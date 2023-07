Tablety Samsung Galaxy Tab S9

Samsung przedstawia nową serię tabletów premium Galaxy Tab S9. Każdy z trzech modeli Galaxy Tab - S9, S9+ i S9 Ultra - wyposażono w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X oraz procesor Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy. Do tabletów dołączono rysik S Pen klasy IP68.

Świat rozrywki i inspiracji w ruchu

Swoboda wcielania pomysłów w życie

Samsung Galaxy Tab S9 Każdy z tabletów Galaxy Tab S9 jest wyposażony w doceniany przez użytkowników rysik Galaxy S Pen.

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Tablety Galaxy S9 są dostępne w kolorach beżowym i szarym, Galaxy S9+ i S9 Ultra dostępne są w szarej wersji kolorystycznej.

Doświadczenie klasy premium

Dostępność

14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X tabletu Galaxy Tab S9 Ultra zapewnia wciągającą i przenośną rozrywkę zarówno graczom, jak i miłośnikom filmów. Szeroki zakres dynamiczny HDR10+ optymalizuje kolory i jasność obrazu scena po scenie, klatka po klatce. Dynamiczna częstotliwość odświeżania automatycznie kalibruje się w zakresie od 60 do 120 Hz, by zrównoważyć funkcję nadawania obrazowi płynności ze zużyciem energii. Funkcja Eye Comfort chroni wzrok przed zmęczeniem, redukując niebieską składową emitowanego światła o ponad 70%. Ożywia i wyostrza szczegóły, dzięki czemu zdjęcia, schematy techniczne, animacje i inne treści są doskonale widoczne. Ponadto, współczynnik proporcji obrazu 16:10 pozwala widzieć treści video tak, by były oglądane w jak najlepszej jakości.Galaxy Tab S9 sprawdzi się w rozrywkowych zastosowaniach, dzięki bogatszemu, przestrzennemu dźwiękowi w systemie Dolby Atmos wydobywającemu się z czterech głośników AKG. Dostępne są także indywidualne ustawienia dźwięku – tryb kina, gier, muzyki, połączeń wideo i nie tylko. Innowacyjna funkcja Vision Booster, przeznaczona dla tych, którzy chcą zabierać ze sobą rozrywkę na zewnątrz, wykrywa silne oświetlenie w otoczeniu i dostosowuje jasność ekranu, by zachować widoczność obrazu. Etui Smart Book Cover pozwala ustawić tablet w orientacji pionowej lub poziomej, by wygodnie oglądać treści.Tablety Galaxy Tab S9 są bardziej eleganckie niż ich poprzednicy, ale za smukłą formą kryje się realna moc. Każdy z modeli wyposażono we flagowy procesor mobilny Snapdragon® 8 Gen 2 dla Galaxy. Po raz pierwszy zastosowano w tabletach z tej serii zaawansowany układ chłodzenia wykorzystujący zasadę parowania cieczy, dzięki czemu tablet nie przegrzewa się podczas długich sesji oglądania filmów, grania lub edycji grafiki. Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi w branży partnerami, użytkownicy Galaxy Tab S9 doświadczą zoptymalizowanych wrażeń z gier na dużym ekranie. Tablety z serii Galaxy Tab S9 zostały również wyposażone w komorę wyparną, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o intensywnym użytkowaniu urządzenia. Nowy układ dwukierunkowego rozpraszania ciepła pomaga utrzymać wyższą wydajność tabletu przez dłuższy czas pracy.Każdy z tabletów Galaxy Tab S9 jest wyposażony w doceniany przez użytkowników rysik Galaxy S Pen. Działając zupełnie tak, jak długopis na papierze, rysik poszerza możliwości zapisywania i wyrażania swoich pomysłów. Rysik, podobnie jak tablety z rodziny Galaxy S9 są odporne na wodę i kurz na poziomie IP68. Rysikiem S Pen można też pisać w paskach wyszukiwania, przeglądarkach i sklepach z aplikacjami, a nowy układ ładowania z obydwu stron zasila akumulator bez względu na kierunek włożenia rysika do tabletu. Użytkownicy mogą zastąpić rysik wersją S Pen Creator Edition, by zyskać jeszcze więcej wrażeń. Rysik S Pen Creator Edition jest pokryty teksturowanym materiałem zapewniającym wygodny chwyt i szerszy kąt nachylenia, dzięki czemu tworzenie jest bardziej intuicyjne. Dostępne są również dwa rodzaje końcówek: twarda do naturalnego rysowania i miękka do pisania, jak na papierze.Wciągający wyświetlacz tabletu z serii Galaxy Tab S9 to idealne tło dla każdego projektu. W trybie Multi Window można wyświetlić nawet trzy okna z aplikacjami, ułożone kafelkowo i łatwo do wygodnego rozmieszczenia. W jednym