Hakerzy podszywają się pod Walmart, Microsoft i Wells Fargo

Walmart, Microsoft i Wells Fargo to marki pod które w III kwartale 2023 roku najchętniej podszywają się cyberprzestępcy przeprowadzający ataki phishingowe - informuje Check Point Research.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hakerzy podszywają się pod Amazona, Microsoft oraz Walmart Najczęściej wykorzystywaną marką w atakach phishingowych w 3 kwartale roku był Wallmart, którego wizerunek odnotowany został w 39% wszystkich prób phishingu.

Phishing pozostaje jednym z najpowszechniejszych rodzajów ataków. Obserwujemy podszywanie się pod różne marki, głównie z sektora detalicznego, technologicznego oraz bankowego. Coraz częstsze stosowanie sztucznej inteligencji sprawiło, że dostrzeżenie różnicy między prawdziwą a fałszywą wiadomością e-mail stało się trudniejsze, jednak nie niemożliwe – powiedział Omer Dembinsky, menedżer działu analiz danych w Check Point Software.

Najpopularniejsze marki wykorzystywane w atakach phishingowych:

Walmart (39%) Microsoft (14%) Wells Fargo (8%) Google (4%) Amazon (4%) Apple (2%) Home Depot (2%) LinkedIn (2%) Mastercard (1%) Netflix (1%)

Eksperci z Check Point Research ostrzegają przed udostępnianiem danych logowania np. do konta Google, Microsoft lub Amazon i klikaniem w linki umieszczone w ostatnio otrzymanych wiadomościach mailowych od tych marek. Cyberprzestępcy chętnie podszywają się pod znane firmy, wykorzystując je do przeprowadzania ataków phishingowych.W III kwartale 2023 roku marką najczęściej wykorzystywaną w atakach phishingowych był Wallmart, którego wizerunek odnotowany został w 39% wszystkich prób phishingu. To wyjątkowo wysoki wynik - uwzględniając obecność Walmarta jedynie na niektórych rynkach - oraz imponujący skok z szóstego miejsca w poprzednim kwartale! Na drugim miejscu znalazł się technologiczny gigant Microsoft z 14%, a Wells Fargo (międzynarodowa firma finansowa) na trzecim miejscu z 8% obecnością w obserwowanych kampaniach.W czołówce znalazł się również Amazon (4%), co zbiegło się z ogłoszeniem przez firmę wyprzedaży Fall Prime Day 2023, zaplanowanej na drugi tydzień października oraz Home Depot – międzynarodowa sieć hipermarketów budowlanych. Eksperci Check Point zauważają również, że Mastercard, druga co do wielkości korporacja zajmująca się przetwarzaniem płatności na świecie, znalazła się po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce rankingu, zajmując 9. miejsce z 1% udziałem.Aby uchronić się przed atakami typu phishing, należy zachować wyjątkową czujność podczas otwierania e-maili od renomowanych firm. Ekspert Check Pointa zaznacza, że warto sprawdzać adres nadawcy i poprawność wiadomości, a także odwiedzać stronę internetową firmy korzystając z przeglądarki, zamiast klikać w link dostarczony w wiadomości.Poniżej znajduje się lista 10 najlepszych marek według ich ogólnego występowania w phishingu w trzecim kwartale 2023 r.: