Jak odzyskać konto na Instagramie? Jak go nie stracić?

Kradzież konta na Instagramie nie należy do rzadkości. Dodatkowo, jeśli wykorzystujemy to samo hasło do innych mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej, łupem cyberprzestępców padnie mnóstwo naszych danych. Eksperci ESET podpowiadają, jak nie dopuścić do kradzieży naszego profilu i jak go odzyskać, gdy już padniemy ofiarą hakerów.

Utrata dostępu do profilu

Pierwszym błędem, który mógł doprowadzić do tej sytuacji, było ustawienie zbyt prostego hasła, którym posługiwała się ofiara, również na innych portalach. Hasło mogło wyciec z innej usługi, zostać wyłudzone przez atakujących lub nawet odgadnięte – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa z ESET. – Drugim błędem był brak dwustopniowego uwierzytelniania, które jest darmowe i proste w użyciu w mediach społecznościowych oraz usługach poczty elektronicznej. Gdyby ta funkcja została włączona, to nawet gdyby atakujący posiadali prawidłowe hasło do konta na Instagramie i poczty elektronicznej, dzięki której są w stanie użyć popularnej wśród przestępców metody „na zapomniane hasło”, i tak odbiliby się od przysłowiowej ściany. Fakt, że po przejęciu konta sami włączyli dwuskładnikowe uwierzytelnianie dobitnie świadczy, że przestępcy mają świadomość skuteczności tego zabezpieczenia – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zapobiec utracie konta na Instagramie? Uważaj na wszelkie wiadomości na Instagramie, które zaczynają się na przykład: „Cześć, potrzebuję twojej pomocy”.

Droga do odzyskania konta nie jest krótka

Konto odzyskane – co dalej?

Korzystanie z unikalnego, silnego hasła oraz włączenie wieloskładnikowego uwierzytelniania zaraz po założeniu konta jest praktyką, która skutecznie zmniejsza prawdopodobieństwo utraty dostępu do usługi w wyniku ataku – radzi ekspert ESET.

Jak odzyskać konto na Instagramie krok po kroku

Przejdź do swojego konta e-mail i upewnij się, że żadne adresy e-mail z Instagrama nie znajdują się na liście zablokowanych.

Odwiedź stronę resetowania hasła w Instagramie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie i prześlij prośbę o zweryfikowanie tożsamości. W tym celu zostaniesz poproszony o nagranie wideo. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy konto zawiera już Twoje zdjęcia. Link odzyskiwania zostanie wysłany na oryginalny adres e-mail.

Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie, aż do momentu, kiedy zostaniesz zweryfikowany.

Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji otrzymasz ośmiocyfrowy kod, który będzie wymagany po kliknięciu w link wysłany z Instagrama.

Zaloguj się na konto na komputerze, najlepiej przy użyciu adresu IP, który nie był wcześniej używany do korzystania z konta.

Po wejściu natychmiast unieważnij fałszywe dwuskładnikowe uwierzytelnienie ustawione przez cyberprzestępców.

Zmień hasło na silne, unikalne i niezwiązane tematycznie z Tobą.

Zmień numer telefonu z powrotem na swój.

Włącz ponownie dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Rozważ opcję dwuskładnikowego uwierzytelniania opartego na aplikacji, zamiast na SMS-ach.

Zmień nazwę użytkownika z powrotem na laptopie przed ponownym wprowadzeniem jej na telefonie.

Na koniec sprawdź listę osób zablokowanych na swoim koncie na Instagramie. Hakerzy mogli umieścić tam twoich bliskich przyjaciół.

Wskazówki eksperta ESET jak zapobiec utracie konta

Używaj silnego i unikalnego hasła na Instagramie.

Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie, zarówno na swoim koncie na Instagramie, poczcie email, jak i w innych usługach.

Uważaj na wiadomości phishingowe rzekomo pochodzące z Instagrama.

Uważaj na wszelkie wiadomości na Instagramie, które zaczynają się na przykład: „Cześć, potrzebuję twojej pomocy”. Jeśli dostaniesz taką wiadomość od znajomego, zadzwoń do właściciela konta, aby uświadomić mu, że jego konto padło prawdopodobnie ofiarą ataku.

Miej co najmniej jedno zdjęcie swojej twarzy na swoim koncie, aby proces ewentualnego odzyskiwania konta z użyciem selfie wideo mógł zadziałać prawidłowo.