widoku można jednocześnie przeszukiwać Internet, wyświetlać obraz z Galerii Samsung i szkicować pomysły w Notatniku Samsung. Dostępny jest też widok Pop-Up View, w którym aplikacje można wyświetlać jako okna przestawne, nie tracąc z widoku okna głównego.Podczas podróży lub w pracy sprawdzi się klawiatura Book Cover Keyboard. W połączeniu z funkcją rzutowania ekranu urządzenia zewnętrznego na ekran tabletu (DeX) można w wygodny sposób pracować niczym na komputerze stacjonarnym, zachowując mobilność tabletu. W trybie DeX wyświetlany jest obraz z urządzenia zewnętrznego (np. komputera), na którym widać łatwy do śledzenia kursor, a użytkownik może elastycznie regulować rozmiary i położenia okien Podczas połączenia w Google Meet można łatwiej współpracować, udostępniając swój ekran i jednocześnie edytując dokument na żywo w Notatniku Samsung.Zaprojektowane, by wspomóc produktywność i dotrzymać kroku kreatywności użytkowników, tablety Galaxy Tab S9 to potężne narzędzia z udoskonalonymi aplikacjami umożliwiającymi realizowanie osobistych pasji. Ulubiona przez fanów aplikacja GoodNotes po raz pierwszy pozwala notować i prowadzić dzienniki w systemie Android – tylko w tabletach Galaxy. Ponadto, notatki utworzone w GoodNotes na wszystkich platformach można łatwo udostępniać i równolegle współedytować.Profesjonalna aplikacja do edycji wideo LumaFusion ułatwia tworzenie treści do udostępnienia. Zdjęcia i filmy – nawet duże pliki – wykonane aparatem smartfonu Galaxy można łatwo udostępniać w Galaxy Tab S9 w funkcji Quick Share. LumaFusion w pełni wykorzystuje panoramiczny ekran tabletu Galaxy Tab S9 Ultra, umożliwiając precyzyjną edycję filmów.Aplikacja Clip Studio Paint została zmieniona w usprawniony interfejs do rysowania, malowania i nie tylko. Natomiast ArcSite umożliwia projektantom i profesjonalistom przejście od kreatywnych wizji do szczegółowy planów CAD 2D, kompleksowych map terenu i dokładnych oszacowań. Dzięki ścisłej współpracy z Google nad optymalizacją wykorzystania dużego ekranu, użytkownicy mają dostęp do aplikacji partnerskich, by łatwo wykonywać zadania i urzeczywistniać pomysły.Tablety z serii Galaxy Tab S9 współpracują płynnie z ekosystemem Galaxy. Korzystanie z kreatywnych narzędzi jest proste po skomunikowaniu tabletu z innymi urządzeniami. Funkcja Multi Control sprawia, że kopiowanie, wklejanie i przeciąganie tekstów i obrazów bezpośrednio między tabletem i smartfonem jest bezproblemowe, co umożliwia sterowanie smartfonem za pomocą touchpada tabletu Galaxy Tab S9.Nadążając za wrażeniami z użytkowania najwyższej jakości oprogramowania, tablety z serii Galaxy Tab S9 zachowały kultowe cechy wzornictwa flagowej serii smartfonów Galaxy S, w tym identyczny, układ aparatu. Tablety są smukłe (zaledwie 5,5 mm grubości tabletu Tab S9 Ultra) i lekkie, ale wytrzymałe i chronione na poziomie IP68. Są również zbudowane tak, że wytrzymują uderzenia i zadrapania – zawdzięczają to obudowie z wytrzymałego Armor Aluminium. Dla tych, którym najlepsze pomysły trafiają się w nieoczekiwanych miejscach, jest to idealny partner, użyteczny w trudnych warunkach kiedy przychodzi pracowity dzień. Nowa osłona Outdoor Cover zapewnia jeszcze więcej spokoju użytkownikom potrzebującym mocniejszej ochrony.Seria Galaxy Tab S9 to kolejny przykład zaangażowania firmy Samsung w rozwijanie technologii wzbogacających życie ludzi, a jednocześnie minimalizujących wpływ na środowisko, bez kompromisów. W porównaniu z poprzednimi generacjami, seria Tab S9 zawiera więcej materiałów z recyklingu, zarówno w komponentach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Tablety są też dostarczane w nowo zaprojektowanych pudełkach wykonanych w 100% z odzyskanego papieru.Tablety z serii Galaxy Tab S9 są dostępne w przedsprzedaży od 26 lipca, a sprzedaż regularna rozpocznie się 11 sierpnia.Tablety Galaxy S9 są dostępne w kolorach beżowym i szarym, Galaxy S9+ i S9 Ultra dostępne są w szarej wersji kolorystycznej. Użytkownicy mają do wyboru trzy rozmiary urządzeń: 14,6 cali (Tab S9 Ultra), 12,4 cali (Tab S9+) i 11 cali (Tab S9).Tablety są objęte programem aktualizacji czterech generacji interfejsu One UI i systemu Android oraz pięcioletnią aktualizacją zabezpieczeń.