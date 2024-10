Brand phishing w III kw. 2024. Microsoft, Apple i Google w czołówce

Microsoft pozostaje marką, pod którą najczęściej podszywają się cyberprzestępcy - wynika z analizy Check Point Research. W III kwartale 2024 roku na podium marek najczęściej wykorzystywanych do ataków phishingowych znalazły się także Apple i Google.

Powszechność ataków phishingowych ukazuje potrzebę zwiększenia świadomości i stosowania środków bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą zachować czujność, weryfikując źródła e-maili, unikać podejrzanych linków oraz korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu ochrony swoich danych osobowych i finansowych przed zagrożeniami cybernetycznymi. – zauważa Omer Dembinsky, Menedżer Grupy Danych w Check Point Software.

Microsoft – 61% Apple – 12% Google – 7% Facebook – 3% WhatsApp – 1,2% Amazon – 1,2% Alibaba – 1,1% Adobe – 0,8% Twitter – 0,8% Adidas – 0,6%

Uwaga na phishing z WhatsAppem!

Jak chronić się przed phishingiem?

Wizerunek Microsoft obecny był w 61% wszystkich prób phishingowych. Apple w 12% prób, a Google w 7% ataków.Warto również zwrócić uwagę na wejście do top 10 Alibaby. Chiński potentat zakupowy ulokował się na siódmym miejscu. Do czołowej dziesiątki wróciła również firma Adobe (8. Miejsce), która znalazła się w zestawieniu po raz pierwszy od drugiego kwartału 2022 roku. Branża technologiczna pozostaje najczęściej sektorem od który cyberprzestępcy podszywają się najczęściej, a za nią plasują się sieci społecznościowe i sektor bankowy.Najczęściej wykorzystywane marki w atakach w Q3 2024:Nowa strona phishingowa, whatsapp-io.com, została zidentyfikowana jako zagrożenie dla użytkowników WhatsAppa. Mimo że obecnie jest niedostępna, strona była zaprojektowana tak, aby przypominała centrum bezpieczeństwa WhatsApp, zachęcając użytkowników do podania danych osobowych, w tym numeru telefonu oraz kraju pochodzenia, pod pretekstem rozwiązania rzekomych problemów z kontem. Strona ta jest częścią szerszego trendu, w ramach którego zarejestrowano i zgłoszono podobne domeny, takie jak whatsapp-as.com, whatsapp-ia.com oraz whatsapp-li.com.W obliczu rosnącej liczby prób phishingu, skierowanych na znane marki, kluczowe jest, aby użytkownicy byli świadomi i proaktywni w zakresie bezpieczeństwa online. Ważne jest upewnienie się, że urządzenia są wyposażone w aktualne oprogramowanie zabezpieczające oraz bycie sceptycznym wobec niespodziewanych komunikatów.