Monitory AOC 310 Hz oraz 240 Hz dla graczy

AOC GAMING 25G4SXU i AOC GAMING CU34G4Z to dwa nowe monitory dla graczy. Pierwszy to 24,5-calowy model Full HD o odświeżaniu 310 Hz, a drugi to zakrzywiony, 34-calowy monitor ultrapanoramiczny UWQHD o odświeżaniu 240 Hz.

Wysokie odświeżanie do dynamicznych gier

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC GAMING 25G4SXU - tył Podstawa zastosowana w obu nowych modelach AOC umożliwia regulację nachylenia i wysokości panelu oraz jego obrót i kompatybilność z mocowaniem VESA 100 x 100. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor AOC GAMING 25G4SXU Monitor ma przekątną 24,5 cala, czas reakcji MPRT na poziomie 0,3 ms i rozdzielczość 1920 x 1080 px Kliknij, aby przejść do galerii (7)

AOC G-Menu i hub USB

Cena i dostępność

został oparty na panelu typu Fast IPS o odświeżaniu 300 Hz. Po podkręceniu za pomocą zmiany ustawienia w OSD można tą wartość zwiększyć do 310 Hz. W połączeniu z przekątną 24,5 cala, czasem reakcji MPRT na poziomie 0,3 ms i rozdzielczością 1920 x 1080 px pozwala on na uzyskanie e-sportowych wrażeń i osiągów bez potrzeby wyposażania się w najwydajniejszy komputer. Monitor najlepiej sprawdzi się w grach takich jak Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite czy Overwatch 2.powinien za to przypaść do gustu fanom Rennsport, iRacing, Automobilista 2 czy DCS World. Monitor wyposażono w 34-calowy panel typu Fast VA. Otrzymał on zakrzywienie 1500 R dla zwiększenia wrażenia zanurzenia się w rozgrywce. Sprzęt wyświetla obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 240 Hz. VESA przyznała mu też certyfikat DisplayHDR 400.Monitory obsługują technologię Adaptive-Sync, która synchronizuje wyświetlanie klatek obrazu przez kartę graficzną z wyświetlaczem. Zapobiega to efektowi rozrywania obrazu. Dodatkowo 25G4SXU otrzymał certyfikację NVIDIA G-SYNC Compatible.Ustawienia monitorów AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu Windows.Podstawa zastosowana w obu nowych modelach AOC umożliwia regulację nachylenia i wysokości panelu oraz jego obrót i kompatybilność z mocowaniem VESA 100 x 100. Dodatkowo w przypadku 25G4SXU zajmuje ona niewiele miejsca na biurku, pozwalając na ukośne ustawienie klawiatury zaraz przy monitorze, tak jak preferuje to robić wielu zawodników e-sportowych. Daje ona także możliwość ustawienia wyświetlacza w trybie portretowym (pivot).25G4SXU wyposażono w czteroportowy koncentrator USB, a w CU34G4Z jest on dwuportowy. W obu monitorach jedno ze złącz (oznaczone kolorem żółtym) pozwala na szybkie ładowanie.Oba wyświetlacze wejdą do sprzedaży w kwietniu. AOC GAMING 25G4SXU w sugerowanej cenie detalicznej 957 PLN, a AOC GAMING CU34G4Z w cenie 1793 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED.