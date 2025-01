Budżet domowy woła o pomoc, a Polak nie wie, gdzie jej szukać

Firma B2 Impact zaprezentowała wyniki badania "Od zadłużenia do wyjścia na finansową prostą". Opracowanie rzuca światło na podejście Polaków do problemów finansowych i zawirowań w budżecie domowym. Okazuje się, że nawet co 3. Polak w zderzeniu z takimi sytuacjami nieco traci rezon - nie wie gdzie zgłosić się po ewentualną pomoc bądź po prostu nie chce wyciągnąć po nią ręki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie postawy wobec zarządzania budżetem domowym cechują Polaków?

Jakie mogą być ukryte koszty nadmiernego zadłużenia?

Jakie kroki należy podjąć, aby wyjść z problemów finansowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Od zadłużenia do wyjścia na finansową prostą Aż 34 proc. Polaków deklaruje, że w zderzeniu z problemami finansowymi, nie chciałoby lub nie wiedziałoby, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wyniki badania ujawniają wyraźną polaryzację w postawach wobec zarządzania finansami – od osób biernych po tych, którzy aktywnie poszukują sposobów na poprawę swojej sytuacji. Brak odpowiednich kompetencji finansowych i niska świadomość w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych problemów, zarówno ekonomicznych, jak i emocjonalnych. Edukacja finansowa w połączeniu z przyjaznym, uwzględniającym aktualne możliwości klientów modelem spłat nadmiernych należności, powinna stać się standardem na rynku. Tylko przemyślane i konkretne działania mogą pomóc zmniejszyć problemy z zadłużeniem i poprawić codzienne życie wielu Polaków. – ocenia Dominika Nawrocka, ekspertka i edukatorka finansowa, twórczyni kanału edukacyjnego „Kobieta i Pieniądze”.

Mam dług – i co dalej?

W obliczu posiadania zadłużenia warto pamiętać, że kluczem do rozwiązania trudnej sytuacji może być z jednej strony kontakt z wierzycielem, a z drugiej świadomość, że z każdym długiem można sobie poradzić. Osoby zadłużone mogą dziś liczyć na doradców, służących wsparciem w przeanalizowaniu bieżącej sytuacji finansowej, ustaleniu rat i harmonogramu spłat. Z kolei skorzystanie z portalu spłaty zadłużenia online pomaga w samodzielnym zarządzeniu zadłużeniem w tak samo przyjazny i intuicyjny sposób, w jaki korzystamy z nowoczesnych narzędzi bankowych. Dzisiejsza rola firm windykacyjnych to pomoc w spłacie zadłużenia, odzyskaniu wpływu na finansowe zdrowie, a jednocześnie wsparcie w odbudowie zdolności kredytowej oraz wiarygodności wobec instytucji finansowych i usługodawców – mówi Aneta Borycka, Prezeska Zarządu B2 Impact.

Ukryte koszty nadmiernego zadłużenia, które ponosimy na co dzień

Badanie przeprowadzone na zlecenie B2 Impact pokazuje, że postawy Polaków wobec zarządzania finansami są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony wielu z nas zachowuje się biernie – ponad 22 proc. respondentów nie podejmuje żadnych działań, by zadbać o swoją przyszłość finansową, a jedynie 5 proc. korzysta z porad doradców i ekspertów.Z drugiej, prawie połowa badanych (48 proc.) deklaruje oszczędzanie, choć znacznie mniej osób potrafi wskazać konkretne instrumenty finansowe, takie jak ubezpieczenia (28%) czy lokaty bankowe (24 proc.), które pomagają w budowaniu „finansowej poduszki”. Jeszcze mniej respondentów, bo zaledwie 19 proc., dba o regularną kontrolę swoich wydatków, co pokazuje, że temat dbania o codzienną higienę finansową wciąż ma przestrzeń do rozwoju.Utrata kontroli nad finansami może być ważnym sygnałem do działania, zwłaszcza w obliczu trudności, takich jak przeterminowane zaległości wobec wierzycieli. Warto wtedy wykonać pierwszy krok – np. zastanowić się nad planem działania – ponieważ nawet niewielkie zmiany mogą pomóc uniknąć długotrwałych kłopotów i odzyskać poczucie stabilności.Osoby zmagające się z zadłużeniem , które zdecydują się na aktywne działania, mogą nie tylko odzyskać równowagę finansową, ale także zwiększyć swoje zaufanie w oczach instytucji finansowych. Dzięki temu łatwiej będzie im uzyskać dostęp do kredytów czy zakupów na raty, takich jak sprzęt elektroniczny, samochody czy dodatkowe kursy edukacyjne.Regularne dbanie o finanse otwiera także drzwi do realizacji większych celów – od zakupu wymarzonego mieszkania, przez inwestowanie w przyszłość dzieci, aż po budowanie bezpiecznej emerytury. Każdy krok w stronę większej świadomości finansowej to inwestycja w lepsze jutro.Problemy z domowym budżetem to nie koniec świata, jednak musimy wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, by uporać się z nimi i odzyskać wpływ na swoje finanse. Ponad połowa, bo 52 proc. badanych zaczęłoby od zmniejszenia wydatków w celu znalezienia oszczędności, a niewiele mniej, bo równe 50 proc. z nas poszukałoby dodatkowych źródeł dochodu. W całym procesie równie ważna jest konsekwencja i przyjęcie odpowiedniego planu naprawczego dla naszego portfela. Korzyści z takiego podejścia widzi 37 proc. ankietowanych.Co ciekawe, już 1/5 uczestników badania zdecydowałaby się na polubowny kontakt z wierzycielem w celu znalezienia rozwiązania, które będzie dopasowane do specyficznych potrzeb i sytuacji życiowej osoby zadłużonej.Jak pokazało badanie zlecone przez B2 Impact, problemów z przeterminowanymi należnościami nie możemy lekceważyć w nieskończoność, ponieważ mogą mieć one silny wpływ nie tylko na stan naszych finansów, ale również na to, jak funkcjonujemy na co dzień w domu, w relacjach z bliskimi, w pracy. Tym bardziej że już 46 proc. ankietowanych widzi w kłopotach z pieniędzmi źródło chronicznego stresu i gorszego samopoczucia. Co trzeci Polak czuje się bezradny w obliczu takich trudności, a co piąty odczuwa wstyd z powodu sytuacji finansowej.Problemy te mają również poważne konsekwencje zdrowotne. Aż 41 proc. badanych przyznało, że w sytuacji kryzysu finansowego nie mogłoby regularnie korzystać z opieki medycznej ani podjąć niezbędnego leczenia. Dla jednej trzeciej osób oznaczałoby to rezygnację z leków, suplementów czy zdrowej żywności.Kryzys finansowy wpływa również na nasze decyzje zawodowe. Zaniedbane finanse utrudniają bowiem zmianę pracy czy rozwój kariery. Dobre zarządzanie budżetem domowym i długami jest natomiast szczególnie ważne, gdy pensja nie wystarcza na oszczędności na przyszłość. A jak pokazuje badanie, tylko 15 proc. Polaków uważa, że ma dobrą pracę, stabilną sytuację finansową i umiejętnie zarządza swoimi finansami.Dobra wiadomość jest taka, że każdy ma szansę poprawić swoją sytuację finansową – małe kroki, takie jak regularne planowanie wydatków czy praca nad oszczędnościami, mogą z czasem przynieść ogromne efekty i otworzyć nowe możliwości zawodowe i życiowe!