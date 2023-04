Walmart, DHL i Microsoft - pod te marki najchętniej podszywają się hakerzy

Walmart, DHL i Microsoft - to marki pod które w I kwartale 2023 roku najchętniej podszywają się cyberprzestępcy przeprowadzający ataki phishingowe - informuje Check Point Research.

Grupy przestępcze organizują kampanie phishingowe, aby jak najwięcej osób ujawniło swoje dane osobowe. W niektórych przypadkach ataki mają na celu uzyskanie informacji o koncie, jak widać w przypadku kampanii Raiffeisen. Inne są wykorzystywane do kradzieży danych finansowych czego byliśmy świadkami w przypadku popularnego serwisu streamingowego Netflix - powiedział Omer Dembinsky, Data Group Manager w Check Point Software

Najlepszą obroną przed zagrożeniami typu phishing jest wiedza. Pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenie, aby wykrywać podejrzane cechy, takie jak błędne domeny, literówki, nieprawidłowe daty i inne szczegóły, które mogą ujawnić złośliwy e-mail lub link – dodaje ekspert Check Pointa.

Najpopularniejsze marki wykorzystywane w kampaniach phishingowych w I kwartale 2023 r.

Walmart (odnoszący się do 16% wszystkich ataków phishingowych na całym świecie) DHL (13%) Microsoft (12%) LinkedIn (6%) FedEx (4,9%) Google (4,8%) Netflix (4%) Raiffeisen (3,6%) PayPal (3,5%)

W rankingu „Brand Phishing” w pierwszym kwartale 2023 roku pierwsze miejsce zajął gigant handlu detalicznego Walmart, który pojawił się w 16% ataków phishingowych. Na podium znalazły się także marka DHL, która pojawiła się w 13% ataków oraz Microsoft z 12% udziałem. Ogólnie rzecz biorąc, sektor technologii był branżą, pod którą najczęściej podszywali się cyberprzestępcy. W dalszej kolejności były to spedycja i handel detaliczny.Kampanie phishingowe wykorzystywały również wizerunek banku Raiffeisen, który stanowił 3,6% ataków phishingowych w ostatnim kwartale. Odbiorców zachęcano do kliknięcia w złośliwy link, który miał zabezpieczać konta przed wszelkimi oszustwami.Podczas ataku phishingowego typu brand przestępcy próbują naśladować oficjalną witrynę dobrze znanej marki, używając podobnej nazwy domeny lub adresu URL oraz projektu strony internetowej, który przypomina oryginalną stronę. Łącze do fałszywej strony internetowej może zostać wysłane do docelowych osób za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS-a, ewentualnie użytkownik może zostać przekierowany podczas przeglądania sieci lub może zostać uruchomiony przez oszukańczą aplikację mobilną. Fałszywa witryna często zawiera formularz służący do kradzieży danych uwierzytelniających użytkownika, szczegółów płatności lub innych informacji osobistych.