wyższym wykształceniem. Pokazuje to, że po pierwsze osoby z wyższym wykształceniem mają mniej tematów tabu, jak również, że uczą się, chociażby podczas procesu edukacji rozmawiać również na trudne tematy. Swoboda rozmów na większość tematów jest również powiązana z wiekiem. Im osoby starsze tym rzadziej rozmawiają o seksie i śmierci z kimkolwiek spoza najbliższej rodziny. – mówi prof. Dominika Maison.

O czym nie rozmawiamy z innymi osobami?

Pieniądze nie są łatwym tematem rozmowy dla wielu osób. Zdecydowanie mniej problemów mają Polacy z rozmowami na temat wydatków niż zarobków. Natomiast zdecydowanie najtrudniej jest rozmawiać o kłopotach finansowych i nie jest to zaskoczeniem, gdyż ciężko jest przyznawać się do porażek, i że komuś coś nie wychodzi. Co ciekawe rozmowa o kłopotach finansowych jest równie trudna niezależnie od tego jaką dana osoba ma sytuację materialną czy wykształcenie.



Natomiast poruszanie tematów finansowych z innymi zależy od wieku. Najwięcej osób, które z nikim nie rozmawiają o wydatkach i kłopotach finansowych jest w grupie osób w średnim wieku – aż 34% wśród 35-44-latków nie rozmawia z nikim o wydatkach, a 39% o kłopotach finansowych. – mówi prof. Dominika Maison.

O czym rozmawiamy w związkach a co jest dla nas tematem tabu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe O czym rozmawiamy w związkach a co jest dla nas tematem tabu? O śmierci 14% Polaków nie rozmawia nawet z partnerem Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Budowanie satysfakcjonujących relacji z bliską osobą to jest między innymi umiejętność rozmowy na różne tematy. Okazuje się, że co prawda partner lub partnerka to są osoby, z którymi zdecydowanie najczęściej i najswobodniej rozmawiamy nawet na trudne tematy, niemniej w wielu związkach pewne tematy nie są nigdy poruszane. Więcej niż co dziesiąta osoba w związku nie porusza ze swoim partnerem czy partnerką tematów związanych ze śmiercią, światopoglądem, polityką czy religią.



Również rozmowy o seksie nie są łatwe – 8% w ogóle na temat seksu nie rozmawia ze swoim partnerem, a 29% rozmawia rzadko i ma z rozmowami na ten temat duże trudności.



O pieniądzach jest łatwiej nam rozmawiać z najbliższymi, ale cały czas 5-7% osób w związkach nie podejmuje tematów związanych z pieniędzmi a kolejne 22-27% ma problemy, żeby porozmawiać swobodnie o finansach. Warto jednak pamiętać, że brak rozmów z najbliższą osobą na wiele tematów może mieć poważne konsekwencje w przypadku różnych zdarzeń losowych jak wypadek lub śmierć. – mówi prof. Dominika Maison.

