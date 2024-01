Marka Microsoft najczęściej wykorzystywana przez hakerów

Microsoft, Amazon i Google - pod te marki w IV kwartale 2023 roku najchętniej podszywali się cyberprzestępcy przeprowadzający ataki phishingowe - informuje Check Point Research.

Nawet cyberprzestępcy z ograniczoną wiedzą informatyczną mogą dokładnie naśladować wiadomości i witryny popularnych marek, aby oszukiwać niczego niepodejrzewających klientów i przeprowadzać ataki socjotechniczne. W związku z powszechnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji możemy spodziewać się w tym roku większej liczby kampanii phishingowych, które w jeszcze większym stopniu będą nawiązywały od prawdziwej komunikacji firmowej. – uważa Omer Dembinsky, menedżer zespołu analizującego dane w Check Point Software.

Microsoft (33%) Amazon (9%) Google (8%) Apple (4%) Wells Fargo (3%) LinkedIn (3%) Home Depot (3%) Facebook (3%) Netflix (2%) DHL (2%)

W IV kwartale 2023 Microsoft zajął pierwsze miejsce w rankingu najczęściej wykorzystywanych przez hakerów marek, a jego wizerunek obecny był w 33% wszystkich prób phishingu. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do drugiego kwartału, w którym wizerunek Microsoftu obecny był w 14% wszystkich ataków, ustępując wyłącznie Walmartowi (39%).Jak wynika z raportu opracowanego przez Check Point Research, cyberprzestępcy najchętniej podszywają się pod firmy z sektora technologicznego. Drugą marką, która najczęściej obecna była w wiadomościach phishingowych był Amazon (9%), a trzecią Google (8%). Tuż za podium znalazł się z kolei Apple (4%). Inne popularne branże goszczące w złośliwych wiadomościach, to firmy finansowe, głównie banki oraz firmy kurierskie.Zdaniem analityków DHL znalazł się w pierwszej dziesiątce, prawdopodobnie ze względu na wzmożoną aktywność zakupową w listopadzie, podobnie jak Amazon, który w październiku głośno promował „Prime Days”. Właśnie takie okoliczności mają bezwzględnie wykorzystywać aktorzy zagrożeń.Poniżej znajduje się lista 10 najczęściej wykorzystywanych marek w atakach phishingowych w czwartym kwartale 2023 r. (Check Point, styczeń 2024):