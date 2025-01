Praca w Holandii raczej sezonowa niż na stałe

Jak wynika z danych, którymi dysponuje CBS, czyli Centralnego Biura Statystyk Królestwa Niderlandów, na początku minionego roku w Holandii zameldowanych było niemal ćwierć miliona osób polskiego pochodzenia. Okazuje się jednak, że na przestrzeni lat nasze podejście do pracy w Holandii wyraźnie ewoluowało. Kiedyś częściej decydowaliśmy się na emigrację, dziś interesują nas raczej krótkie pobyty zarobkowe. Szczególnie atrakcyjny dla pracowników z Polski jest sektor agro.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co stanowi główną przyczynę poszukiwania pracy w Holandii?

Jaki odsetek Polaków gotów jest osiedlić się w Holandii na stałe?

Jaka forma zarobkowania w Holandii jest najpopularniejsza wśród kandydatów z Polski?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik W Holandii przybywa ofert pracy wśród kwiatów i warzyw Praca w szklarniach trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a wynagrodzenie wynosi od 2500 do 3000 euro brutto miesięcznie Osoby pracujące na polach mogą liczyć na całoroczne zatrudnienie z przerwą świąteczną i zarobkami w podobnym przedziale.

Polacy, którzy przybyli do Holandii w pierwszych latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej, byli bardziej skłonni osiedlać się na stałe lub na długi okres. W kolejnych latach tendencja ta uległa zmianie, a większa część nowo przyjezdnych decydowała się na krótsze pobyty w Holandii – mówi Szymon Żdanowicz, dyrektor ds. rozwoju rynku niderlandzkiego w Grupie Progres. – Obecnie chętni do wyjazdu na okres do 5 lat i dłużej lub na stałe stanowią 15% kandydatów. Decyzje o skorygowaniu swoich planów pobytowych najczęściej zapadają już po wyjeździe do pracy, gdy ludzie mają okazję poznać kraj, jego kulturę i codzienne życie. To właśnie wtedy, często dochodzą do wniosku, że chcą zostać w Holandii na dłużej. Są też osoby, które krążą między oboma krajami – po zakończeniu pracy u holendrów wracają do Polski na kilka tygodni lub miesięcy i później ponownie wyjeżdżają do Królestwa Niderlandów i takie działanie powtarzają wielokrotnie – dodaje Szymon Żdanowicz.

Branża agro szuka pracownika

Praca w szklarniach trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy, a wynagrodzenie wynosi od 2500 do 3000 euro brutto miesięcznie Osoby pracujące na polach mogą liczyć na całoroczne zatrudnienie z przerwą świąteczną i zarobkami w podobnym przedziale. Firmy z tej branży oferują też możliwość skorzystania z atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz wielu benefitów, takich jak możliwość stałej współpracy, rozwój i szkolenia w branży agro, zmiana stanowiska i awans, a także premie za efektywność pracy – zaznacza Szymon Żdanowicz, dyrektor ds. rozwoju rynku niderlandzkiego w Grupie Progres. I dodaje, że w Polsce takie zarobki w rolnictwie, czy sektorze agro w przypadku szeregowych pracowników raczej się nie zdarzają.

Ofertowe plony

Polacy aplikujący do pracy w Holandii nie dają się jednak skusić jedynie obietnicą zarobku. Weryfikują miejsca zatrudnienia i agencje, z którymi wyjeżdżają do pracy. Zwracają też uwagę na możliwość brania nadgodzin oraz dodatkowe benefity. Lokalizacja miejsca zatrudnienia ma mniejsze znaczenie, choć niektórzy wskazują na swoje preferencje, nie zawsze jednak udaje się je spełnić. Na szczęście chętni do podjęcia etatu wykazują się elastycznością i np. zamiast upierać się przy Hadze, czy Amsterdamie przyjmują atrakcyjne warunki oferowane przez pracodawców z Limburgii, Groningen oraz Drenthe. W tych regionach obecnie występuje największe zapotrzebowanie na kandydatów do pracy w sektorze agro – dodaje Szymon Żdanowicz, dyrektor ds. rozwoju rynku niderlandzkiego w Grupie Progres.

Holenderski rynek pracy od wielu lat przyciąga Polaków szukających szansy na większy zarobek. Mimo, że chętnych do wyjazdu nie brakuje, to większość kandydatów szukających etatu nie myśli raczej o stałym wyjeździe z Polski.Według statystyk CBS, 60% imigrantów zarobkowych z krajów Unii Europejskiej, którzy przybyli do Holandii w latach 2005–2016, opuściło ten kraj w ciągu pięciu lat od momentu przyjazdu. Oznacza to, że mniej niż 40% pracowników z UE zdecydowało się zostać na dłużej niż pięć lat. Jeśli chodzi o Polaków, to osoby, które przyjechały do Holandii między 2005 a 2008 rokiem, częściej wybierały dłuższy pobyt, niż ci którzy dotarli tam w latach 2013–2016.Co więcej, 42% Polaków z początkowego okresu analizowanego przedziału zdecydowało się mieszkać w Holandii przez co najmniej pięć lat. Dla porównania, spośród Polaków, którzy przyjechali w późniejszych latach (2013–2016), na dłuższy pobyt zdecydowało się jedynie 30%.Jak wynika z danych Grupy Progres, 40% osób rekrutowanych do pracy w Holandii – w czasie jednego pobytu zarobkowego spędza w tym państwie od 1 do 3 miesięcy. Zwykle są to studenci, maturzyści i inni kandydaci zainteresowani pracą sezonową . 35%. osób podejmuje zatrudnienie na 4 do 9 miesięcy. 10% Polaków zostaje i pracuje tam od 1 do maksymalnie 5 lat. Powyżej 5 lat lub na stałe decyduje się zostać ok. 5% pracowników tymczasowych.Praca w sektorze agro w Holandii jest jedną z najpopularniejszych form zarobkowania wśród kandydatów z Polski. Najbardziej pożądanym profilem kandydata do pracy w holenderskich szklarniach jest osoba z doświadczeniem w pracy w agro, szczególnie w szklarniach zajmujących się uprawą kwiatów, warzyw czy owoców.Wysoko cenione są umiejętności związane ze zbiorami i pielęgnacją roślin. Dodatkowym atutem jest odporność na wysokie temperatury panujące w szklarniach. Kandydaci elastyczni, otwarci na różnorodne zadania i gotowi do pracy w wymagających warunkach, mają największe szanse na szybkie zatrudnienie.Jednak, z uwagi na to, że deficyt kadrowy doskwiera pracodawcom z Holandii coraz bardziej, to osoby, które nie mają doświadczenia lub nie znają języka również mają szansę na podreperowanie budżetu w krótkim czasie.Obecnie sektor agro poszukuje chętnych m.in. do pracy w szklarni, czyli zajmowania się uprawą kwiatów lub warzyw oraz zbiorami, a także osób do prac polowych.Według szacunków jooble.com osoby zatrudnione w gospodarstwach rolnych nad Wisłą zarabiają średnio 4 318 zł miesięcznie (rocznie ok. 51 816 zł). Stawki wynagrodzeń mogą się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. Jednak nie dorównują tym oferowanych na zachodzie Europy.Według danych Grupy Progres, liczba ofert pracy w Holandii systematycznie rośnie. W maju 2024 r. odnotowano wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem, w czerwcu o 35%, a w lipcu aż o 45%. Po letnim sezonie, pod koniec sierpnia oraz na początku września, spodziewany jest tradycyjny spadek zapotrzebowania na pracowników. Kolejny wzrost na ogół zaczyna się od października i trwa do końca roku. Najwięcej miejsc pracy oferują branże związane z logistyką oraz szeroko pojętym sektorem agro (pracownik: gospodarstwa rolnego, hodowli zwierząt, sadownictwa, ogrodnik, praca przy zbiorach). Są też etaty na produkcji, w handlu czy sektorze HoReCa.W 2024 roku sektor agro w Holandii odnotował 5-procentowy wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Co wynika m.in. z rosnącego zapotrzebowania na produkty rolne oraz technologicznego postępu w branży. Jednocześnie obserwuje się spadek liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy w tym sektorze. Jednak w Polsce nadal cieszy się on bardzo dużą popularnością, a nasz kraj wciąż pozostaje jednym z głównych kierunków pochodzenia pracowników sezonowych, którzy do Holandii są przyciągani atrakcyjnymi zarobkami i możliwością odłożenia sporej kwoty w krótkim czasie. Tylko w trzecim kwartale 2024 roku zainteresowanie wyjazdami zarobkowymi wzrosło o 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co daje nadzieję na jeszcze większą dostępność kandydatów znad Wisły w nadchodzącym sezonach