Swoboda rozmowy z partnerem na różne tematy rośnie wraz z wykształceniem oraz wiekiem. Osoby lepiej wykształcone i starsze częściej i swobodniej rozmawiają z partnerem na większość tematów min. polityki, światopoglądu, religii, zdrowia czy śmierci. Jednak już swoboda rozmawiania z partnerem na temat seksu, miłości i pieniędzy nie zależy tak bardzo od wieku czy wykształcenia. Co ciekawe, swoboda dyskutowania na różne tematy, w tym seksu czy śmierci nie zależy od przekonań religijnych. Podobnie jest ze swobodą rozmów o pieniądzach – nie ma to związku ani z dochodami, ani z postrzeganiem własnej sytuacji materialnej. Wyniki te pokazują, że tym co ma większe znaczenie dla swobody poruszania różnych tematów w związku jest prawdopodobnie staż związku i cechy indywidualne osoby, niż cechy demograficzne. – mówi prof. Dominika Maison.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na panelu Ariadna zapytaliśmy Polaków o to z kim rozmawiają na różne tematy, jakich tematów unikają, a na jakie rozmawiają swobodnie. Na liście znalazło się 12 tematów oraz zostały wskazane różne osoby, z którymi można rozmawiać na dany temat. Okazuje się, że najczęściej na wszelkie tematy rozmawiamy z partnerem lub partnerką, ale już rzadziej z dalszą rodziną czy dalszymi znajomymi, dotyczy to zarówno polityki (47% rozmawia z partnerem na ten temat), seksu (45%), jak i tematów finansowych, takich jak wysokość wydatków (58%) czy kłopoty finansowe (52%). Kolejnymi osobami, z którymi rozmawiamy na różne tematy są przyjaciele, bliscy znajomi i koledzy z pracy. Zdecydowanie dużo dalej jest dalsza rodzina, z którą rzadziej wdajemy się w dysputy polityczne, rozmowy o seksie czy zwierzenia na temat kłopotów finansowych.Otwartość na rozmowy z innymi ludźmi jest różna w różnych grupach. Na przykład na temat polityki zdecydowanie częściej rozmawiają mężczyźni niż kobiety i dotyczy to rozmów z wszystkimi grupami osób, do których odnosiło się pytanie. Wśród mężczyzn 24% powiedziało, że z nikim nie rozmawia na temat polityki, a wśród kobiet – 34%. Tematy polityczne poruszają najczęściej osoby starsze – powyżej 45 roku życia i nie tylko w rozmach z rodziną i znajomymi, ale nawet z nieznajomymi.Mężczyźni również częściej niż kobiety rozmawiają z innymi na temat seksu i dotyczy to przede wszystkim rozmów z przyjaciółmi (26% mężczyzn porusza te tematy z przyjaciółmi, a 19% kobiet) oraz znajomymi z pracy (11% mężczyzn i 6% kobiet).Zarówno polityka, jak i seks to również tematy częściej poruszane przez osoby z wyższym i średnim wykształceniem. Na przykład o seksie 48% osób z wyższym wykształceniem rozmawia z najbliższymi a tylko 29% osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym.Kolejny wynik pokazuje o czym Polacy nie chcą lub nie potrafią rozmawiać. Zdecydowanie najwięcej osób unika rozmów z kimkolwiek na tematy związane ze śmiercią – aż 38% Polaków powiedziało, że na ten temat nie rozmawia z nikim niezależnie od stopnia bliskości. Kolejnymi unikanymi przez Polaków tematami jest seks (37%) oraz przekonania religijne (37%).Tematy związane z pieniędzmi również dla wielu osób są tabu i najczęściej dotyczy to kłopotów finansowych – 31% Polaków z nikim nie rozmawia na ten temat, nieco mniej na temat zarobków (29%) i wydatków (25%).Z kolei tematem, na który Polacy są najbardziej otwarci jest zdrowie – tego tematu unika tylko 15%.Zsumowany wskaźnik wszystkich tematów, na które unika się rozmów z kimkolwiek pokazuje, że mężczyźni, poza seksem i polityką, mają nieco więcej tematów, których unikają w rozmowach z innymi, niż kobiety. Dotyczy to przede wszystkim rozmów na temat emocji (30% mężczyzn nie rozmawia z nikim na ten temat vs. 19% kobiet) i wartości (22% mężczyzn vs. 16% kobiet). Mężczyźni również nieco częściej niż kobiety unikają rozmów na temat pieniędzy, zarówno jeśli chodzi o zarobki (31% vs. 28%), wydatki (28% vs. 22%), jak i kłopoty finansowe (33% vs. 29%).W kolejnym pytaniu sprawdziliśmy to, na jakie tematy Polacy będący aktualnie w związkach swobodnie rozmawiają ze swoim partnerem lub partnerką, jakie tematy są dla nich trudne, choć czasami podejmowane, a jakich nigdy nie podejmują.Okazuje się, że kolejność „zakazanych tematów” w związkach jest dosyć podobna do tych, o których Polacy nie lubią rozmawiać z kimkolwiek, czyli na pierwszym miejscu są tematy związane ze śmiercią, a na ostatnim dotyczące zdrowia. Natomiast widać, że partner lub partnerka to osoby, z którymi jesteśmy najbardziej otwarci na wiele tematów, również tych, które nie są poruszane w rozmowach z innymi osobami.Warto zwrócić uwagę na to, że dla podejmowania określonych tematów w związkach nie ma znaczenia czy jest to związek formalny (małżeństwo) czy nieformalny, ale ma znaczenie czy osoby mieszkają razem. Zdecydowanie na wiele tematów częściej i swobodniej rozmawiają osoby mieszkające razem niż oddzielnie, co może wynikać ze stopnia zaawansowania relacji.Na przykład na temat pieniędzy zdecydowanie rzadziej rozmawiają osoby mieszkające osobno: na temat zarobków nie rozmawia 15% osób w związkach, które nie mieszkają razem, a tylko 3% prowadzących wspólne gospodarstwo, podobnie z dzieleniem się informacjami o kłopotach finansowych (13% vs. 6%). Dotyczy to także tematów związanych ze śmiercią (21% vs. 14%), zdrowiem (12% vs. 3%) ale również miłością (10% vs. 5%).