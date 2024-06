Gaming i e-sport: zyskują popularność czy nie?

Agencja Inquiry przedstawia wyniki najnowszego badania na dotyczącego zjawisk e-sportu, gamingu oraz streamingu gier. Na związane z nimi pytania odpowiedziała w kwietniu br. grupa respondentów licząca sobie przeszło 1000 dorosłych osób. Oto, do jakich wniosków prowadzą zebrane odpowiedzi.

Polacy nadal najczęściej wybierają gry logiczne

Kolejna fala badania pokazuje że różnorodne formy gier i rozgrywek e-sportowych upowszechniają się w młodszych grupach wiekowych. W najstarszej grupie dominują elektroniczne wersje tradycyjnych gier, a ich popularność spada. ” – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Wyniki badania pokazują, że ogółem co czwarty z nas robi to przynajmniej kilka razy w tygodniu, średnio przez 9 godzin tygodniowo. Drugie najpopularniejsze urządzenie to nadal komputer lub laptop, na którym gra regularnie (minimum kilka razy w tygodniu) 14% badanych.Polacy nadal najczęściej wybierają gry logiczne (43% grających), łamigłówki (39%) oraz karciane (35%), przy czym wszystkie te kategorie są znacznie bardziej popularne wśród kobiet. Mężczyźni częściej wybierają gry akcji i strzelanki, a także strategiczne, wyścigowe oraz sportowe. Starsi gracze, powyżej 55 roku życia, sięgną przede wszystkim po gry karciane - młodsi zaś (18-24 lata) po gry akcji/strzelanki, symulatory i gry przygodowe.Podobnie jak dwa lata temu, granie kojarzy nam się głównie z zabawą, zabiciem czasu oraz relaksem. Gramy na różnych urządzeniach – głównie na telefonie i na komputerze, ale jedynie garstka badanych bierze udział w zorganizowanych wydarzeniach gamingowych – 9% wśród osób grających.Nieco mniej popularnym zjawiskiem, bezpośrednio związanym z gamingiem, jest streaming gier, znany ponad około jednej trzeciej badanych. Odsetek ten jest dwukrotnie wyższy w grupie osób 18-24 lata, dla których to dość dobrze znane zjawisko. Jednocześnie najwyższy odsetek tych, którzy kiedykolwiek oglądali relację gamingową na żywo, spotkamy w grupie najmłodszych respondentów (54%). Najpopularniejszą platformą streamingową pozostaje niezmiennie Xbox Game Pass – korzysta z niej niemal 1/3 osób grających w gry udostępniane na zasadzie streamingu. Na drugim miejscu znajdziemy Sony PS Now. Ponad 1/3 Polaków korzysta też z platformy Twitch.Zdecydowanie najmniej popularną formę rozrywki stanowi e-sport . Choć zetknęło się z nim ponad 60% badanych, w większości są to osoby, które potrafią podać definicję samego zjawiska, ale poza tym nie są zainteresowane tematem. Co dziesiąty badany, który kojarzy i rozumie pojęcie e-sportu, śledzi wydarzenia e-sportowe oraz ogląda rozgrywki.Do najbardziej znanych imprez e-sportowych należą Poznań Game Arena oraz Intel Extreme Masters. Wśród najmłodszych graczy znane są również takie imprezy e-sportowe jak Ultraliga, Valorant Champions oraz Liga CyberSport. Dość popularna wśród graczy e-sportu jest także impreza ESL One. Fani e-sportu oglądają go najczęściej na kanale YouTube (60% grających).