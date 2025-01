Rynek pracy specjalistów 2024

Początek nowego roku to - tradycyjnie już - czas publikacji rocznego podsumowania sytuacji na rynku pracy specjalistów autorstwa serwisu Pracuj.pl. Przed nami najświeższa odsłona tego opracowania, a w nim potężna dawka informacji dotyczących m.in. ilości ofert pracy, najbardziej poszukiwanych specjalizacji oraz branż najaktywniej poszukujących pracowników. Przekonajmy się, jaki był 2024 rok.

Rok 2024 to okres stabilizacji na rynku pracy. Obecna sytuacja jest sygnałem dojrzewania rynku – w organizacjach wyraźnie widać dążenie do efektywnego zarządzania talentami, a wśród pracowników aktywne poszukiwanie optymalnych warunków zatrudnienia. W mijającym roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 2023 roku. W grudniu jednak zanotowaliśmy wzrost, co daje podstawy do optymistycznego spojrzenia na nadchodzące miesiące - mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Grupy Pracuj.

Specjalizacje poszukiwane w 2024 roku

Branże z największym udziałem ofert na Pracuj.pl w 2024

Branże z największym udziałem ofert na Pracuj.pl W tegorocznym zestawieniu najaktywniejszych branż na Pracuj.pl na czoło wysunął się handel detaliczny i sprzedaż B2C

Rosnąca mobilność kandydatów w 2024 roku

Preferencje kandydatów w 2024 roku – na jakie oferty aplikowali najczęściej?

Modele pracy w 2024 roku

Modele pracy w 2024 roku Praca w pełni zdalna pojawiła się jako możliwa opcja już tylko w 8% ogłoszeń

Pracownicy fizyczni niezmiennie poszukiwani

Oferty pracy dla młodych

Prognozy na 2025 rok wskazują, że sukces na rynku pracy osiągną organizacje skutecznie łączące innowacje z troską o pracowników. Kluczowa będzie też otwartość pracowników na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Najnowszy raport “Rynek Pracy Specjalistów” podsumowuje te zmiany, zapraszając do refleksji nad przyszłością pracy w Polsce - dodaje Rafał Nachyna.

