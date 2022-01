DHL ulubioną marką hakerów

Ulubioną marką hakerów w IV kwartale 2021 roku była firma kurierska DHL - wynika z raportu "Q4 Brand Phishing" przygotowanego przez firmę Check Point Research. Na podium znalazły się także Microsoft i WhatsApp.

Przeczytaj także: Hakerzy podszywają się pod Microsoft, Amazon i DHL

Top 10 najczęściej wykorzystywanych marek w atakach phishingowych:

DHL (23%) Microsoft (20%) WhatsApp (11%) Google (10%) LinkedIn (8%) Amazon (4%) FedEx (3%) Roblox (3%) Paypal (2%) Apple (2%)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 10 najczęściej wykorzystywanych marek Media społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane w kampaniach phishingowych. WhatsApp jest obecnie trzecią najczęściej wykorzystywaną marką. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Cyberprzestępcy to przede wszystkim oportuniści. Próbując wykraść dane osobowe obywateli lub zainstalować złośliwe oprogramowanie na komputerze użytkownika, grupy przestępcze często wykorzystują trendy konsumenckie, naśladując popularne marki. W tym kwartale po raz pierwszy na pierwszym miejscu rankingu pojawiła się globalna firma logistyczna DHL. Q4 potwierdziło również to, czego wielu z nas się spodziewało. Media społecznościowe nadal będą silnie atakowane przez hakerów, wykorzystujących tych, którzy w większym stopniu opierają się o kanały takie jak WhatsApp, Facebook i LinkedIn – mówi Omer Dembinsky, menedżer działu analiz danych w Check Point Software.

Raport Check Point Research analizuje, jakie marki są wykorzystywane najczęściej w kampaniach phishingowych i publikowany jest co kwartał.W czwartym kwartale 2021 roku marką, po którą hakerzy sięgali najchętniej była firma kurierska DHL. Od października do grudnia jej wizerunek wykorzystywało aż 23 proc. wszystkich kampanii phishingowych. Marka Microsoft pojawiała się w 20 proc. ataków phishingowych, a Whatsapp w 11 proc.Raport za IV kwartał roku podkreśla również trend, który pojawił się w III kwartale: media społecznościowe są coraz częściej wykorzystywane w kampaniach phishingowych. Co prawda Facebook wypadł z pierwszej dziesiątki rankingu, jednak WhatsApp przesunął się z 6. na 3. pozycję, odpowiadając obecnie za 11 proc. wszystkich prób phishingu. LinkedIn przesunął się z 8. na 5. pozycję i był wykorzystywany w 8 proc. wszystkich ataków phishingowych.