10 złych nawyków związanych z cyberbezpieczeństwem

Początek roku jest doskonałą okazją do sformułowania noworocznych postanowień. Powinny one dotyczyć także naszego cyberbezpieczeństwa. Eksperci ESET wymieniają 10 złych nawyków, które powinniśmy zmienić w 2022 roku, aby poprawić nasze bezpieczeństwo w sieci.

Zagrożenie ze strony oszustów nieustannie rośnie. Dlatego u progu 2022 roku zdecydowanie warto poprawić swoją cyberhigienę, tak aby nasze wrażliwe dane i zasoby finansowe były w jak najmniejszym stopniu narażone na zagrożenia ze strony przestępców. Pamiętajmy również, że cyberprzestępcy doskonalą swoje metody, a w tym kontekście katalog fundamentalnych narzędzi i prawidłowych zachowań stanowi podstawową linię obrony. Warto zatem dokonać analizy swoich nawyków i zmienić te zachowania, które są ryzykowne – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET.

Brak aktualizacji oprogramowania

Słabe hasła

Aby zminimalizować to ryzyko, warto używać menedżera haseł, który pomoże stworzyć i zapamiętać silne oraz unikalne hasła. Warto również korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego w każdym miejscu w sieci, które oferuje taką opcję – tłumaczy Kamil Sadkowski z ESET.

Korzystanie z publicznej sieci Wi-Fi

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie nawyki zmienić, żeby poprawić swoje cyberbezpieczństwo?

Klikanie w linki bez zastanowienia i bez ich sprawdzenia

Zasadą numer jeden, pozwalającą udaremnić ataki tego typu, jest zachowanie zimnej krwi. Przed podjęciem jakiejkolwiek akcji, której oczekuje kontaktująca się z nami osoba, powinna nam się włączyć lampka ostrzegawcza. Sprawdźmy dokładnie wiarygodność tej osoby czy firmy wysyłającej nam wiadomość e-mail. I pamiętajmy, by nie działać pochopnie i pod presją – radzi ekspert ESET.

Podawanie danych przez telefon

Brak zabezpieczeń we wszystkich typach urządzeń

Korzystanie z niezabezpieczonych witryn

Zatarcie granicy pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym

Brak kopii zapasowej

Brak ochrony inteligentnego domu

Większy poziom cyberbezpieczeństwa wynika z konsekwentnego ograniczania ryzyka w wirtualnym świecie. Organizacje, z którymi współpracujemy lub których klientami jesteśmy, mają obowiązek, a często także ponoszą prawną odpowiedzialność za ochronę naszych danych. Jednak niezależnie od nich, kierując się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz zdrowym rozsądkiem, warto samodzielnie zadbać o maksimum bezpieczeństwa, zmieniając kilka swoich nawyków – podsumowuje Kamil Sadkowski z ESET.

