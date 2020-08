Tablety Samsung Galaxy Tab S7 i S7+

Samsung zaprezentował nowe tablety Galaxy Tab S7 i S7+. Tablety mają wyświetlacze 11 i 12,4-calowy, są wyposażone w 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7nm oraz pracują pod kontrolą systemu Android 10.

Galaxy Tab S7 wyposażono w wyświetlacz LTPS TFT o wielkości 11”, natomiast Galaxy Tab S7+ oferuje wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 12,4” – oba zachowują proporcje ekranu wynoszące 16:10. Tablety napędza procesor nowej generacji Snapdragon 865 Plus. Jego CPU, GPU i NPU gwarantują zwiększoną wydajność.Galaxy Tab S7 i S7+ zostały wyposażone w udoskonalony rysik S Pen, który stanowi element zestawu. Jego zaokrąglony kształt i wydłużona końcówka sprawiają, że zapewnia on naturalne wrażenia z pisania i rysowania. W połączeniu z częstotliwością odświeżania wyświetlacza wynoszącą nawet 120 Hz, znacznie zwiększona responsywność rysika S Pen redukuje opóźnienia.Odświeżona funkcja Samsung Notes stanowi uzupełnienie możliwości rysika S Pen. Usprawnia robienie notatek dzięki łatwemu importowi plików PDF i nanoszenia na nich adnotacji, jak również opcji pisania – zarówno odręcznego, jak i na klawiaturze – i rysowania w tym samym obszarze. Samsung Notes oferuje ponadto funkcję Audio Bookmark, która pozwala nagrywać wykłady czy przebieg zebrań podczas pisania, a następnie synchronizuje oba rodzaje zapisu. Z łatwością można znaleźć poszukiwany fragment nagrań z wykładów, dotykając wybranego zdania w notatkach – funkcja automatycznie odnajdzie odpowiednie miejsce w pliku audio.Ulepszone Multi-Active Window pozwala uruchomić i obsługiwać nawet trzy aplikacje równocześnie. W tym samym czasie można przeprowadzać wideorozmowy, sprawdzać maile i robić notatki. Za sprawą App Pair można połączyć nawet trzy aplikacje, tak by jednocześnie się uruchamiały. Co więcej, Galaxy Tab S7 i S7+ – podobnie jak smartfony Galaxy – wyposażono w funkcję Edge Screen, zapewniając tym samym szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji.Ci, którzy chcą korzystać na tablecie z interfejsu, który zapewnia wrażenia niczym komputer PC, mają do swojej dyspozycji udoskonalony Samsung DeX z klawiaturą Book Cover firmy Samsung. Ta ulepszona klawiatura oferuje dodatkowy rząd intuicyjnych klawiszy funkcyjnych, większy touchpad, a także kilka nowych kątów nachylenia. Najnowszy One UI wzbogaca Samsung DeX o bardziej przejrzysty pasek zadań. Obsługa zarówno możliwości przybliżenia wybranej części ekranu, jak i różnych wielkości czcionek pozwala spersonalizować Samsung Dex tak, by odpowiadał preferencjom użytkowników. Po przerzuceniu okienka na prawą lub lewą stronę ekranu ukażą się ostatnio używane aplikacje, abyś można było szybko wybrać i uruchomić wybrane narzędzie. Tablet można bezprzewodowo połączyć z kompatybilnym telewizorem.Nowe tablety posiadają certyfikat SGS potwierdzający, że są bezpieczne dla oczu za sprawą niskiej emisji niebieskiego światła. Inteligentna bateria dostosowuje zużycie energii do aktywności użytkownika, dzięki czemu można grać i tworzyć bez konieczności podłączania urządzenia do zasilania. Zostało też dodane wsparcie dla super szybkiego ładowanie 45W, które szybko poradzi sobie z niskim poziomem baterii.Galaxy Tab S7 i S7+ wyposażono w różne narzędzia do pracy twórczej. Na tabletach jest wstępnie zainstalowana aplikacja do rysowania Clip Studio Paint. Ta wersja zapewni dostęp do zaawansowanych funkcji projektowania, w tym do zarządzania wieloma stronami czy możliwości uzyskiwania poszczególnych linii z danych w 3D.Dzięki Noteshelf można tworzyć i personalizować wirtualne notatniki, a następnie udostępniać je rodzinie i przyjaciołom. Ta dostępna bezpłatnie na Galaxy Tab S7 i S7+ aplikacja umożliwia dodawanie do cyfrowych notatników m.in. odręcznych zapisków, kształtów geometrycznych, spersonalizowanych zdjęć i nagrań audio. Można je ponadto organizować, ustawiając na łatwo dostępnej wirtualnej półce.Można też tworzyć wpadające w oko posty w mediach społecznościowych lub treści marketingowe, korzystając z Canva – łatwe w użyciu, dostępne w aplikacji szablony pomogą opracować swoje własne z wybranymi przez nas czcionkami, obrazami i nagraniami wideo.Galaxy Tab S7 i S7+ zaprojektowano tak, aby można było z łatwością pracować na wszystkich urządzeniach Galaxy. Za sprawą synchronizacji z Samsung Cloud przypomnienia i notatki zapisane w Samsung Notes na tablecie stają się natychmiast dostępne na smartfonie Galaxy i komputerze.Zamiast przesyłania plików lub zdjęć na chmurę i pobierania ich na inne urządzenie, Samsung Flow pozwala dokonać natychmiastowego transferu z telefonu na tablet i odwrotnie. Dzięki funkcji rozmów i wiadomości na innych urządzeniach można np. sprawdzać otrzymane SMS-y na tablecie, gdy telefonu nie mamy pod ręką.Daily Board SmartThings zmienia tablet w centrum sterowania wszystkimi urządzeniami Samsung IoT. Dostępna na Galaxy Tab S7 i S7+ funkcja udostępniania muzyki łączy utwory i playlisty przechowywane na różnych inteligentnych urządzeniach. Jeśli brak jest dostępu do sieci Wi-Fi, Auto Hotspot natychmiast udostępni szybką łączność innym urządzeniom.Partnerstwo Samsung z Microsoft ułatwia współpracę Galaxy Tab S7 i S7+ z komputerem. Wszystkie przypomnienia Samsung synchronizują się z aplikacją Microsoft To Do i Outlook, a zoptymalizowany pod kątem tabletów UI Microsoft Teams zapewnia elastyczność podczas korzystania z różnych urządzeń. Drugi ekran pozwala z kolei używać Galaxy Tab S7 i S7+ za pośrednictwem Wireless Display jako drugiego monitora czy arkusza do rysowania do komputera. Korzystając z opcji drugiego ekranu, można również używać rysika S Pen oraz dotykowo obsługiwać tablet.Dostępne w trzech zdecydowanych kolorach – czarnym, srebrnym i miedzianym – Galaxy Tab S7 i S7+ trafią do sprzedaży na wybranych rynkach 21 sierpnia b.r.