Eksperci z firmy Check Point Software ostrzegają przed fałszywymi kontami na Instagramie. Ich zdaniem skala tego zjawiska jest bardzo duża - dotyczy nawet 10% profili. Stojące za fałszywymi kontami boty zagrażają naszym danym osobowym.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Na Instagramie działa nawet 95 mln botów Podszywanie się na Instagramie może mieć różne przyczyny, od złośliwego żartu po zaawansowane ataki cybernetyczne.

Jak chronić się przed podszywaniem?

Edukacja pracowników i klientów



Firmy powinny uczyć swoich pracowników a także klientów o ryzyku związanym z fałszywymi kontami. Należy szczególnie podkreślać ostrożność w klikaniu podejrzanych linków czy udostępnianiu informacji osobistych. Monitorowanie kont



Regularne monitorowanie aktywności na Instagramie za pomocą specjalistycznych narzędzi do monitoringu pozwala szybciej wykrywać fałszywe profile. Narzędzia te umożliwiają automatyczne skanowanie i identyfikację kont podszywających się pod firmę lub jej pracowników. Szybkie działanie



Jeśli wykryjesz podszywanie się pod Twoją markę, nie ograniczaj się do zgłaszania tego faktu za pomocą formularza Instagrama. Skorzystaj z usług firm specjalizujących się w szybkiej likwidacji fałszywych kont, takich jak Cyberint, które osiągają skuteczność usuwania takich profili na poziomie 97%.

Choć Instagram oferuje narzędzia do zgłaszania fałszywych kont, takie jak formularze online czy funkcje w aplikacji, to użytkownicy często skarżą się, że proces usuwania fałszywych profili jest powolny i mało efektywny. W niektórych przypadkach dochodzi nawet do błędnego zawieszenia prawdziwych kont. Według najnowszych danych aż 10% wszystkich kont na Instagramie może być fałszywych. Co więcej, takie profile bywają bardzo przekonujące – niektóre z nich gromadzą nawet dziesiątki tysięcy obserwujących.Zdaniem specjalistów Check Pointa, podszywanie się na Instagramie może mieć różne przyczyny, od złośliwego żartu po zaawansowane ataki cybernetyczne. Najczęstszym motywem jest próba wyłudzania danych osobowych (PII). Fałszywe profile mogą nakłaniać użytkowników do udostępniania poufnych informacji, takich jak dane logowania czy numer PESEL. Eksperci zwracają również uwagę na wykorzystywanie kont do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania (malvertising). Złośliwe konta wykorzystują fałszywe reklamy do kierowania użytkowników na strony zawierające np. wirusy. Problemem stają się coraz częściej również fałszywe oferty pracy. Cyberprzestępcy tworzą fikcyjne ogłoszenia rekrutacyjne, aby wyłudzić pieniądze lub przeprowadzić kradzież tożsamości.Powód, dla którego dochodzi do podszywania się na Instagramie, jest dość prosty: utworzenie konta na Instagramie jest banalne, natomiast zgłaszanie fałszywych kont może być procesem czasochłonnym i nieskutecznym.Oczywiście nie oznacza to, że Instagram (lub jego właściciel, Meta) nie przejmuje się problemem podszywania się pod konta, ani nie podejmuje kroków w celu jego rozwiązania. Problem polega jednak na tym, że Instagram może potrzebować dużo czasu, aby podjąć działania przeciwko fałszywym profilom. Podczas analizy kont podszywających się pod Marka Zlaticia, wpływowego eksperta w dziedzinie finansów, serwis Business Insider wykrył dwadzieścia indywidualnych kont, z których jedno miało prawie 100 000 obserwujących! To pokazuje, jak przekonujące potrafią być takie profile.Podszywanie się na Instagramie to poważne zagrożenie dla prywatności, reputacji oraz bezpieczeństwa finansowego. Chociaż zwalczanie tego zjawiska wymaga czasu i wysiłku, edukacja, monitorowanie oraz współpraca z ekspertami mogą znacząco ograniczyć ryzyko.