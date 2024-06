Praca w Holandii ciągle atrakcyjna: jakie możliwości i zarobki?

Dane znajdujące się w posiadaniu CBS, czyli Centralnego Biura Statystyk Królestwa Niderlandów, dowodzą, że co 4. z unijnych migrantów podejmujących pracę w Holandii legitymuje się polskim obywatelstwem. Co sprawia, że holenderski rynek pracy jest dla nas aż tak atrakcyjny? Wabikiem są przede wszystkim wynagrodzenia, ale nie tylko.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co stanowi główną przyczynę poszukiwania pracy w Holandii?

Jakie minimalne stawki wynagrodzenia oferuje holenderski rynek pracy?

Które branże potrzebują pracowników?

Praca w Holandii w skrócie

W ciągu 10 lat imigracja z UE do Holandii wzrosła dwukrotnie. Według CBS, co czwarty imigrant w tym kraju jest Polakiem. Kolejne miejsce na liście narodowości zajmują Niemcy, Bułgarzy, Włosi i Rumuni.

Główną przyczyną migracji są zarobki, a etatów nie brakuje. Z danych Grupy Progres wynika, że liczba ofert pracy w Holandii systematycznie rośnie. W maju tego roku zanotowano wzrost o 20% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w czerwcu o 35%.

Największą społeczność osób decydujących się na migrację do Królestwa Niderlandów stanowią ludzie z pokolenia X – 44-59 r.ż. (40%), za nimi są Millenialsi – 30-44 r.ż. (25%), pokolenie Z – 18-29 r.ż. (20%) oraz osoby z pokolenia Baby Boomers – 60+ (15%).

Duża część migrujących opuszcza Holandię po pewnym czasie. Ponad połowa spośród mieszkających tam w 2011 roku, wyjechała w ciągu trzech lat, a prawie trzy czwarte – w ciągu dziesięciu lat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. erikdegraaf - Fotolia Holandia Polacy największą społecznością unijnych imigrantów w Niderlandach, nawet 100 chętnych na miejsce pracy

Polacy najczęściej wybierają właśnie Holandię jako miejsce pracy, zarówno jeśli chodzi o dłuższe pobyty, jak i sezonowe. Ten kraj cieszy się dużą popularnością ze względu na wyższe zarobki niż w Polsce, jedną z najwyższych stawek minimalnych oraz korzystniejsze warunki zatrudnienia, takie jak elastyczny grafik – mówi Szymon Żdanowicz, dyrektor ds. rozwoju rynku niderlandzkiego w Grupie Progres. I dodaje, że obecnie minimalne stawki za pracę to 13,27 € brutto, a od 1 lipca tego roku już 13,68 €. Dla porównania, rok wcześniej najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy wynosiło 11,51 €. Często jednak te zarobki są wyższe. Średnie pensje w różnych sezonowych zawodach wahają się od 2300 € netto do 3000 € netto miesięcznie. Pracodawcy oferują też dodatkowe premie czy bonusy za wykonaną pracę, bezpłatne posiłki, napoje i produkty firmowe.

Jedyny koszt, jaki trzeba ponieść na początek, w przypadku podjęcia etatu w Holandii oferowanego przez agencję pracy, to zazwyczaj koszt transportu do tego kraju. Jego wysokość jest uzależniona od dystansu, który trzeba pokonać, i wynosi od 500 do 800 złotych w jedną stronę. Mieszkanie czy dojazdy do pracy często są zapewnianie przez pracodawców – mówi Szymon Żdanowicz, dyrektor ds. rozwoju rynku niderlandzkiego w Grupie Progres. – Na początek, czyli na pierwszy miesiąc pobytu, trzeba mieć też ze sobą środki na podstawowe wydatki tj. jedzenie czy artykuły higieniczne. Przydadzą się z pewnością, zanim otrzymamy wynagrodzenie za pracę. Czasami firmy godzą się wypłacać zaliczki czy tygodniówki, jednak lepiej zabezpieczyć się, by później nie musieć martwić się o to, jak przed pierwszą pensją zwiążemy koniec z końcem – dodaje Szymon Żdanowicz.