Pod kątem najbardziej poszukiwanych specjalizacji w 2024 roku trend nie uległ zmianie – wtórując zestawieniom z ubiegłych lat, na szczycie listy pozostaje sprzedaż. Ogłoszenia dla specjalistów z tego zakresu stanowiły ponownie 19% wszystkich opublikowanych w serwisie ofert pracy w analizowanym okresie.Zmiana widoczna jest natomiast na drugim miejscu zestawienia – tu różnica pomiędzy pierwszą a drugą pozycją rankingu uległa istotnemu zmniejszeniu względem 2023 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy drugą najczęściej rekrutowaną na Pracuj.pl specjalizacją była praca fizyczna. Oferty z tego obszaru stanowiły aż 17% wszystkich ogłoszeń.Na kolejnym miejscu znalazło się IT, które utrzymuje swoją pozycję w czołówce najczęściej rekrutowanych specjalizacji mimo niższego udziału w ogólnej liczbie ofert w serwisie względem zeszłego roku. W 2024 roku specjalizacja ta odpowiadała za 9% ofert pracy w Pracuj.pl. Czołową piątkę zestawienia zamykają natomiast obsługa klienta (7%) oraz finanse i ekonomia (6%).W raporcie „Rynek Pracy Specjalistów” podsumowującym rok 2024, analizie poddana jest także aktywność rekrutacyjna firm pod kątem branż, z których pochodzą pracodawcy publikujący ogłoszenia. Poza samym badaniem specjalizacji, autorzy analizują także sektory działalności firm, aby zidentyfikować te najbardziej aktywne pod względem rekrutacji w danym okresie.W tegorocznym zestawieniu najaktywniejszych branż na Pracuj.pl na czoło wysunął się handel detaliczny i sprzedaż B2C, który odpowiadał za 10% wszystkich ofert pracy, potwierdzając swoją stabilną pozycję wśród liderów zestawienia. Bankowość, finanse i pokrewne obszary zawodowe uplasowały się na drugim miejscu z wynikiem 9%, pozostając jednym z kluczowych motorów rynku pracy. Produkcja FMCG i dóbr użytkowych utrzymała swój udział na poziomie 7%, zajmując trzecie miejsce w zestawieniu.Pierwszą piątkę zestawienia najbardziej aktywnych rekrutacyjnie branż zamykają budownictwo i inżynieria oraz handel hurtowy i sprzedaż B2B – każda z nich odpowiadała za 6% publikowanych ogłoszeń. Co ciekawe, przemysł ciężki i chemiczny oraz IT uplasowały się tuż za pierwszą piątką, generując po 5% ofert. Warto zauważyć, że rekrutacje IT były w dużej mierze prowadzone nie tylko przez firmy technologiczne, ale także przez organizacje spoza tej branży, które inwestują w rozwój technologiczny.W 2024 roku odnotowano kolejny istotny wzrost aktywności kandydatów na rynku pracy, mierzony liczbą kliknięć w przycisk „Aplikuj”. Liczba aplikacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia w serwisie Pracuj.pl wzrosła aż o 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ten wynik może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych, co może wynikać zarówno z dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, jak i większej otwartości kandydatów na zmiany zawodowe.Z perspektywy pracodawców oznacza to większe możliwości znalezienia odpowiednich kandydatów, lecz także wyzwanie związane z selekcją rosnącej liczby aplikacji. W tym kontekście coraz większą rolę odgrywają narzędzia HR wspierające rekrutację, takie jak systemy ATS czy narzędzia oparte o AI, które pozwalają na bardziej precyzyjne dopasowanie aplikacji do oczekiwań pracodawcy.W 2024 roku sprzedaż pozostawała najatrakcyjniejszym obszarem dla kandydatów, przyciągając 17% wszystkich aplikacji. To wyraźny sygnał, że profesje związane z handlem wciąż cieszą się dużą popularnością, zarówno wśród osób poszukujących stabilnego zatrudnienia, jak i tych, które doceniają możliwości rozwoju w tym sektorze.Drugą najczęściej wybieraną kategorią była administracja biurowa, odpowiadająca za 15% aplikacji – co wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie rolami, które łączą różnorodne obowiązki organizacyjne z regularnym kontaktem z innymi działami firmy.Praca fizyczna znalazła się na trzecim miejscu z wynikiem 10%. Kolejne miejsca w zakresie popularności wśród kandydatów zajęły obsługa klienta (9%) oraz IT (9%), obejmujące zarówno rozwój oprogramowania, jak i administrację systemów. Wzrost zainteresowania ofertami z branży IT może świadczyć o tym, że specjaliści z tej dziedziny coraz chętniej eksplorują nowe możliwości, nawet poza stricte technologicznie zorientowanymi firmami.Na dalszych pozycjach znalazły się finanse i ekonomia (6%), HR (4%), marketing (3%), łańcuch dostaw (3%) oraz inżynieria (2%). Zróżnicowanie tych danych pokazuje, że kandydaci poszukują zarówno ról stabilnych i tradycyjnych, np. administracja czy sprzedaż, jak i bardziej specjalistycznych, które oferują możliwości dynamicznego rozwoju i wyższych wynagrodzeń.Ogłoszenia publikowane w 2024 roku charakteryzowała duża różnorodność modeli pracy. Publikując ofertę pracy w serwisie Pracuj.pl pracodawca może wskazać kilka preferowanych modeli wykonywania obowiązków. Widzimy, że na znaczeniu zyskuje praca stacjonarna – możliwość pracy w takim modelu pojawiła się w aż 64% wszystkich ofert opublikowanych w serwisie. Z pewnością wynika to z okresu zmian i testowania przez pracodawców nowych rozwiązań w kontekście pracy z siedziby firmy.Praca w pełni zdalna, która kilka lat temu była jednym z dominujących trendów, w ostatnich miesiącach pojawiła się jako możliwa opcja już tylko w 8% ogłoszeń. Może to wynikać z potrzeby większej integracji zespołów i budowania relacji interpersonalnych w organizacjach, co przekłada się na zaangażowanie i efektywność pracowników.Niezmiennie popularnym modelem pozostaje praca hybrydowa, która łączy elastyczność z oczekiwaniami pracowników dotyczącymi równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – w minionym roku pojawiła się jako jeden z możliwych modeli pracy w 23% wszystkich ofert w serwisie Pracuj.pl.Zmiany w modelach pracy pokazują, że rynek jest w fazie dostosowywania się do nowej normalności. Pracodawcy starają się znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą elastyczności a efektywnością działania zespołów, co prowadzi do ewolucji w zakresie modeli wykonywania obowiązków.W poniższym zestawieniu nie uwzględniono ofert, dla których pracodawca nie wskazał modelu wykonywania obowiązków oraz tych dotyczących pracy mobilnej. W związku ze skupieniem wyłącznie na trzech głównych modelach pracy – stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej – wskazane procenty nie sumują się do 100%.W zdecydowanej czołówce zestawienia ofert pracy króluje praca fizyczna, która nie tylko pozostaje w TOP3, ale także zwiększa swój udział w liczbie wszystkich ofert pracy.Widoczny jest istotny wzrost w porównaniu do 2023 roku, kiedy ogłoszenia dla pracowników fizycznych stanowiły 11% udziału wśród wszystkich ofert pracy opublikowanych w serwisie Pracuj.pl.Niezmienny pozostaje udział stanowisk oferowanych osobom będącym na początkowych szczeblach kariery. W ubiegłym roku oferty pracy skierowane do najmłodszych uczestników rynku pracy stanowiły 15% wszystkich ogłoszeń na Pracuj.pl – tyle samo, co w 2023 i 2022 roku.I chociaż katalog branż, w których młode osoby mogą liczyć na dużą liczbę ofert pracy, ulega ewolucji, to nadal pozostaje szeroki. Na pierwszych miejscach znajdują się: sprzedaż, administracja biurowa, obsługa klienta, finanse i ekonomia, inżynieria, IT (administracja), budownictwo, zdrowie, uroda i rekreacja, IT w zakresie rozwoju oprogramowania, czy HR.Dane wyraźnie pokazują zatem, że rynek pracy dla młodych talentów nie tylko się nie kurczy, lecz przekształca, i oferuje tym samym szanse dostosowane do zmieniających się warunków gospodarczych.