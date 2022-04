LinkedIn najczęściej wykorzystywaną marką w atakach phishingowych

LinkedIn awansował na pierwsze miejsce w rankingu marek najczęściej wykorzystywanych w atakach phishingowych. Na podium znalazły się także DHL i Google - wynika z raportu Q1 Brand Phishing, opracowanego przez Check Point Research.

Phishing jest prostym atakiem okazjonalnym. Grupy przestępcze organizują go na wielką skalę, mając na celu skłonienie jak największej liczby osób do ujawnienia swoich danych osobowych - wyjaśnia Omer Dembinsky, kierownik grupy ds. badań danych w firmie Check Point Software.

Najczęściej wykorzystywane marki w 1Q2022:

LinkedIn (52% wszystkich ataków phishingowych na świecie) DHL (14%) Google (7%) Microsoft (6%) FedEx (6%) WhatsApp (4%) Amazon (2%) Maersk (1%) AliExpress (0.8%) Apple (0.8%)

Niektóre ataki próbują wpłynąć na ofiary lub wykraść ich dane osobowe, jak w przypadku ostatnich działań hakerskich, wykorzystujących wizerunek LinkedIn-a. Inne będą próbowały wdrożyć złośliwe oprogramowanie w sieciach firmowych, takie jak fałszywe wiadomości e-mail zawierające fałszywe dokumenty Maersk – dodaje ekspert Check Pointa.

W I kwartale 2022 roku ulubioną marką hakerów został LinkedIn. Cyberprzestępcy wykorzystali wizerunek tej marki w przeszło połowie ataków phishingowych (52%) - wynika z danych Check Point Research. W poprzednim zestawieniu ten biznesowy portal społecznościowy zajmował piąte miejsce, odpowiadając za 8% prób phishingu.Najnowszy raport zwraca uwagę na rosnącą tendencję do wykorzystywania przez cyberprzestępców sieci społecznościowych, stanowiących obecnie kategorią nr 1, wyprzedzającą m.in. firmy przewozowe/logistyczne oraz gigantów technologicznych, takich jak Google, Microsoft i Apple. Poza LinkedIn-em w pierwszej dziesiątce znajduje się również WhatsApp, którego znaki graficzne pojawiały się w blisko 1 na 20 ataków związanych z phishingiem. Eksperci Check Point Research zwracają uwagę, że użytkownicy LinkedIn-a mogą otrzymywać wiadomości łudząco podobne do oficjalnych e-maili, aby skłonić ich do kliknięcia w złośliwy link. Następnie proszeni są o ponowne zalogowanie się za pośrednictwem fałszywego portalu, na którym zbierane są ich dane uwierzytelniające.Drugą najczęściej wykorzystywaną branżą są usługi kurierskie i logistyczne. Cyberprzestępcy nadal korzystają z ogólnego wzrostu handlu elektronicznego, atakując bezpośrednio konsumentów i firmy kurierskie. DHL zajmuje drugie miejsce, odpowiadając za 14% prób phishingu; FedEx przesunął się z siódmej na piątą pozycję, z 6% wszystkich ataków w pierwszym kwartale roku. Co więcej, Maersk i AliExpress znalazły się po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce rankingu, co dodatkowo potwierdza opisywane przez ekspertów trendy. Specjaliści Check Pointa ukazali w swojej publikacji konkretną strategię phishingową, która wykorzystywała fałszywe wiadomości e-mail marki Maersk zachęcające do pobierania dokumentów transportowych, które infekowały komputery złośliwym oprogramowaniem.Zdaniem specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego najlepszą obroną przed zagrożeniami phishingowymi jest świadomość i wiedza. Ich zdaniem przeszkoleni w wykrywaniu podejrzanych anomalii - takich jak błędnie wpisane domeny, literówki itp. - powinni zostać wszyscy pracownicy przedsiębiorstw i administracji państwowej.