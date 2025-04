Tablety Samsung Tab S10 FE+ i Galaxy Tab S10 FE

Samsung prezentuje najnowsze tablety - Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+. Tablety zostały wyposażone fabrycznie w nowoczesne funkcje AI.

Płynny obraz na większym, wyrazistym wyświetlaczu

Wydajność w smukłej formie

Samsung Galaxy Tab S10 FE Galaxy Tab S10 FE+ i Galaxy Tab S10 FE są pierwszymi urządzeniami z serii Galaxy wyposażonymi fabrycznie w nowoczesne funkcje AI.

Zaawansowane funkcje: odblokuj pełnię swojego potencjału

Tablet Galaxy Tab S10 FE Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ będą dostępne na wybranych rynkach od 3 kwietnia, w trzech kolorach: szarym, srebrnym i niebieskim.

Dostępność

Galaxy Tab S10 FE+ oferuje wciągającą rozrywkę na ekranie o przekątnej 13,1 cala. Tablet sprawdzi się podczas oglądania filmów i grania dzięki częstotliwości odświeżania 90 Hz i nowemu trybowi wysokiej jasności do 800 nitów. Automatycznie działający Vision Booster zapewnia optymalną jasność i widoczność nawet w nieustannie zmieniającym się środowisku zewnętrznym oraz skutecznie obniża emisję niebieskiego światła do bezpiecznego poziomu, by zminimalizować zmęczenie oczu i dostosować obraz do każdych warunków.Seria Galaxy Tab S10 FE zwiększa produktywność zarówno podczas pracy, jak i nauki, oferując jednocześnie szybką, płynną rozgrywkę bez zakłóceń. Dzięki zoptymalizowanej wydajności i wielozadaniowości tablety z serii Galaxy Tab S10 FE pomagają użytkownikom bez wysiłku przełączać się między wieloma aplikacjami, uwalniając kreatywność. Udoskonalony tylny aparat o rozdzielczości 13 MP zapewnia wyraźne i żywe zdjęcia podczas uwieczniania codziennych chwil.Najnowsze tablety z serii Galaxy Tab S10 FE zostały wyposażone w tą samą klasę ochrony, co urządzenia z serii Galaxy Tab 10 – I68, zapewniając większą odporność na warunki w jakich są użytkowane.Galaxy Tab S10 FE+ i Galaxy Tab S10 FE są pierwszymi urządzeniami z serii Galaxy wyposażonymi fabrycznie w nowoczesne funkcje AI, które redefiniują codzienną produktywność i kreatywność.Znana i ceniona funkcja Circle to Search with Google (Zakreśl, by wyszukać) umożliwia wyszukiwanie tego, co widać na ekranie bez przełączania aplikacji. Można szybko uzyskać potrzebne informacje, przetłumaczyć tekst lub uzyskać pomoc w uczeniu się z wyjaśnieniami krok po kroku – wszystko na jednym dużym ekranie.Funkcje Notatek, takie jak Matematyka (Solve Math) do szybkich obliczeń, rozpoznawanie pisma odręcznego, Asystent pisania odręcznego i organizator treści, sprawiają, że notowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na tym, co ważne.Asystenci AI są natychmiast uruchamiani jednym dotknięciem przycisku Galaxy AI na klawiaturze okładkowej. Ponadto, asystentów AI można dostosować do preferencji użytkownika, czego rezultatem są bardziej spersonalizowane wrażenia.Ulepszona Selektywna gumka (Object Eraser) pozwala bez wysiłku usuwać niechciane obiekty ze zdjęć, z automatycznymi sugestiami dla szybkiej i łatwej edycji.Nowo wprowadzona funkcja Uśmiech do zdjęcia (Best Face) ułatwia robienie perfekcyjnych zdjęć grupowych, wybierając i łącząc najkorzystniejsze aspekty wyglądu twarzy.Funkcja Automatycznego przycinania (Auto Trim) ożywia pamiętne chwile, przeszukując wiele plików filmowych w celu płynnego skompilowania najciekawszych ujęć.Tablet z serii Galaxy Tab S10 FE to również idealna kanwa kreatywności dzięki fabrycznie zainstalowanym aplikacjom i narzędziom, takim jak LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Noteshelf 3, Sketchbook i Picsart.By zapewnić jeszcze bardziej intuicyjne doświadczenie AI, seria Galaxy Tab FE jest płynnie zintegrowana z innymi urządzeniami z rodziny Samsung Galaxy. Podobnie jak w przypadku Galaxy Tab S10, użytkownik może kompleksowo monitorować stan swojego domu za pomocą widżetu Przegląd domu (Home Insight) i funkcji Widok mapy 3D (3D Map View). Bieżące aktualizacje statusu urządzeń współpracujących z aplikacją SmartThings gwarantują spokój ducha i komfort użytkowników, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.Bezpieczeństwo na Twoich zasadachPodobnie jak każde urządzenie Galaxy, tablety Galaxy Tab S10 FE są silnie chronione przez wielowarstwową platformę bezpieczeństwa Samsung Knox stworzoną dla ochrony krytycznych informacji i eliminacji luk w zabezpieczeniach dzięki kompleksowemu sprzętowi, wykrywaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym i współpracy urządzeń.Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ będą dostępne na wybranych rynkach od 3 kwietnia, w trzech kolorach: szarym, srebrnym i niebieskim.