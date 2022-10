Brand phishing atakuje. W III kw. 2022 na celowniku najczęściej DHL

III kwartał 2022 roku okazał się kolejnym, w którym nie zabrakło ataków phishingowych z użyciem wabika w postaci nazwy znanej na całej świecie marki. W co piątym z ataków hakerzy podszywali się pod DHL - podają eksperci Check Point Research. Warto być ostrożnym, tym bardziej, że cyberprzestępcy nie wzbraniają się również przed żerowaniem na popularności bardziej lokalnych firm jak Poczta Polska i InPost.

W III kwartale zaobserwowaliśmy potężny spadek liczby prób phishingu z wykorzystaniem marki LinkedIn, co pokazuje, że cyberprzestępcy często zmieniają taktykę, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Nadal jest to jednak trzecia marka najczęściej wykorzystywana w atakach, dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników, aby zwracali uwagę na wszelkie e-maile lub komunikaty, które rzekomo pochodzą z LinkedIn – komentuje Omer Dembinsky, Data Research Group Manager w Check Point Software.

Najpopularniejsze marki phishingowe w III kwartale 2022 r.

DHL (dotyczy 22% wszystkich ataków phishingowych na świecie) Microsoft (16%) LinkedIn (11%) Google (6%) Netflix (5%) WeTransfer (5%) Walmart (5%) Whatsapp (4%) HSBC (4%) Instagram (3%)

W pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. cyberprzestępcy najczęściej podszywali się pod markę LinkedIn. Dziś jest to DHL, którego wizerunek wykorzystywany był w 22% wszystkich ataków typu brand phishing . W trzecim kwartale na drugim miejscu uplasował się Microsoft (16%), a na trzecie spadł wspomniany portal społecznościowy dla profesjonalistów wykorzystywany w 11% wszystkich oszustw, w porównaniu do 52% w pierwszym i 45% w drugim kwartale. Wzrost DHL może być częściowo spowodowany globalną kampanią phishingową, przed którą gigant logistyczny ostrzegał na kilka dni przed rozpoczęciem kwartału. Do czołowej „10” najczęściej wykorzystywanych marek zawitał również Instagram. Należące do Meta medium społecznościowe odegrało główną rolę w głośnej kampanii phishingowej "blue badge", która została odkryta we wrześniu.Spedycja jest obecnie jednym z najważniejszych sektorów w atakach brand phishing, ustępując jedynie technologii. Jej znaczenie rośnie wraz ze zbliżającym się najbardziej ruchliwym okresem sprzedaży detalicznej w roku, a przed nami m.in. Halloween czy Święta Bożego Narodzenia. Ataki skierowane są również przeciwko polskim klientom DHL, a także Poczty Polskiej czy InPostu , przed czym niedawno ostrzegał CERT Polska.W ataku phishingowym przestępcy próbują podszywać się pod oficjalną witrynę internetową znanej marki, używając nazwy domeny lub adresu URL i projektu strony internetowej podobnego do oryginalnej witryny. Link do fałszywej strony internetowej może zostać wysłany do ofiar za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej. Użytkownik może także zostać przekierowany podczas przeglądania sieci lub przez złośliwą aplikację mobilną. Pamiętajmy, że fałszywa strona internetowa zazwyczaj zawiera formularz przeznaczony do kradzieży danych uwierzytelniających użytkowników, szczegółów płatności lub innych danych osobowych, dlatego eksperci Check Point Research zachęcają do zachowania ostrożności podczas dzielenia się jakimikolwiek danymi.