Praca w Holandii, czyli jak imigranci ratują Niderlandy

Holenderski rynek pracy mierzy się z całkiem podobnymi kłopotami, co nasz rodzimy. Coraz poważniejszym problemem Niderlandów staje się starzejące się społeczeństwo, niewysoki przyrost naturalny oraz systematycznie kurcząca się rzesza aktywnych zawodowo Holendrów. Sytuacja nie jest zatem łatwa, ale nadzieją na jej poprawę są imigranci, którzy w 2050 roku stanowić mają nawet 40 proc. społeczeństwa. W tej grupie nie brakować będzie z pewnością Polaków.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża jest rzesza Polaków mieszkających i pracujących w Holandii?

Jaka grupa pracowników z Polski najczęściej decyduje się na pracę w Holandii?

Jak w kolejnych latach będzie kurczyć się siła robocza na holenderskim ryku pracy?

Kim jest statystyczny Polak, który decyduje się na pracę w Holandii?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Praca w Holandii Czy Polacy pomogą Holandii uporać się problemami tamtejszego rynku pracy?

Według prognoz kierunkiem migracji zarobkowej, który będzie się rozwijał w najbliższych latach jest Holandia. Jak podaje Holenderski Urząd Statystyczny CBS, w grudniu 2019 r. w Holandii mieszkało ponad 198 tysięcy Polaków, w tym ponad 43 tysiące osób tzw. drugiego pokolenia, tj. urodzonych na miejscu. Dostępne szacunki demograficzne, wskazują że w najbliższych latach grupa imigrantów zarobkowych, w tym Polaków, w Holandii będzie się zwiększać. Jej ważnym ogniwem będą także studenci, bo obecnie młodzi ludzie mają możliwość szukania pracy z dala od miejsca zamieszkania, kierując się przede wszystkim korzyściami ekonomicznymi. Część z nich osiądzie w Niderlandach na stałe” - mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Na oferty pracy za granicą nie można narzekać nawet w pandemii. Okazuje się również, że tej podaży ewidentnie towarzyszy popyt. Jak przekonuje OTTO Work Force, Polacy po trudnym roku 2020 znowu coraz chętniej wybierają emigrację zarobkową.Według raportu za 2020 rok opracowanego przez portal europa.jobs liderem destynacji zarobkowych pozostają Niemcy (52,65% w skali wszystkich ofert). Na drugim miejscu, niezmiennie od 2019 roku, plasuje się praca w Holandii, a na trzecim – zatrudnienie w Belgii. Natomiast w 2020 roku drastycznie zmalała liczba ofert z Francji i Wielkiej Brytanii. W drugim przypadku powodem spadku liczby ofert była nie tylko pandemia, ale także wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.Najnowsze badania, przeprowadzone przez Holenderski Instytut Demografii (NIDI) oraz Centralny Urząd Statystyczny prognozują, że do 2050 r. znacznie zwiększy się liczba seniorów (osoby 65+), także tych najstarszych w Holandii. Z jednej strony bowiem populacja się starzeje, ale też ludzie żyją znacznie dłużej. W 2019 r. osób powyżej 65 roku życia było w Niderlandach 3,4 mln, w 2050 r. może ich już być 4,8 mln. To oznacza, że siła robocza w Holandii spadnie z 7,5 mln do 6,5 mln w 2050 roku. W najbliższych latach będzie zdecydowanie wzrastał popyt na pracowników migracyjnych, którzy zapełnią luki na rynku pracy. Według prognoz w 2050 roku będą oni stanowili już od 30 do nawet 40 proc. całego społeczeństwa.Największą grupę Polaków wyjeżdzających do pracy w Holandii, według raportu opracowanego na zlecenie OTTO Work Force, stanowią osoby stosunkowo młode. Zdecydowana większość to pracownicy w wieku od 20 do 30 lat (67,6 proc.), choć, co ciekawe, stosunkowo liczną grupę wyjeżdżających stanowią również osoby w wieku ponad 41 lat (14,5 proc.). Do pracy tymczasowej w Holandii najczęściej wyjeżdżają mężczyźni (62,5%) o stażu zawodowym do 10 lat. Statystyczny Polak pracujący w kraju tulipanów przeważnie ma wykształcenie średnie (54,4%), jest stanu wolnego (76,5%) i nie ma dzieci (78,9%0), a do pracy wyjeżdża z partnerem lub znajomymi (62,0%). Z raportu OTTO Work Force wynika, że Polacy chętnie decydują się na pracę tymczasową w Holandii i aż 84,2% badanych jest zadowolonych z tego wyboru, a 53% planuje zostać w Holandii na stałe lub regularnie tam jeździć.