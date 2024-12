Shadow AI. Czym jest, jakie niesie zagrożenia i jak ją ograniczyć?

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki nie tylko zdobywamy informacje, ale też pracujemy. Pracownicy coraz powszechniej korzystają z narzędzi AI w ramach wykonywania swoich obowiązków. Często nikogo o tym nie informując. Co grozi firmom, które nie rozwiążą problemu shadow AI?

Czym jest shadow AI?

Na pierwszy rzut oka takie działania mogą wydawać się nieszkodliwe. Jednak ponieważ działy IT nie są świadome tego, że pracownicy używają sztucznej inteligencji, nie są też w stanie monitorować sposobu wykorzystania AI w organizacji. A to może narazić ją na zwiększone ryzyko wycieku danych czy problemów prawnych – mówi Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w firmie Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Zagrożenia związane z shadow AI

Shadow AI to termin odnoszący się do nieautoryzowanego użycia i wdrażania narzędzi AI w organizacjach bez wiedzy i zgody działów IT lub bezpieczeństwa.

Jak ograniczyć wpływ shadow AI na organizację?

Ustalić polityki i zasady dotyczące AI. Aby ograniczyć shadow AI, organizacje mogą stworzyć zbiór jasnych wytycznych dotyczących wdrażania AI w całej firmie. To pomoże z w zapewnieniu zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami. Dodatkowo działy IT powinny przeglądać i zatwierdzać projekty związane z AI. Wszystko po to, by spełniały one standardy określone w przepisach.

Aby ograniczyć shadow AI, organizacje mogą stworzyć zbiór jasnych wytycznych dotyczących wdrażania AI w całej firmie. To pomoże z w zapewnieniu zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami. Dodatkowo działy IT powinny przeglądać i zatwierdzać projekty związane z AI. Wszystko po to, by spełniały one standardy określone w przepisach. Podnosić świadomość pracowników. Wprowadzenie szkoleń tłumaczących zagrożenia i konsekwencje stosowania shadow AI pomoże pracownikom zrozumieć wagę tego problemu. Wyedukowane zespoły będą chętniej stosować się do wewnętrznych wymagań firmy.

Wprowadzenie szkoleń tłumaczących zagrożenia i konsekwencje stosowania shadow AI pomoże pracownikom zrozumieć wagę tego problemu. Wyedukowane zespoły będą chętniej stosować się do wewnętrznych wymagań firmy. Wdrożyć kontrolę dostępu. Narzędzia monitoringu i kontroli dostępu ułatwią zespołom IT wykrywanie przypadków shadow AI. Pozwolą też wprowadzać ograniczenia dotyczące platform AI i ich nieautoryzowanego użycia w miejscach pracy.

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą wspierać firmy i ich pracowników w codziennej pracy. Jednak wdrażane bez kontroli przyczyniają się także do nieoczekiwanych problemów. Znamy to zjawisko doskonale. Organizacje mierzą się bowiem ciągle z wyzwaniami związanymi z shadow IT, czyli z korzystaniem przez pracowników z aplikacji lub oprogramowania, które nie zostało zatwierdzone ani nie jest nadzorowane przez dział IT. Każde przedsiębiorstwo musi zdać sobie sprawę, że pracownicy coraz częściej korzystają z AI podczas wykonywania codziennych zadań, oraz rozważyć, jakie konsekwencje niesie takie zachowanie. Świadomość – i zarządów, i pracowników – jest kluczem do zminimalizowania potencjalnych zagrożeń – podsumowuje Mateusz Ossowski z Barracuda Networks.

