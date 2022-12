Jak nie stać się ofiarą ataku SIM swap?

Oszustwa SIM swap przybierają na sile, także w Polsce. Na czym polega taki atak? Jak się przed nim ochronić? Oto porady ekspertów z Bitdefender.

Co zrobić, aby nie stać się ofiarą ataku SIM swap?

Nie publikuj swojego numeru telefonu ani innych danych osobowych w domenie publicznej.

Nie podawaj swojego numeru telefonu komórkowego ani informacji o koncie przez telefon lub e-mail, zwłaszcza gdy otrzymasz niechciane połączenie – prawdopodobnie jest to próba socjotechniki.

Nie przechowuj poświadczeń dostępu w postaci zwykłego tekstu w telefonie lub komputerze

Twórz silne, unikalne hasła do różnych kont internetowych

Unikaj uwierzytelniania wieloskładnikowego bazującego na SMS-ach. Chociaż jest to lepsze niż brak uwierzytelniania dwuskładnikowego, atakujący może nadal ominąć tę warstwę zabezpieczeń, korzystając z metody podpinania karty SIM. W celu udaremnienia ataków, użyj silnych metod uwierzytelniania wieloskładnikowego, takich jak samodzielne aplikacje uwierzytelniające, dane biometryczne lub fizyczne klucze bezpieczeństwa.

Zamiana karty SIM może się zdarzyć każdemu, dlatego ważne jest podjęcie proaktywnych działań w celu zwalczania tej techniki podstępnego przejmowania konta. Myślę, że warto rozważyć użycie rozwiązania zabezpieczającego na urządzeniu mobilnym, aby ograniczyć szanse hakerów na dokonanie inżynierii społecznej lub zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem kradnącym dane - doradza Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender.



Oszustwa metodą SIM swap polegają na uzyskaniu przez przestępców duplikatu karty SIM ofiary. W ten sposób oszust zyskuje dostęp do powiadomień wysyłanych do poszkodowanego użytkownika, w tym kodów weryfikacyjnych służących do potwierdzenia transakcji finansowych, rejestracji nowego konta lub potwierdzenia tożsamości.Atak SIM swap składa się z kilku etapów. Najpierw oszust zbiera dane osobowe potencjalnej ofiary wykorzystując do tego metody inżynierii społecznej. Na przykład dysponując numerem telefonu i innymi danymi uwierzytelniającymi, cyberprzestępca kontaktuje się z firmą telefoniczną, aby podszyć się pod właściciela, twierdząc, że zgubił telefon i żądając przeniesienia numeru na nową kartę SIM. Czasami napastnicy przekupują pracowników operatora, aby bezpośrednio przenieśli numer. Po przeniesieniu numeru na kartę SIM kontrolowaną przez oszusta ofiara traci połączenie z siecią. Następnie przestępca wykorzystuje skradzione dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do konta bankowego ofiary lub portfela kryptograficznego.Chociaż głównym celem hakerów jest opróżnienie konta bankowego ofiary, schemat ten jest czasem wykorzystywany również do sprzedaży kont ofiary na czarnym rynku innym przestępcom chcącym przeprowadzić kradzież tożsamości. Jedną z ofiar ataku SIM swap był między innymi Jack Dorsey - były prezes Twittera. Z kolei w 2018 roku kryptowalutowy inwestor Michael Terpin, założyciel i dyrektor generalny Transform Group, został oszukany przez nastolatka na prawie 24 miliony dolarów za pomocą danych skradzionych podczas wymiany kart SIM.Najczęściej narażone na ataki SIM swap są osoby lubiące epatować bogactwem. Dlatego warto oprzeć się pokusie chwalenia się aktywami finansowymi lub inwestycjami w kryptowaluty w sieci, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Specjaliści z firmy Bitdefender przygotowali kilka wskazówek, które powinny uchronić użytkowników smartfonów przed oszustwem SIM swap.Brak możliwości wysyłania SMS-ów i wykonywania połączeń głosowych, może oznaczać, iż użytkownik został zhakowany. W takiej sytuacji należy zajrzeć do skrzynki e-mail i sprawdzić czy przychodzą wiadomości o zmianach na koncie, jeśli tak się dzieje, trzeba natychmiast zmienić hasło i włączyć inną metodę uwierzytelniania wieloskładnikowego, która nie uwzględnia numeru telefonu komórkowego.