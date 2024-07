Cyberprzestępcy bez urlopu. Na co uważać w wakacje?

Wakacje bez smartfona to opcja wybierana przez dość wąskie grono urlopowiczów. Nie jest więc zaskoczeniem, że jest to również okres żniw dla cyberprzestępców. Na celowniku znajdują się przede wszystkim smartfony. Atakujący liczą najwyraźniej na wakacyjną beztroskę i uśpioną czujność wypoczywających.

1. Odpowiednie zabezpieczenie sprzętu to podstawa

Prawdopodobieństwo zgubienia telefonu lub odłożenia go na leżak bez nadzoru podczas urlopu jest naprawdę wysokie. Chwila nieuwagi i wpadnie on w niepowołane ręce. Aby nie ułatwiać oszustom dostępu do przechowywanych w nim danych, kody blokady telefonu powinny być skomplikowane i trudne do odgadnięcia. Warto też włączyć funkcję śledzenia urządzenia, który umożliwi znalezienie zgubionego lub skradzionego sprzętu. To proste rozwiązania, które naprawdę mogą zminimalizować ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzecie – podkreśla Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos.

2. Nie można lekceważyć kopii zapasowych

3. Ostrożne korzystanie z sieci publicznych

Każdą sieć publiczną, z którą łączymy telefon, powinniśmy traktować jako potencjalnie niebezpieczną. Jeżeli jednak musimy z niej skorzystać, to kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności: przede wszystkim nie należy logować się do bankowości internetowej i innych serwisów, które zawierają wrażliwe dane. W takiej sytuacji bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z transmisji danych poprzez sieć komórkową – ostrzega Chester Wisniewski.

4. Uwaga na podejrzane linki

5. Tworzenie unikalnych haseł

Smartfony i tablety to urządzenia, na których przechowywane są ogromne ilości poufnych informacji. Numery telefonów, adresy, dane finansowe i medyczne to jedynie kropla w morzu tego, co oszuści mogą zyskać, jeśli sprzęt ten nie zostanie odpowiednio zabezpieczony. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie w telefonie programu antywirusowego oraz zadbanie o najnowsze aktualizacje systemu – mogą one zawierać nowe funkcje zwiększające odporność smartfona na potencjalne zagrożenia. Ponadto, koniecznie należy włączyć automatyczną blokadę ekranu w telefonie.Przed wyjazdem na wakacje warto zrobić zapasową kopię danych z urządzeń mobilnych. Dzięki temu użytkownik nie straci dostępu do ważnych informacji przechowywanych w telefonie w razie jego awarii, zgubienia czy kradzieży. Ponadto, dobrą praktyką jest ograniczenie liczby zabieranych w podróż dokumentów i dodatkowego sprzętu. Im mniej urządzeń, tym mniejsze ryzyko ich utraty. Przeniesienie danych do chmury lub na inne nośniki (np. szyfrowany pendrive) umożliwia zminimalizowanie przechowywanych w telefonie informacji tylko do tych niezbędnych w czasie urlopu.Korzystanie z ogólnodostępnych, najczęściej darmowych, hot spotów jest powszechnie stosowaną praktyką, szczególnie w podróży. Publiczne sieci Wi-Fi bardzo często nie są szyfrowane, co ułatwia hakerom drogę do przechwycenia danych użytkowników. Aby zmniejszyć ryzyko przekazania ich w niepowołane ręce warto skorzystać z VPN, czyli wirtualnej sieci prywatnej, która poprzez szyfrowanie połączenia między publiczną siecią a telefonem umożliwia bezpieczne przesyłanie danych.Wysyłanie e-maili i SMS-ów z atrakcyjnymi ofertami wycieczek lub prośby o zameldowanie w hotelu przez internet to bardzo częste działania cyberprzestępców w sezonie wakacyjnym. Wiadomości phishingowe zawierają złośliwe załączniki i linki, a po ich kliknięciu na urządzeniu instalowane jest złośliwe oprogramowanie. Należy więc zachować szczególną czujność i dokładnie sprawdzać, czy wiadomości nie zawierają np. błędów ortograficznych lub niepoprawnych sformułowań językowych, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do ich pochodzenia. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek haseł, informacji oraz danych z karty płatniczej należy upewnić się, że użytkownik znajduje się na bezpiecznej i oficjalnej stronie internetowej.Rezerwowanie hoteli oraz biletów lotniczych często wymaga stworzenia konta na stronach internetowych oferujących dane usługi. Należy zatem pamiętać o podstawowej zasadzie cyberbezpieczeństwa, którą jest tworzenie unikalnych i mocnych haseł oraz nazw użytkownika, a także niepowielanie ich w innych serwisach. Warto też rozważyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie podczas logowania, które – oprócz podania hasła – wymaga dodatkowej weryfikacji, np. za pomocą kodu przesyłanego SMS-em lub w wiadomości e-mail. Te czynności zminimalizują ryzyko dostania się cennych danych w ręce oszustów.Wyjeżdżając na długo wyczekiwany urlop uwaga zazwyczaj poświęcona jest bezpieczeństwu fizycznemu, a o cyfrowym łatwo zapomnieć. Konsekwencje mogą być jednak bardzo dotkliwe – od utraty danych, przez straty finansowe, aż po kradzież tożsamości. Dlatego w czasie wakacji, ale również poza nimi, cyfrowemu bezpieczeństwu powinno się poświęcać tyle samo uwagi, co fizycznemu.