Wyciek danych: w 2022 roku okradziono ponad 310 mln kont

Z badania Surfshark wynika, że w minionych 12 miesiącach wyciek danych dotyczył aż 310 milionów 900 tysięcy kont użytkowników na całym świecie. I wprawdzie skala problemu może wydawać się ogromna, to jednak warto zaznaczyć, że ilość wycieków okazała się znacznie mniejsza niż w poprzednim roku.

Przeczytaj także: 121% wzrost liczby wycieków danych w Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużą ilość danych udało się wykraść cyberprzestępcom w 2022 roku?

Skąd pochodzą internauci, którzy tracą najwięcej danych?

Na którym kontynencie cyberbezpieczeństwo danych jest w największym stopniu nadwyrężane?

W 2022 r. co sekundę 10 internautów dotykał wyciek danych

W każdej sekundzie 2022 roku aż 10 internautów traciło swoje dane - mówi Agneska Sablovskaja, Lead Researcher w Surfshark. To niepokojące, jednak dobrą wiadomością jest ogromny, bo aż 68-procentowy globalny spadek liczby wycieków danych w porównaniu do ubiegłego roku. Niektóre kraje, w tym USA, Indie i Brazylia, zdołały poprawić swoją sytuację, podczas gdy Indonezja, Sri Lanka i Rosja doświadczyły największego wzrostu naruszeń danych rok do roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W 2022 r. co sekundę 10 internautów traciło swoje dane Globalne zestawienie Surfshark wykazuje, że w 2022 roku cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych ponad 310 milionów użytkowników Internetu.

Najwięcej na wycieku danych tracą Rosjanie

Europa w niechlubnej czołówce

Globalne zestawienie Surfshark wykazuje, że w 2022 roku cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych ponad 310 milionów użytkowników Internetu. Rok wcześniej liczba ta sięgała aż 959 milionów. Na 1 miejscu na świecie pod względem liczby naruszonych kont w rocznym raporcie znalazła się Rosja (104 mln 800 tys.), następnie Chiny (34 mln), Stany Zjednoczone (23 mln 500 tys.), Francja (20 mln 100 tys.) i Indonezja (14 mln 700 tys.). W tych 5 najbardziej zagrożonych krajach odnotowano prawie dwie trzecie wszystkich wycieków danych w 2022 roku.Polska z łączną liczbą 1 812 198 kont, których bezpieczeństwo złamano zajęła 19 miejsce na świecie i odnotowała 65% spadek liczby wycieków danych w porównaniu z ubiegłym rokiem.Aż do czasu wybuchu wojny w Ukrainie , do końca lutego 2022 r., pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby wycieków danych regularnie zajmowały Stany Zjednoczone. Od tamtego momentu na czele zestawienia znajduje się Rosja z jedną trzecią wszystkich naruszonych kont oraz największą liczbą wycieków danych – cyberprzestępcy uzyskali dostęp do kont 718 na tysiąc osób (dla porównania w Polsce jest to 48 włamań na tysiąc użytkowników Internetu).Dwa najpoważniejsze wycieki danych w Rosji (z firmy kurierskiej CDEK i portalu informacyjnego NGS.ru), które miały miejsce w marcu. Objęły one po prawie 19 mln kont i stanowiły łącznie ponad jedną trzecią wszystkich naruszeń danych w Rosji w 2022 r. Trzecim największym incydentem tego typu był wyciek informacji dotyczących 6 mln użytkowników sieci laboratoriów medycznych Gemotest.Europa znalazła się na szczycie kontynentalnego rankingu - połowa wszystkich naruszeń z 2022 roku (153 mln 300 tys.) dotyczyła europejskich kont e-mail. Stało się tak za sprawą zdarzeń w Rosji oraz we Francji. Aż 18% naruszonych danych w tym drugim z wymienionych krajów pochodziło z nieistniejącego już serwisu streamingowego Wakanim, który specjalizował się w japońskich serialach anime.Czwartą część wszystkich światowych naruszeń odnotowano w Azji - 74 mln 2 tys. głównie w Chinach, Indonezji i Indiach. Najwięcej danych chińskich użytkowników wyciekło w czerwcu ze strony z treściami dla dorosłych Hjedd (11 mln), co stanowiło około jednej trzeciej wszystkich naruszonych chińskich e-maili w 2022 roku. W Indonezji jeszcze większe szkody wyrządziło sierpniowe włamanie do IndiHome, podczas którego w ręce przestępców wpadły dane aż 12 mln 600 tys. użytkowników.Pierwsza dziesiątka krajów, w których utracono najwięcej danych to: Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Indonezja, Brazylia, Indie, Niemcy, Australia i Turcja. Natomiast największy wzrost wycieków rok do roku odnotowano w: Indonezji (269%), Sri Lance (204%), Rosji (191%), Uzbekistanie (73%) i Chinach (45%).