Brand phishing w I kw. 2025. Polowanie także na polskie serwisy

O tym, że cyberprzestępcy specjalizujący się w phishingu nader chętnie wykorzystują popularność globalnych marek, nie trzeba przypominać już chyba nikomu. Najnowsze doniesienia Check Point Research tylko to potwierdzają, ostrzegając jednocześnie polskich internautów przed atakami phishingowymi żerującymi na sławie często odwiedzanych polskich serwisów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Pod które z globalnych marek najczęściej podszywają się cyberprzestępcy?

Na czyjej popularności żeruje phishing w Polsce?

Przed czym ostrzegają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa?



Ataki phishingowe wykorzystujące znane marki nadal stanowią jedno z głównych zagrożeń. Powrót Mastercard do czołówki rankingu pokazuje, jak chętnie oszuści podszywają się pod usługi płatnicze. Użytkownicy muszą zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku usług wymagających podania wrażliwych danych finansowych – mówi Omer Dembinsky, menedżer ds. badań danych w Check Point Software.

10 najczęściej podrabianych marek w I kwartale 2025 roku:

Microsoft – 36% Google – 12% Apple – 8% Amazon – 4% Mastercard – 3% Alibaba – 2% WhatsApp – 2% Facebook – 2% LinkedIn – 2% Adobe – 1%

W I kwartale 2025 roku najczęściej podszywano się pod marki z sektora technologicznego, mediów społecznościowych i handlu detalicznego, a Microsoft utrzymał pozycję najczęściej wykorzystywanej marki. Z analiz Check Point Research wynika, że logo amerykańskiego potentata technologicznego obecne było w ponad 1/3 wszystkich kampanii phishingowych. Google awansowało na drugie miejsce z wynikiem 12%, a Apple utrzymało pozycję w pierwszej trójce z 8% obecnością.W lutym odnotowano wzmożoną kampanię phishingową skierowaną przeciwko użytkownikom kart płatniczych Mastercard. Oszuści stworzyli fałszywe strony internetowe, które łudząco przypominały oficjalną witrynę Mastercard, aby wyłudzić dane finansowe – w tym numery kart kredytowych i kody CVV. Atak skupiał się głównie na użytkownikach w Japonii.Cyberprzestępcy nie ograniczają się jednak do globalnych marek. W Polsce również odnotowano wzrost liczby kampanii phishingowych. W pierwszym kwartale 2025 roku CERT Polska ostrzegał przed oszustwami, w których przestępcy podszywają się pod firmy, takie jak nazwa.pl, informując o rzekomym wygaśnięciu domeny i nakłaniając do jej odnowienia poprzez fałszywe linki. W innych kampaniach, skierowanym przeciw przedsiębiorcom, oszuści podszywali się pod firmy z branży metalurgicznej, wysyłając fałszywe faktury z zainfekowanymi załącznikami.W ostatnich miesiącach nie brakowało również prób wyłudzenia danych od użytkowników indywidualnych. W jednej z kampanii phishingowej przestępcy podszywali się pod serwis Przelewy24, wysyłając spreparowane potwierdzenia transakcji z linkami prowadzącymi do złośliwego oprogramowania.Eksperci Check Point Research ostrzegają, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia bardziej przekonujących i trudniejszych do wykrycia kampanii phishingowych. Użytkownicy powinni zachować szczególną ostrożność, nie klikać w podejrzane linki i zawsze weryfikować autentyczność otrzymanych wiadomości – zaznaczają eksperci.