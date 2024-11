Smartfon Samsung Galaxy A16

Samsung zaprezentował swój najnowszy model smartfona - Galaxy A16, który jest dostępny w dwóch wersjach: 5G i LTE. To modele z wysokiej jakości wyświetlaczami, potrójnymi aparatami i wbudowanymi zabezpieczeniami opartymi na rozwiązaniach Samsung Knox Vault.

Nowe smartfony Galaxy A16 wyposażono w 6,7-calowy wyświetlacz ze zminimalizowanymi ramkami, który sprawdzi się podczas oglądania filmów lub gier. Dzięki ekranowi Super AMOLED użytkownicy mogą cieszyć się żywymi i realistycznymi kolorami, a częstotliwość odświeżania 90 Hz zapewni płynne i angażujące wrażenia wizualne.Obie wersje Galaxy A16 są wyposażone w uniwersalny potrójny aparat o wysokiej rozdzielczości. Ultraszerokokątny aparat 5 MP sprawdzi się podczas podróży, a z pomocą przedniego aparatu 13 MP każde selfie wyjdzie perfekcyjnie. Co więcej, główny aparat 50 MP został stworzony tak, aby rejestrować każdą chwilę w możliwie najwyższej rozdzielczości, oferując przy tym natychmiastowe sugestie edycji, które pomogą użytkownikom uzyskać pożądany efekt.Elegancki Galaxy A16 ma smukłą obudowę o grubości 7,9 mm i stopień ochrony IP54. Zaprojektowano go przede wszystkim z myślą o bezproblemowym odtwarzaniu treści bez konieczności martwienia się o żywotność baterii. Smartfony Galaxy A16 zostały wyposażone w baterię 5000 mAh, która zapewnia długi czas pracy na jednym naładowaniu, a w razie potrzeby skorzystamy z szybkiego ładowania 25W.Smartfony Galaxy A16 zapewniają użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki jednej z najbardziej innowacyjnych platform zabezpieczeń z flagowych urządzeń Galaxy – Samsung Knox Vault: sprzętowe i odporne na manipulacje rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę przed atakami na sprzęt i oprogramowanie. Może pomóc chronić najważniejsze dane w urządzeniu, w tym dane odblokowania ekranu, takie jak kody PIN, hasła i wzory. Chroni także klucze szyfrujące urządzenia i szyfruje prywatne dane użytkowników przechowywane w urządzeniu, by uniemożliwić ataki hakerskie. Wraz z premierą Galaxy A16, Samsung realizuje również swoje zobowiązanie do zapewnienia urządzeniom jak najdłuższego okresu wsparcia. Użytkownicy, którzy zakupią Galaxy A16, będą mogli skorzystać z aż 6 aktualizacji systemu operacyjnego i 6 lat aktualizacji zabezpieczeń.Najnowszy smartfon Galaxy A16 jest dostępny w sklepach detalicznych oraz w sklepie internetowym Samsung.