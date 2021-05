Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite

Samsung wprowadza do oferty nowe Galaxy Tab S7 FE 5G i Galaxy Tab A7 Lite. Pierwszy ma wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala, drugi to kompaktowy tablet, w sam raz na wakacyjne wojaże.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G Samsung Galaxy Tab S7 FE ma 12,4 cala i został wyposażony w rysik S Pen.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S7 FE ma 12,4 cala i został wyposażony w rysik S Pen. Aplikacja Samsung Notes umożliwia proste przekształcenie odręcznych notatek w tekst cyfrowy. Zapiski można ponadto organizować przy pomocy automatycznych tagów, a inteligentne wyszukiwanie pozwala łatwo i szybko odnaleźć pożądaną notatkę – niezależnie od tego, czy została ona sporządzona odręcznie, czy przy użyciu klawiatury.Tablet Galaxy Tab S7 FE bez trudu radzi sobie z multitaskingiem. Widok podzielonego ekranu umożliwia pracę na trzech aplikacjach równocześnie, dzięki czemu użytkownik może na jednym ekranie przeglądać internet, robić notatki i odtwarzać wideo. Panel przy krawędzi pozwala zapisać wygodny skrót do ulubionych dwóch lub trzech aplikacji, dzięki temu można uruchomić je błyskawicznie.Dzięki Samsung DeX i klawiaturze Book Cover z tabletu można korzystać niczym z laptopa, podczas realizacji zadań ciesząc się interfejsem analogicznym do tego, jaki oferuje komputer. A rozwiązanie Drugi Ekran sprawi, że tablet Galaxy Tab S7 FE stanie się podczas pracy na komputerze dodatkowym ekranem – dzięki temu użytkownicy mogą zwiększyć swoją efektywność, korzystając z rozszerzonego widoku.Clip Studio Paint i Canva współpracują z rysikiem S Pen, co przekłada się na płynne i wyraziste rysunki i projekty. Nowi użytkownicy otrzymują w prezencie bezpłatny, 6-miesięczny okres próbny na Clip Studio Paint, bez ograniczeń mogą zatem odkrywać swoje talenty i próbować swoich sił w tworzeniu cyfrowych dzieł sztuki. Z kolei osoby często robiące notatki ucieszy fakt, że także funkcja Noteshelf oferowana jest bez opłat. Dzięki temu przy pomocy rysika mogą oni tworzyć precyzyjne kolorowe zapiski.Galaxy Tab S7 FE oferuje gładkie i stylowe metalowe wykończenie. Tablet dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i zielonym. Mimo dużego wyświetlacza tablet jest smukły i lekki, a przy tym wyposażony w baterię o pojemności 10 090 mAh.Samsung Galaxy Tab A7 Lite ma ekran o przekątnej 8,7” oraz smukłą i wytrzymałą metalową obudowę. Cienkie ramki wokół wyświetlacza i potężne podwójne głośniki z Dolby Atmos dodatkowo uatrakcyjniają odtwarzane filmy, programy czy gry.Urządzenie oferuje mnóstwo miejsca na wszystkie ulubione treści użytkownika, dzięki pamięci wewnętrznej wynoszącej nawet 64 GB, którą przy pomocy karty MicroSD można rozszerzyć do 1 TB. Czterordzeniowy procesor gwarantuje, że treści zostaną płynnie i szybko odtworzone. Długodziałająca bateria, adaptacyjne szybkie ładowanie 15 W i opcjonalne LTE sprawiają, że Galaxy Tab A7 Lite sprawdzi się zarówno podczas oglądania ulubionego serialu, jak i gamingu w drodze. Tablet dostępny jest w szarej i srebrnej wersji kolorystycznej.Galaxy Tab A7 Lite będzie dostępny w sprzedaży na początku czerwca, a Galaxy Tab S7 FE w drugiej połowie czerwca 2021.