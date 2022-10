Sextortion to cyberprzestępstwo, które co do zasady za cel obiera sobie osoby potencjalnie zainteresowane pornografią internetową. Niestety niebezpieczeństwa, które niesie za sobą ten proceder, mogą dotykać również najmłodszych użytkowników sieci. W październiku, który został ustanowiony Miesiącem Świadomości Cyberbezpieczeństwa, przypomina o tym firma ESET.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest sextortion?

Jaki jest wpływ sextortingu?

Jak chronić dziecko przed oszustwami seksualnymi?

Czym jest sextortion?

Jak uchronić dzieci przed sextortion w sieci? Aby chronić swoje dziecko, porozmawiaj z nim o niebezpieczeństwie i prostych krokach, które może podjąć, aby uniknąć zagrożenia.

Jaki jest wpływ sextortingu?

Perspektywa rozpowszechnienia intymnych zdjęć lub filmów wideo może spowodować u ofiar poważny uraz emocjonalny i psychiczny. Dzieci uwikłane w ataki często wstydzą się lub boją szukać pomocy u przyjaciół, rodziców lub nauczycieli. Pozostając same z takim problemem, mogą przychylić się do prośby atakującego, próbując za wszelką cenę zakończyć szantaż. Niestety w ten sposób wpędzają się w jeszcze większe kłopoty, gdyż napastnik prawdopodobnie będzie domagał się więcej zdjęć lub pieniędzy – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Jak mogę chronić moje dziecko przed oszustwami seksualnymi?

Rodzice i opiekunowie muszą najpierw sami zrozumieć skalę niebezpieczeństwa, a następnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi w sposób nieoceniający. Komunikacja dwukierunkowa jest niezbędna. Dzieci muszą mieć poczucie, że mogą przyjść do rodziców po pomoc, nawet jeśli zostaną uwikłane w szantaż typu sextortion – tłumaczy Kamil Sadkowski.

Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

Najlepszym sposobem działania jest zapobieganie. Podczas gdy większość dzisiejszych zagrożeń seksualnych obejmuje socjotechnikę, a nie złośliwe oprogramowanie kradnące informacje, opłaca się podjąć kroki w celu złagodzenia zagrożenia pochodzącego z obu stron. Aby chronić swoje dziecko, porozmawiaj z nim o niebezpieczeństwie i prostych krokach, które może podjąć, aby uniknąć zagrożenia – radzi ekspert z ESET.

Zachowaj ostrożność w Internecie: ludzie nie zawsze są tym, za kogo się podają,

Ustaw swoje konta w mediach społecznościowych na prywatne,

Nie wysyłaj żadnych filmów ani zdjęć do kogoś, kogo nie spotkałeś w prawdziwym życiu,

Nigdy nie udostępniaj intymnych zdjęć ani filmów z sobą ani z kimkolwiek innym – nie masz kontroli nad tym, co dzieje się później z obrazami lub filmami,

Ignoruj wiadomości od nieznajomych i uważaj na każdego, kto chce przenieść rozmowę na inną platformę – takie wysiłki również mogą być jednym z sygnałów ostrzegawczych oszustwa,

Zgłoś się do swojego rodzica lub opiekuna, gdy myślisz, że jesteś celem internetowego drapieżnika,

Jednocześnie nigdy nie jest to zły moment, aby rozważyć przypomnienie dzieciom o tym, jak ważne jest używanie silnych i unikalnych haseł, korzystanie z renomowanego oprogramowania zabezpieczającego oraz unikanie klikania linków lub pobierania załączników w niechcianych wiadomościach – dodaje Kamil Sadkowski z ESET.



Świat cyfrowy zapewnia młodzieży niezliczone możliwości, których ich rodzice nigdy nie doświadczyli. W czasie pandemii COVID-19 Internet pełnił istotną rolę, pomagając dzieciom pozostać w kontakcie ze swoimi rówieśnikami. Chociaż świat rzeczywisty znów się otwiera, to właśnie przestrzeń wirtualna jest dla młodych bardziej naturalną sferą, w której spędzają większość wolnego czasu. Niestety oferuje ona nie tylko dużą liczbę przydatnych narzędzi, informacji i rozrywki, ale również wiele niebezpieczeństw, z którymi ich rodzice nie mieli okazji się spotkać, gdy byli młodsi.Sextortion to rodzaj szantażu, w którym napastnik najpierw oszukuje lub zmusza ofiarę do dzielenia się intymnymi zdjęciami lub filmami o jednoznacznie seksualnym charakterze, a następnie, po uzyskaniu od ofiary prywatnych plików, grozi ujawnieniem materiałów, chyba że ofiara zapłaci lub zgodzi się wysłać więcej takich zdjęć lub filmów.W ostatnich miesiącach FBI wydało wiele ostrzeżeń o wzroście przypadków oszustw na tle seksualnym, w których ofiary zostały nakłonione do wysłania oszustom zdjęć lub filmów. Od ofiar żądano przesłania większej liczby takich materiałów lub zapłacenia okupu, w przeciwnym razie udostępnione przez ofiary treści zostałyby przesłane przyjaciołom i rodzinie. Niepokojące jest to, że dzieci i młodzież są coraz częściej celem ataków seksualnych. To zagrożenie jest skierowane jednocześnie do obu płci. W ostatnim czasie FBI ostrzegało jednak o gwałtownym wzroście incydentów seksualnych wymierzonych w nastoletnich chłopców.Niestety finał tego rodzaju incydentów jest czasami tragiczny. W 2016 r. brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) twierdziła, że co najmniej cztery samobójstwa były powiązane z przypadkami oszustw seksualnych. W maju 2022 roku 17-latek odebrał sobie życie po tym, jak cyberprzestępca próbował wyłudzić od niego tysiące dolarów. Natomiast w czerwcu 2022 r. podobna sytuacja spotkała 17-latka z Manitobie w Kanadzie, po tym, jak atakujący skontaktował się z nim za pośrednictwem aplikacji Snapchat.Takie scenariusze przerażają większość rodziców. Chociaż kuszące jest ograniczanie dziecku korzystania z Internetu lub dostępu do określonych witryn, to na dłuższą metę bardziej skuteczne będzie tworzenie atmosfery uczciwości i wzajemnego zaufania.Obejmują one podstawowe zasady, takie jak: