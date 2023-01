Phishing zmienił cel. Pod jaką markę podszywają się teraz cyberprzestępcy?

Pojawił się najnowszy raport Brand Phishing autorstwa firmy Check Point Software. Opracowanie tradycyjnie rzuca światło na marki, które cieszą się największą popularnością wśród cyberprzestępców posługujących się phishingiem. Okazuje się, że w ostatnich trzech miesiącach minionego roku doszło do przetasowania w TOP3 marek, na których najczęściej żerowali oszuści.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Pod jakie marki najchętniej podszywają się cyberprzestępcy?

Jak często w atakach phishingowych wykorzystywany jest wizerunek Netflixa?

Która z firm kurierskich wykorzystywana jest w phishingu najczęściej?

Cyberprzestępcy nieustannie poszukują nowych sposobów na oszukiwanie ludzi i kradzież danych, pokazuje najnowszy raport Brand Phishing firmy Check Point Software. Według analityków bezpieczeństwa cybernetycznego w ostatnim kwartale nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania wizerunku witryny Yahoo jako najpopularniejszej marki, pod którą podszywają się cyberprzestępcy.Z raportu firmy Check Point Software wynika, że w ciągu ostatniego kwartału nastąpił wzrost liczby ataków phishingowych opartych na imitacji oficjalnych stron internetowych marek, takich jak Apple , Microsoft czy Amazon. Atakujący wykorzystują fałszywe strony i fakturowanie elektroniczne do uzyskania dostępu do poufnych danych użytkowników, takich jak numery kart kredytowych i hasła.Aż 20 proc. wszystkich ataków phishingowych wykorzystywało wizerunek Yahoo. Marka ta awansowała aż o 23 miejsca w stosunku do trzeciego kwartału roku. Wszystko za sprawą potężnej kampanii mailingowej, sugerującej wygranie setek tysięcy dolarów w konkursie „Yahoo Award”. Nadal popularnymi markami wśród hakerów są DHL (16 proc. – dotychczasowy lider), Microsoft (11 proc.) oraz Google (5,8 proc).Phishing stanowi nadal poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa online i jest jednym z najczęstszych sposobów na wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Warto zwrócić uwagę na to, jak cyberprzestępcy starają się ukryć swoje intencje a ich ataki stają się coraz bardziej złożone i wyrafinowane.Aby chronić się przed atakami phishingowymi, należy zachować ostrożność podczas korzystania z internetu i nie wprowadzać żadnych poufnych informacji na fałszywych stronach. Zaleca się również instalowanie oprogramowania antywirusowego i uaktualnianie go regularnie, a także stosowanie silnych haseł i uwierzytelniania dwuskładnikowego.Wnioski z raportu są jednoznaczne - cyberprzestępcy nieustannie poszukują nowych sposobów na oszukiwanie i kradzież danych, dlatego ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi tego zagrożenia i stosowali się do wytycznych bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób można skutecznie chronić się przed phishingiem i innymi formami ataków cybernetycznych.