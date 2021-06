TikTok, Roblox i gry wideo - tego szukały dzieci w sieci

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Wszelkie aktywności dzieci przeniosły się do internetu - nauka, spotkania z przyjaciółmi i rozrywka. Firma Kaspersky sprawdziła, czego szukały dzieci w sieci w okresie 2020-2021 r. Czy pandemia zmieniła ich zainteresowania i potrzeby?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czego szukały dzieci w sieci? Najpopularniejszymi aplikacjami były TikTok, YouTube oraz WhatsApp.

Współczesne dzieci dorastają, mając w ręku gadżety elektroniczne już od bardzo młodego wieku, dlatego znacznie szybciej adaptują się do świata cyfrowego i uczą korzystać z nowych technologii. TikTok w krótkim czasie stał się jednym z głównych dyktatorów trendów wśród dzieci i nadal przyciąga uwagę tej grupy użytkowników. Jednocześnie YouTube zdołał utrzymać pozycję lidera pod względem popularności wśród dzieci, częściowo ze względu na ogromną różnorodność filmów – od tych dokumentujących przejście gry wideo po wykłady i klipy edukacyjne. Poznanie i analiza zainteresowań dzieci w internecie ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa. Wiedza na temat muzyki, jakiej słucha ich dziecko, ulubionych vlogerów czy gier może pozwolić rodzicom na wzmocnienie relacji i zabezpieczenie dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami online – powiedziała Anna Larkina, ekspertka ds. analizy zawartości online w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

Przeglądaj zawartość internetu i ucz się wspólnie ze swoim dzieckiem. Sprawdź, gdzie Twoje dziecko spędza czas online, i dowiedz się, jak najlepiej je chronić.

Poznaj bliżej zainteresowania swojego dziecka.

Wyjaśnij dziecku, że może udostępniać wrażliwe informacje jedynie poprzez komunikatory internetowe i wyłącznie osobom, które zna w życiu realnym.

Rozważ korzystanie z aplikacji kontroli rodzicielskiej, jednocześnie tłumacząc dziecku, jak działają takie aplikacje i dlaczego są potrzebne.

Poświęć więcej czasu na rozmowę z dzieckiem na temat środków bezpieczeństwa online. Powiedz mu, czego nie może pod żadnym pozorem publikować w internecie i dlaczego.

Firma Kaspersky przeanalizowała zanonimizowane dane pochodzące od użytkowników oprogramowania Kaspersky Safe Kids w okresie 2020-2021 r. Informacje dotyczyły kategorii otwieranych stron internetowych, wyszukiwań i najpopularniejszych aplikacji dla systemu Android.Firma Kaspersky ustaliła, że w badanym okresie wzrosło zainteresowanie kategoriami takimi jak oprogramowanie, audio i wideo oraz handel elektroniczny. Natomiast w kategoriach media komunikacji internetowej oraz gry komputerowe nastąpił nieznaczny spadek zainteresowania.Najpopularniejszymi kategoriami stron internetowych wśród dzieci były: oprogramowanie, audio i wideo (44,38%), media komunikacji internetowej (22,08%) oraz gry komputerowe (13,67%).Najpopularniejszymi aplikacjami były TikTok , YouTube oraz WhatsApp. TikTok wyprzedził Instagrama, zdobywając niemal dwukrotnie większą popularność.Na platformie YouTube dzieci aktywnie oglądały m.in. teledyski. Statystyki pozwoliły również wyróżnić kilka najpopularniejszych krótkich filmów – 4,43% wyszukiwań dotyczyło fraz „pop it and simple dimple” oraz „ASMR”. Ponadto w rankingach popularności wśród dzieci na całym świecie wysoko uplasowały się materiały dotyczące gry Gacha Life (4% wyszukiwań).Jeśli chodzi o gusty muzyczne, obok tradycyjnych liderów, takich jak: zespoły BTS oraz BLACKPINK z gatunku K-POP czy wokaliści Ariana Grande, Billie Eilish oraz Travis Scott, popularność zyskał nowy hip-hopowy gatunek muzyczny – phonk. Można również zaobserwować trend w kierunku kreatywności – zaczęło pojawiać się coraz więcej żądań wyszukiwania beatów, sampli oraz lekcji tworzenia muzyki w różnych programach. Głównym dyktatorem trendów muzycznych wśród dzieci pozostał jednak serwis TikTok.Kreskówki odpowiadają za połowę (50,21%) wszystkich wyszukiwań filmów przez dzieci na całym świecie. Najpopularniejsze to Biedronka i Czarny Kot, Wodogrzmoty Małe oraz Świnka Peppa. Na drugim miejscu znalazły się rozmaite programy telewizyjne – najczęściej wyszukiwanym w języku angielskim był The Voice Kids. Jeśli chodzi o filmy i seriale telewizyjne, najpopularniejszymi zwiastunami były Godzilla vs. Kong, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera oraz serial WandaVision na kanale Disney+. Netflix nadal przyciąga coraz więcej dzieciaków – najczęstsze wyszukiwania za pośrednictwem tej platformy dotyczyły produkcji Cobra Kai oraz kultowego już serialu Stranger Things.TikTok bez wątpienia pozostaje serwisem społecznościowym numer jeden wśród dzieci, jednak zaczął być postrzegany przez nie w nieco innym świetle. Nie jest to już platforma kojarzona wyłącznie z klipami oraz udawaniem wykonywania utworów muzycznych – pojawia się na niej coraz więcej treści kreatywnych oraz edukacyjnych. Aby taki filmik mógł powstać, jedna osoba musi wykonać jednocześnie pracę operatora, aktora, reżysera i całej ekipy filmowej. W ten sposób dziecko rozwija umiejętności, które mogą nie tylko przydać mu się w przyszłości, ale również wpłynąć na jego wybór profesji.Jeśli chodzi o gry wideo, największą popularnością wśród dzieci cieszyły się Minecraft (22,84%), Fortnite (6,73%), Among Us (3,80%), Brawl Stars (6,34%), jak również uwielbiany Roblox (3,82%). To właśnie Roblox jest grą, w którą najczęściej grają dzieci w niemal wszystkich krajach. Spośród wszystkich regionów prym w odwiedzaniu stron poświęconych grom komputerowym wiodły dzieci z Kazachstanu (26.01%). Na drugim miejscu uplasowały się dzieci z Wielkiej Brytanii (19,40%). Jednak zupełnie inny obraz rysuje się w Indiach, gdzie najmłodsi niezmiernie rzadko odwiedzali strony poświęcone grom wideo z komputera PC (zaledwie 5,08%).Firma Kaspersky zaleca rodzicom następujące działania, dzięki którym ich dzieci będą miały pozytywne doświadczenia online: