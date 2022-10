Ataki phishingowe. Jakie treści wykorzystują cyberprzestępcy?

Cyberprzestępcy w celu kradzieży danych ciągle chętnie sięgają po metody socjotechniczne, przynoszące im znaczne zyski. Często podszywają się pod popularnych nadawców, jak różnego rodzaju firmy i instytucje. Analitycy z firmy Fortinet zwracają uwagę na fakt, że hakerzy wykorzystują także aktualne wydarzenia i trendy, aby zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, a więc pozyskania danych lub pieniędzy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie treści wykorzystywane są w phishingu? Cyberprzestępcy dostosowują treści do aktualnych wydarzeń. Gdy ludzie pochłonięci są zdarzeniami o skali międzynarodowej, łatwo mogą przeoczyć próby oszustwa.

– Ta metoda oszustwa stała się szczególnie popularna w 2022 roku, gdy w Europie rozpoczął się kryzys energetyczny i pojawiły się obawy o rosnące ceny prądu. Wykorzystując sytuację i obawy ludzi przed brakiem energii przestępcy rozsyłali e-maile i SMS-y nawołujące do natychmiastowej zapłaty zaległości za prąd. Rzekome kwoty do wpłaty były bardzo niskie, co miało dodatkowo skłonić odbiorców do szybkiej reakcji, a wiadomości „pochodziły” od znanych im dostawców energii. Ochrona zdrowia – Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem powstania nowych wirtualnych niebezpieczeństw, a cyberprzestępcom pozwoliła żerować na bardzo silnej obawie o zdrowie i życie. Wykorzystywali to do wysyłania wiadomości mówiących o możliwości skorzystania z nowego leku czy szczepionki na koronawirusa. Ponadto oszuści kusili swoje ofiary szansą zdobycia fałszywego certyfikatu potwierdzającego szczepienie. W innych przypadkach rozsyłali informacje o rzekomej konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu zakażenia koronawirusem.

Phishing to metoda socjotechniczna, która polega na wysłaniu do potencjalnej ofiary e-maila z informacją mającą wywołać silne emocje, najczęściej strach lub euforię. Wiadomość może mówić o zaległej opłacie czy wygranej w konkursie.Celem przestępców jest sprawienie, by nieświadoma oszustwa osoba kliknęła w podany link lub otworzyła załącznik i podała swoje informacje osobiste lub dane logowania. W innym scenariuszu kliknięcie w link spowoduje zainfekowanie urządzenia złośliwym oprogramowaniem dającym następnie przestępcom dostęp do danych. Odmiana phishingu polegająca na rozsyłaniu ofiarom wiadomości SMS zamiast e-maili nazywana jest smishingiem Jak wskazują analitycy z firmy Fortinet, w ostatnich latach można było obserwować pojawienie się nowych treści w phishingu, które cyberprzestępcy dostosowują do aktualnych wydarzeń. Gdy ludzie pochłonięci są zdarzeniami o skali międzynarodowej, łatwo mogą przeoczyć próby oszustwa.W dobie cyfryzacji należy zachować szczególną ostrożność wobec wszelkich nietypowych komunikatów. Na szczęście wiadomości phishingowe i smishingowe zazwyczaj mają błędy i nie zawierają polskich znaków, a kwoty, które rzekomo należy zapłacić, są niewielkie i wynoszą parę złotych. To powinno wzbudzić czujność. Ponadto eksperci Fortinet przypominają, że żadne instytucje i firmy nie proszą o podanie poufnych informacji poprzez e-maile czy SMS-y. Dlatego fakt otrzymania jakiejkolwiek podejrzanej wiadomości należy skonsultować z daną instytucją i pod żadnym pozorem nie klikać w zawarte w niej linki.