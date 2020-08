Smartwatch Samsung Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live

Samsung zaprezentował Galaxy Watch3 oraz słuchawki Galaxy Buds Live. Smartwatch zawiera zaawansowane funkcje, które pomagają dbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Słuchawki wyróżniają się ciekawym designem i ergonomicznym kształtem oraz oferują nowoczesną technologię audio.

Galaxy Watch3

Słuchawki Galaxy Buds Live

Galaxy Watch3 to jednocześnie zegarek i wygodne urządzenie typu wearables. Został wykonany ze stali nierdzewnej i wysokogatunkowej skóry. Smartwatch cechuje także dobrze znany już z poprzednich modeli obrotowy pierścień, którego przekręcenie umożliwia łatwe przechodzenie między widgetami, uruchamianie aplikacji czy przewijanie powiadomień. Tarcza może zostać dostosowana tak, by odpowiadała stylowi użytkownika, a sklep Galaxy Store oferuje możliwość zakupu ponad 80 000 różnych wzorów tarcz. Biblioteka 40 różnych kompilacji pozwala spersonalizować tarczę tak, by zapewniała użytkownikowi dostęp do najistotniejszych dla niego informacji.Jakie funkcje oferuje nowy Galaxy Watch3? Funkcja badania saturacji (SpO2) pozwoli na pomiar i śledzenie wartości wysycenia krwi tlenem, pozwalając na utrzymanie dobrej kondycji i samopoczucia. W przyszłości na urządzeniu Galaxy Watch3 zostanie uruchomiona nowa aplikacja o nazwie Samsung Health Monitor, która po wprowadzeniu na rynek będzie pozwalała użytkownikom monitorować ciśnienie krwi (BP) oraz dokonywać odczytu elektrokardiogramu (EKG), w krajach, w których te funkcje zostaną zatwierdzone. Ponadto, Galaxy Watch3 wyposażony jest także w nową funkcję wykrywającą upadki, która wysyła wiadomość SOS do wybranej osoby kontaktowej, by zapewnić użytkownikowi smartwatcha pomoc w razie zaistnienia takiej potrzeby.Funkcja Running analysis na bieżąco w trakcie biegania dostarczy informacje o aktualnych parametrach. Po wykonanym treningu użytkownik otrzyma raport zawierający ocenę sześciu parametrów, co pomoże w poprawieniu kondycji, podniesieniu wydolności i zmniejszeniu ilość kontuzji. Z kolei postępy w zakresie treningu wytrzymałościowego będzie można śledzić, korzystając z funkcji mierzenia pułapu tlenowego VO2 max readings, która umożliwia wgląd w informacje związane z poborem tlenu. Nawet przebywając w domu, użytkownik będzie miał dostęp do pełnego zakresu usług fitness za pośrednictwem aplikacji Samsung Health, która oferuje 120 różnych treningów w wersji wideo. Wystarczy tylko wybrać jeden z nich na swoim smartfonie Galaxy, przesłać go na telewizor Samsung Smart TV, a Galaxy Watch3 zajmie się resztą, śledząc jednocześnie postępy treningowe.Galaxy Watch3 jest kompatybilny z innymi urządzeniami Galaxy, w tym z telefonem Galaxy Note20. Korzystając jedynie ze smartwatcha znajdującego się na nadgarstku możliwe jest ustawienie automatycznych odpowiedzi na wiadomości, a także przeglądanie emotikon i zdjęć. Można także z łatwością kontrolować urządzenia mobilne za pomocą obrotowego pierścienia , odtwarzając muzykę z telefonu, a także wykorzystać gesty zaciskania i rozluźniania dłoni w celu odebrania rozmowy telefonicznej, czy przekręcenia nadgarstka w celu wyłączenia alarmu. Dla osób, które długo pozostają z dala od telefonu, dostępne są także modele LTE, które umożliwiają odbieranie rozmów oraz wiadomości, streaming ulubionych zestawów piosenek, czy dostęp do najczęściej wykorzystywanych aplikacji.Samsung dokonał zmiany konfiguracji tradycyjnych słuchawek, układając elementy wewnętrzne poziomo zamiast pionowo. Dzięki temu słuchawki nie odstają od uszu, zapewniając bardziej naturalny wygląd. Zastosowanie tej ergonomicznej konstrukcji sprawia, że słuchawki dostosowują się do kształtu uszu, dzięki czemu można je wygodnie nosić przez cały dzień. Dzięki dwóm wielkościom wykończenia skrzydełek możliwe jest także jeszcze lepsze dobranie słuchawek do potrzeb użytkownika.Dzięki zastosowaniu 12-milimetrowego głośnika i kanału basowego dźwięk jest pełen głębi. Dzięki trzem mikrofonom i jednostce odczytu głosu słuchawki reagują na głos użytkownika zapewniając komfort i wyrazisty dźwięk podczas rozmowy. Słuchawki wyposażone są także funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC) dla typu otwartego, która pozwala wyciszyć rozpraszające dźwięki otoczenia, takie jak przejeżdżające samochody, czy głośno działające urządzenia, jak pralki, umożliwiając jednocześnie użytkownikowi dokładne wysłuchanie ważnych powiadomień i rozmów telefonicznych.Słuchawki Galaxy Buds Live przełączają się między kompatybilnymi urządzeniami – nie jest wymagane ich odłączanie i ponowne podłączanie. Z kolei po sparowaniu słuchawek z najnowszymi urządzeniami Galaxy można np. nagrywać dźwięk do wideo, korzystając z urządzenia Galaxy Note20 i używając Galaxy Buds Live jako mikrofonu bezprzewodowego. Korzystając z nowej funkcji Buds Together, możesz także łatwo udostępniać muzykę znajomym bez pogorszenia jakości dźwięku.Słuchawki Galaxy Buds Live cechują się intuicyjnym dotykowym PUI (fizyczny interfejs użytkownika), który zapewnia wygodniejszą nawigację i umożliwia sterowanie dotykiem. Ponadto słuchawki Galaxy Buds Live zostały wyposażone w długo działającą baterię. W pełni naładowane słuchawki zapewniają do 6 godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC, a etui ładujące pozwala cieszyć się dodatkowym czasem do 15 godzin dzięki kolejnym doładowaniom. Kiedy potrzebujesz szybko naładować baterię możesz zyskać dodatkową 1 godzinę odtwarzania po zaledwie 5 minutach ładowania.Galaxy Watch3 i słuchawki Galaxy Buds Live będą dostępne w sprzedaży w Polsce od 21 sierpnia.Galaxy Watch3 będzie dostępny w wersji 41 mm oraz 45 mm. Oba modele będzie można nabyć w wersji obsługującej LTE i Bluetooth. Galaxy Watch 41 mm będzie dostępny w kolorach miedzianym i srebrnym, natomiast wersję Galaxy Watch 45 mm zaprojektowano w kolorach srebrnym i czarnym.Słuchawki Galaxy Buds Live w kolorach miedzianym, białym i czarnym.