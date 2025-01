Telefon komórkowy ważniejszy niż portfel

W 2018 roku Bank Millennium zlecił przeprowadzenie badania "Mobilny Portret Polaka". Teraz publikacji doczekała się kolejna, najnowsza odsłona tego projektu. Jak na przestrzeni tych kilku lat zmieniło się podejście Polaków do korzystania z telefonu i bankowości elektronicznej? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziecie poniżej.

Zdecydowaliśmy się wrócić do badania "Mobilny Portret Polaka" po 7 latach, żeby sprawdzić, jak zmieniły się mobilne nawyki Polaków. W 2018 roku 55 proc. respondentów deklarowało, że bardziej uciążliwe byłoby dla nich zostawienie w domu portfela niż telefonu. Teraz sądzi tak już tylko 39 proc., a dla większości telefon stał się ważniejszy i przejął funkcję portfela. Przechowujemy w swoich smartfonach elektroniczne odpowiedniki dokumentów tożsamości, płacimy nim, a także czerpiemy wiedzę o świecie, kupujemy w sklepach online, załatwiamy sprawy urzędowe, kontaktujemy się z bliskimi. Wyniki tegorocznej edycji pokazują, jak technologia mobilna staje się integralną częścią naszego codziennego życia, wpływając na sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy i spędzamy czas wolny — mówi Iwona Jarzębska, dyrektorka Departamentu Public Relations w Banku Millennium.

Sposoby wykorzystania internetu w telefonie Internet w telefonie potrzebny jest nam przede wszystkim do przeglądania stron i komunikacji

Częstotliwość korzystania z telefonu Większość badanych Polaków deklaruje, że nie korzysta z telefonu w czasie rozmowy z kimś w cztery oczy

Choć powszechność korzystania z internetu w telefonie już nie zaskakuje, to wśród sposobów jego wykorzystania warta odnotowania jest wysoka pozycja bankowości mobilnej. Aplikacja mobilna banku jest tak powszechna jak komunikatory czy media społecznościowe, z których korzysta 69 proc. badanych. Wynik ten jest na podobnie wysokim poziomie niemal we wszystkich grupach wiekowych, nawet w grupie 55+, która również osiąga imponujące 65 proc. Pokazuje to, jak bardzo usługi bankowe są obecne w naszym życiu, również dzięki udostępnieniu funkcji ułatwiających załatwianie codziennych spraw, takich jak zakupy, poruszanie się komunikacją miejską czy samochodem, rozliczanie się z bliskimi oraz załatwianie formalności urzędowych — komentuje Katarzyna Dobosz, ekspertka ds. badań i projektowania CX w Departamencie Jakości w Banku Millennium.

Departament Public Relations Banku Millennium po raz pierwszy zlecił przeprowadzenie badania "Mobilny Portret Polaka" w 2018 roku. Najnowsza odsłona dostarcza szczegółowych i aktualnych danych na tematZ badania "Mobilny Portret Polaka" wynika, że przywiązanie do telefonów komórkowych zmienia się w zależności od wieku respondentów. Największe wykazują najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata, z których aż 88 proc. bardziej odczułoby brak telefonu niż portfela. Wśród osób w wieku 25-34 lata odsetek ten wynosi 76 proc., w grupie 35-44 lata - niespełna 70 proc., a wśród badanych w wieku 45-54 lata - 58 proc. Najmniejsze przywiązanie do telefonów deklarują respondenci w wieku powyżej 55 lat. To też jedyna grupa wiekowa, dla której nadal bardziej uciążliwy jest brak portfela (54 proc.) niż telefonu (46 proc.).Powszechna obecność telefonów komórkowych stała się faktem. Aż 93 proc. badanych przyznaje, że korzysta z telefonu częściej niż raz dziennie, a 35 proc. z nich sięga po niego niemal co chwilę. Jednocześnie większość badanych Polaków deklaruje, że nie korzysta z telefonu w czasie rozmowy z kimś w cztery oczy (76 proc.), podczas posiłku (59 proc.), ani w toalecie (55 proc.). Mniej rygorystycznie badani podchodzą do korzystania z telefonu w łóżku przed snem (robi tak 64 proc. pytanych), w czasie oglądania filmów, seriali lub telewizji (58 proc. respondentów), albo podczas pracy lub nauki (przyznaje się do tego 58 proc. badanych).W badaniu okazało się, że 96 proc. badanych ma dostęp do internetu w telefonie komórkowym. W grupach wiekowych 25-34 i 35-44 lat ten współczynnik wynosi aż 99 proc. Do czego wykorzystują internet mobilny? Trzech na czterech respondentów przegląda na telefonie strony internetowe, a blisko 70 proc. - do komunikowania się ze znajomymi i rodziną, korzystania z bankowości mobilnej i mediów społecznościowych. Niemal 60 proc. pytanych Polaków opłaca w telefonie rachunki, 55 proc. - robi zakupy online, co drugi respondent czyta wiadomości na stronach gazet lub portali informacyjnych, odbiera i nadaje paczki, a także słucha muzyki.