Wykorzystywanie luk w systemach operacyjnych, przeglądarkach czy innego typu oprogramowaniu lub aplikacjach używanych na komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych to jeden z częstszych sposobów ataków cyberprzestępców. W 2020 roku wykryto ponad 18 100 podatności, tj. więcej niż w latach poprzednich. Oznacza to ponad 50 nowych luk w zabezpieczeniach oprogramowania każdego dnia. Aby zminimalizować związane z tym ryzyko, warto aktywować funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania. Możliwość przeprowadzenia tego procesu za pomocą jednego kliknięcia w pojawiający się monit powoduje, że częste aktualizacje nie są zbytnio absorbujące w codziennym życiu.Hasła są kluczami do naszych cennych zasobów w sieci. Mnogość kont i profili we wszelakich aplikacjach, z których korzystamy na co dzień, powoduje, że chcąc posiadać dedykowane hasło do każdej z nich musielibyśmy pamiętać ich średnio około stu. Niestety, jak pokazują badania, często posługujemy się prostym, a co więcej takim samym dla wielu kont, zestawem danych uwierzytelniających umożliwiających logowanie. Tworzy to ogromne pole do ataku dla hakerów, którzy korzystają ze specjalnych narzędzi do łamania słabego jednostronnego szyfrowania, testowania powszechnie używanych wariantów haseł czy prób wykorzystywania haseł już złamanych na innych kontach.W przestrzeni publicznej coraz więcej jest miejsc, w których możemy korzystać z publicznego, ogólnodostępnego i darmowego Wi-Fi. Należy mieć świadomość, że tych samych sieci, jednak z myślą o uzyskiwaniu dostępu do kont i kradzieży tożsamości, mogą używać cyberprzestępcy. Jeśli nie możesz uniknąć korzystania z publicznych hotspotów, to w trakcie połączenia nie loguj się do kont zawierających dane wrażliwe czy powiązane z finansami.Phishing pozostaje jednym z najbardziej rozpowszechnionych cyberzagrożeń. Wykorzystując socjotechnikę atakujący próbuje nakłonić swoją ofiarę do kliknięcia złośliwego łącza lub otwarcia załącznika ze złośliwym oprogramowaniem. Aby zmaksymalizować swoje szanse przestępcy próbują wymusić szybkie podjęcie decyzji, nadając przekazowi wrażenie pilności.Oparty na wiadomościach e-mail i SMS-ach „phishing” wykorzystuje socjotechnikę do nakłaniania użytkowników, by podjęli pożądane przez przestępców działanie. Podobne techniki wpływu wykorzystywane są w przestępstwach typu „vishing” (czyli phishing głosowy). To coraz popularniejszy sposób zdobywania informacji osobistych, finansowych i kradzieży tożsamości . Oszuści często podszywają się pod numery znanych i potencjalnie wiarygodnych instytucji, jak na przykład banki.Przy każdym kontakcie telefonicznym najlepszą zasadą bezpieczeństwa jest brak podawania jakichkolwiek poufnych informacji i danych osobowych. Jeśli otrzymasz taki telefon, to w pierwszej kolejności należy zapytać rozmówcę kim jest i kogo reprezentuje, a następnie skontaktować się z tą firmą lub instytucją za pomocą oficjalnie udostępnionych kanałów komunikacji. W ten sposób możliwe jest zweryfikowanie przekazanych przez dzwoniącego informacji. Uwaga – wykonując telefon weryfikacyjny nie można używać żadnych numerów podanych przez dzwoniącego.W erze licznych cyberzagrożeń oprogramowanie chroniące przed atakami typu malware, najlepiej od renomowanego dostawcy, powinno być zainstalowane na wszystkich urządzeniach podłączonych do Internetu. O ile w przypadku komputera i laptopa takie oprogramowanie to standard, to otwartym pozostaje pytanie ilu użytkowników korzysta z zabezpieczeń na urządzenia mobilne i tablety. Badania wskazują, że statystyczna osoba korzysta z tego typu urządzeń przez kilka tysięcy godzin w roku. W tym czasie pojawia się wiele okazji do natknięcia się na złośliwe aplikacje i podejrzane strony internetowe. Dlatego warto chronić odpowiednim oprogramowaniem również te kategorie urządzeń.Dlaczego kłódka w pasku adresowym witryny internetowej jest tak istotna? Po pierwsze oznacza, że witryna, na której się znajdujemy (pod adresem widocznym w pasku adresu), legitymuje się poprawnym i ważnym certyfikatem. Po drugie to informacja, że dana strona zapobiega przechwyceniu danych takich jak hasła czy dane finansowe przez cyberprzestępców podczas połączenia z witryną. Niestety także w tym przypadku należy zachować czujność, gdyż obecnie „kłódka” nie daje gwarancji bezpieczeństwa, a wiele stron phishingowych używa HTTPS. Mimo to, kłódka wciąż jest jedną z istotniejszych oznak bezpieczeństwa.Pandemia sprawiła, że dla wielu osób zmienił się model pracy. Codzienne wyjazdy do biura zastąpiła praca zdalna lub hybrydowa. Jednocześnie fakt ten wpływa na zacieranie granic pomiędzy pracą i życiem osobistym. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem w tej perspektywie jest używanie służbowych adresów e-mail i haseł do rejestracji kont niezbędnych w zakupach konsumenckich lub innych witrynach. To niebezpieczna praktyka, bowiem jeśli dane z tych witryn zostaną wykradzione, to hakerzy będą mogli przejąć konto firmowe ofiary. Ryzyko występuje także, kiedy do pracy wykorzystywane są niezabezpieczone urządzenia prywatne.Ofiarą ataku typu ransomware i w konsekwencji szantażem ze strony cyberprzestępców mogą stać się firmy, instytucje, a także osoby prywatne. Obecnie każdy jest narażony na niemiłą niespodziankę w postaci nagłej utraty dostępu do danych służbowych czy prywatnych, jak dokumenty, projekty, zdjęcia itp. Aby nie być zmuszonym do ulegnięcia szantażowi, warto robić kopie zapasowe. Optymalnie, zgodnie ze strategią 3-2-1, która polega na tym, że dane podlegające ochronie, są tworzone w trzech kopiach. Kopie są przechowywane na dwóch różnych typach nośników pamięci, a jedna z nich jest wysyłana poza firmę czy dom prywatny.Asystenci głosowi, inteligentne telewizory i kamery bezpieczeństwa - prawie jedna trzecia europejskich domów jest wyposażona w inteligentne gadżety. Smart city i smart home to jedne z dominujących współcześnie trendów technologicznych. Jednak fakt, że każde z inteligentnych urządzeń jest podłączone do sieci sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem dla przestępców. Mogą zostać przejęte i przekształcone w botnety służące do przeprowadzania ataków lub wykorzystane jako brama do pozostałych urządzeń działających w naszej sieci i danych, które można za ich pomocą zdobyć.Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń tej kategorii należy podczas ich uruchamiania zmienić domyślne hasła. Przy wyborze dostawcy warto wybrać producenta, który ma doświadczenie w naprawianiu luk w swoich produktach i prowadzi pod tym kątem badania.