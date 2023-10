Ataki hakerskie w Polsce co 10 minut

W Polsce hakerzy atakują co 10 minut, a na świecie nawet co 39 sekund - informuje Check Point Research. 60% ataków to ataki na urządzenia mobilne. Tymczasem tylko połowa Polaków korzysta z oprogramowania antywirusowego w smartfonie. Co piąta osoba nie korzysta z żadnych zabezpieczeń.

Hakerzy atakują Polaków co 10 minut. Na świecie do ataku dochodzi co 39 sekund

Smartfony stały się małymi komputerami, które spełniają wiele naszych potrzeb, od poczty elektronicznej i transakcji bankowych po komunikację i korzystanie z mediów społecznościowych. Stałe połączenie do sieci i możliwość instalacji różnych aplikacji sprawia, że bezpieczeństwo mobilne jest narażone na ataki cyberprzestępców. Podkreślam – bezpieczeństwo nie jest bezpośrednio związane tylko z systemem operacyjnym i używanym urządzeniem, ale także z komunikacją w Internecie, szyfrowaniem danych i świadomością prywatności użytkowników – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polacy nie chronią swoich telefonów Tylko połowa z nas (52%) deklaruje korzystanie z oprogramowania antywirusowego w swoich telefonach.

Im bardziej polegamy w codziennym życiu na telefonie, tym bardziej będzie to miało wpływ na nasze bezpieczeństwo – podsumowuje Wojciech Głążewski z firmy Check Point Software w Polsce.

44% ankietowanych respondentów uważa, że nie zapewnia swoim pracownikom szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z pracą zdalną. (Databasix)

Do 2024 r. straty wynikające z oszustw związanych z płatnościami online wyniosą 25 miliardów USD rocznie.

Motywacją większości cyberataków jest chęć zysku finansowego – prawie 86%. Drugim wiodącym motywatorem cyberataku jest szpiegostwo państwowe. (Verizon)

Prognozy pokazują, że z powodu cyberprzestępczości firmy będą tracić w 2025 r. około 10,5 milardów USD, tj. ponad 19 mln USD na minutę.

Globalne koszty cyberprzestępczości będą rosły o 23% rocznie do 2027, osiągając 23,84 miliardów USD (Statista)

Google i Microsoft zobowiązały się zainwestować ponad 60 miliardów USD do 2025 r. w poprawę systemów cyberbezpieczeństwa. (CNBC)

Liczba ataków cybernetycznych rośnie z roku na rok. Statystycznie do ataku na urządzenie mobilne dochodzi co 39 sekund na świecie, a ofiarami pada ponad 800 tys. osób. W Polsce do ataku hakerskiego dochodzi co 10 minut. W sumie średnio ok. 1000 razy tygodniowo. Ale są sektory, które znacznie częściej odpierają ataki – użyteczności publicznej, służby zdrowia, finansów – ponad 2000 razy tygodniowo – wynika z danych firmy Check Point.Ponad 60% ataków dokonywanych jest na urządzenia mobilne, które zwykle nie są odpowiednio zabezpieczone. Co ciekawe, Polacy w większości nie korzystają z generatorów haseł i stawiają na własną wiedzę i metody zabezpieczania dostępu do danych. To stanowi duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa osobistego i finansowego, wynika z obserwacji firmy Check Point Software Technologies. Największą i najbardziej zagrożoną grupą użytkowników sieci są seniorzy (powyżej 65 roku życia), wśród których blisko połowa (40%) nie robi żadnych kopii dokumentów zapasowych.I choć 95% ataków dokonywanych jest na organizacje rządowe, firmy technologiczne lub duże przedsiębiorstwa branży handlowej (jako centra wiedzy i danych o setkach tysięcy klientów), to ataki na prywatnych użytkowników, korzystających z popularnych aplikacji stanowią rosnące zagrożenie.Skuteczna ochrona przed cyberatakami i niebezpiecznymi praktykami w sieci sprowadza się przede wszystkim do tworzenia silnych haseł i ich aktualizacji czy instalacji oprogramowania antywirusowego. Aż 90% użytkowników smartfonów deklaruje**, że w Polsce istnieje potrzeba zintensyfikowania działań edukacyjnych w tym zakresie. Tymczasem ponad 25% Polaków nie stosuje hasła zabezpieczającego smartfon (BIK), a prawie 20% nie wie czy jego urządzenie mobile posiada system antywirusowy.Szczególnie niepokojącym jest fakt, że 20% włamań i kradzieży poufnych danych na świecie wynika z przejęcia loginów, a 8 na 10 użytkowników urządzeń mobilnych używa tego samego hasła do wielu innych aplikacji i kont. Z wypowiedzi ekspertów wynika, że 1 na 36 urządzeń mobilnych na świecie ma zainstalowane aplikacje zawierające szkodliwe oprogramowanie, najwięcej z nich przejmuje dane z systemu Android.Zagrożenia rosną na świecie: