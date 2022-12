W III kwartale 2022 w Polsce ofiarą padło 534 tys. kont. Liczba skompromitowanych kont wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału aż o 121%. W badaniu firmy Surfshark, Polska znalazła się na 20. miejscu listy krajów z największą liczbą skompromitowanych kont. Na najwyższym miejscu podium znalazła się Rosja, skąd pochodzi 1/5 wycieków. Kolejne miejsca zajęły Francja i Indonezja.

Kliknij, aby powiekszyć fot. alphaspirit - Fotolia.com 121% wzrost liczby wycieków danych w Polsce

Raport wskazuje, że najwięcej wycieków danych w trzecim kwartale 2022 (lipiec – wrzesień) miało miejsce w Rosji, która utrzymała miejsce na najwyższym stopniu podium. Cyberprzestępcy uzyskali informacje dotyczące ponad 22 mln 407 tys. kont użytkowników. Tuż za Rosją znalazła się Francja z 13 mln 817 tys. skompromitowanych kont, a ostatnia na podium jest Indonezja z 13 mln 260 tys. Białoruś znalazła się na 19. miejscu z 539 tys. wycieków (ponad trzykrotny wzrost względem poprzedniego kwartału). Ukraina natomiast odnotowała 14-procentowy spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, co dało jej 17. lokatę na globalnej liście.W trzecim kwartale 2022 Polska znalazła się na 20. miejscu na świecie (534 tys. skompromitowanych kont). Jest to wzrost o alarmujące 121% względem poprzedniego kwartału (wtedy ofiarą padło 241 tys. kont).Według badania Surfshark w tym kwartale odnotowano aż 108 mln 900 tys. wycieków globalnie.Interaktywna mapa przygotowana przez ekspertów pokazuje, w jakim stopniu ten problem dotyka każdego kraju na świecie. Dziesięć najbardziej dotkniętych tym problemem krajów to w kolejności: Rosja, Francja, Indonezja, USA, Hiszpania, Chiny, Brazylia, Tajwan, Portugalia i Indie. Najwyższe wzrosty odnotowały Zambia (3886%), Boliwia (1913%), Chile (1852%), Francja (1710%) i Nigeria (1616%).52 miliony skompromitowanych w trzecim kwartale kont należało do europejskich użytkowników, co czyni Europę numerem jeden w rankingu, wśród kontynentów. 47% tej liczby to wycieki w Rosji, a 27% we Francji. Raport pokazuje, że statystyczny Europejczyk w ciągu ostatnich 18 lat doświadczył średnio 6 wycieków danych.