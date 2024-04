Brand phishing w I kw. 2024. Cyberprzestępcy podszywają się pod Airbnb

Microsoft, Google oraz LinkedIn to marki najczęściej wykorzystywane przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków phishingowych w I kwartale 2024 roku - informuje Check Point Research. Do dziesiątki marek, pod które hakerzy podszywają się najczęściej, dołączyło Airbnb.

Najpopularniejsze marki wykorzystywane w atakach phishingowych w pierwszym kwartale 2024 r.:

Microsoftu (38%) Google (11%) LinkedIn (11%) Apple (5%) DHL (5%) Amazon (3%) Facebook (2%) Roblox (2%) Wells Fargo (2%) Airbnb (1%)

Lista marek najczęściej wykorzystywanych do ataków phishingowych zdominowana jest przez firmy technologiczne oraz media społecznościowe. W I kwartale roku dołączył do nich serwis Airbnb umożliwiający wynajmowanie lokali od osób prywatnych. Zdaniem ekspertów wpływ na to miały święta wielkanocne oraz zbliżający się okres urlopowy. Marka Airbnb wykorzystywana była w około 1 proc. wszystkich zaobserwowanych ataków phishingowych w 2024 roku.Na pozycji lidera niezmiennie pozostaje jednak Microsoft . Logo giganta z Redmond obecne było w 38 proc. prób phishingu. Na drugie miejsce awansował Google z 11-proc. obecnością, a na trzecie LinkedIn z niemal identycznym wynikiem. Uwagę przykuwa również znajdująca się na ósmej pozycji edukacyjna gra Roblox, która codziennie przyciąga przed ekrany ponad 50 mln graczy!Sektor technologiczny jest zatem wciąż ulubieńcem hakerów, pozwalającym na najbardziej skuteczne próby wyłudzania danych. Wg Check Pointa w wielu przypadkach marki te stają się – ze względu na ich szerokie zastosowanie w korporacyjnych i zdalnych środowiskach pracy – punktem wejścia do aktywów firmy. Przejęcia danych logowania stwarza więc jeszcze większe ryzyko niż przejęcia kont w mediach społecznościowych, platformach spedycyjnych czy bankowych.