Gaming, czyli jak gramy w gry?

Wśród polskich internautów nie brakuje wytrawnych graczy, ale też osób, dla których gry i e-sport to po prostu sposoby na zabicie nudy lub wypełnienie wolnego czasu. Jak grają Polacy? Odpowiedzi na to pytanie udziela wspólne badanie Inquiry oraz TryEvidence.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z czym najczęściej kojarzony jest gaming?

Jakie urządzenia służą nam do grania?

Jak grają kobiety, a jak mężczyźni?

W jakim stopniu statystyczny Polak interesuje się wydarzeniami gamingowymi oraz esportem?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W co grają Polacy? Gramy przede wszystkim na telefonach, a wśród konsol największą popularnością cieszą się rożne wersje PlayStation, a następnie Xbox.

Gramy w gry różnego rodzaju oraz coraz częściej i dłużej, a pandemia znacząco wpłynęła na te zwyczaje. Gaming to zjawisko obecne nie tylko w grupie osób bardzo młodych Polaków, ale również wśród starszych grup wiekowych. Co więcej, dociera do nas esport i streaming gier, który jeszcze niedawno stanowił zupełną niszę. Z pewnością będziemy się w naszych badaniach i publikacjach bliżej przyglądać zmianom jakie będą na tym rynku zachodzić – dodaje Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry.

Dziś w rozmaite gry wideo grywa już niemal 70% Polaków. Gra już nawet ponad połowa osób w wieku co najmniej 55 lat! Jeśli dodamy do tego, że ponad połowa społeczeństwa gra co najmniej kilka razy w roku na komputerach lub konsolach, to wyłania się tu niemała grupa lokalnych konsumentów. Cieszy nas to, oraz fakt, że dzięki dynamicznemu rozwojowi polskiej branży gamingowej, a także coraz lepszej jakości oferty, w kolejnych latach Polacy będą mieli okazje grać w coraz więcej rodzimych gier wyprodukowanych według światowych standardów – komentuje Michał Dębek, szef badań rynku i analiz w firmie Try Evidence.

Agencja badawcza Inquiry zrealizowała we współpracy z TryEvidence badanie wśród dorosłych Polaków dotyczące zwyczajów związanych z gamingiem oraz esportem. Badanie pokazuje, że 2/3 Polaków spotkało się ze zjawiskiem gamingu i tyle samo osób przyznało, że w ciągu ostatniego roku grało w rozmaite gry. Gaming najczęściej kojarzony jest z zabawą, relaksem czy też po prostu zabiciem czasu, czasem także z rywalizacją. Natomiast esport to wciąż mało popularne zjawisko, nie zawsze też wiemy, na czym ono polega. Zainteresowanie esportem deklaruje obecnie 6% badanych.Gramy przede wszystkim na telefonach, a wśród konsol największą popularnością cieszą się rożne wersje PlayStation, a następnie Xbox. Co drugi polski gracz wybiera gry logiczne – to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj gier. Polscy lubią jednak również gry karciane oraz łamigłówki, a co trzeci gracz sięga po gry przygodowe oraz gry akcji. Dwie zdecydowanie najbardziej popularne gry wskazywane spontanicznie przez Polaków to FIFA (13% wskazań) oraz Minecraft (9% wskazań).Rzecz jasna, mocno różnimy się między sobą jeśli chodzi o zwyczaje związane z gamingiem. Kobiety znacznie rzadziej angażują się w granie, a jeśli już, to częściej niż mężczyźni wybierają gry logiczne, karciane oraz łamigłówki. Mężczyźni zdecydowanie częściej od kobiet sięgają natomiast po gry akcji, gry strategiczne czy wyścigowe. Zdecydowanie najczęściej grają osoby młode , w wieku od 18 do 34 lat. Mimo to ponad połowie badanych w grupie powyżej 55 lat również zdarzyło się grać w ciągu ostatniego roku. W tej grupie graczy bezsprzecznie dominują gry logiczne oraz karciane.Te osoby, które grają regularnie na telefonie lub konsoli, poświęcają temu średnio 8 godzin tygodniowo. Średnia ta jest wyższa i wynosi 11,5 godziny w przypadku grania na laptopie lub komputerze. Pandemia COVID-19 miała przy tym znaczący wpływ na wzrost częstotliwości grania w różnego rodzaju gry – deklaruje tak 4 na 10 graczy.Statystyczny Polak rzadko interesuje się wydarzeniami gamingowymi oraz esportem. Doświadczenia związane z uczestnictwem w wydarzeniach gamingowych deklaruje 12% graczy, co oznacza 8% ogółu Polaków. Dodatkowo 4 na 10 Polaków spotkało się z pojęciem streamingu gier, najczęściej za pośrednictwem platformy Xbox Cloud Gaming.