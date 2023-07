Wybory parlamentarne niosą ryzyko cyberataków. Znamy potencjalne scenariusze

Wybory parlamentarne niosą ryzyko cyberataków

Atak typu (DDoS) czyli próba zakłócenia normalnego ruchu docelowego serwera wyborczego, usługi lub sieci poprzez przeciążenie infrastruktury zalewem ruchu internetowego. Atak ten może skutkować znacznymi opóźnieniami w dostarczaniu głosów do odpowiednich władz w celu zestawienia, a także prowadzić do pytań o rzetelność wyników i osłabić zaufanie społeczne do procesu demokratycznego.