250 ataków hakerskich dziennie na polskie firmy

Polska zalazła się wśród 5 najbardziej atakowanych krajów UE - wynika z raportu Check Point Research. Polskie firmy stają się celem cyberataków ponad 250 razy dziennie i 1800 razy tygodniowo.

Czechy 2580

Włochy 2414

Hiszpania 2108

Szwecja 1990

Polska 1825

Jesteśmy świadkami nowej ery zagrożeń, w której do ataków wykorzystywane są narzędzia AI oraz algorytmy platform społecznościowych. Drastyczny wzrost liczby ataków to wyzwanie nie tylko dla firm, ale również dla całego sektora bezpieczeństwa narodowego – instytucji rządowych, wojskowych, strategicznych. Cyberprzestępcy nie tylko stają się coraz bardziej wyspecjalizowani i zuchwali, ale również coraz lepiej finansowani i zorganizowani, co sprawia, że zagrożenie jest bardziej realne i nieprzewidywalne – komentuje Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

Szwajcaria 135%

Czechy 129 %

Francja 102%

Szwecja 81%

Hiszpania 75%

Niemcy 70%

Austria 66%

Holandia 64%

Włochy 60%

Polska 51%

Najwięcej ataków hakerskich musi odpierać nasz sąsiad – Czechy, gdzie firmy atakowane są ponad 2.500 razy tygodniowo (357 razy dziennie). Nie mniej pracy mają eksperci bezpieczeństwa chroniąc firmy we Włoszech (2414 ataków tygodniowo), Hiszpanii (2108) i Szwecji (1990). Pierwszą piątkę zamyka Polska z 1825 ataków tygodniowo (31.03.2025). Ale są to dane uwzględniające średnią ważoną liczny ataków na firmy/ sektory w danych państwie Unii Europejskiej. Okazuje się, że są sektory – rządowy, wojskowy, użyteczności publicznej stają się celem znacznie większy ilości cyberataków tygodniowo (blisko 2000).Liczba ataków tygodniowo:Europa i świat stają w obliczu rosnącego zagrożenia cybernetycznego. Ekstremalny wzrost łączności – 5,5 miliarda użytkowników internetu, 15 miliardów urządzeń IoT podłączonych do sieci, powszechny mobilny dostęp do sieci i rozwój sztucznej inteligencji – niosą ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia – podkreślają eksperci Check Point Software.Nieco inaczej wygląda pozycja naszego kraju pod względem procentowego wzrostu liczny ataków…. Największy wzrost zagrożenia w ciągu roku zanotowała Szwajcaria (135%), gdzie średnia bezwzględna liczba tygodniowych ataków wynosi niespełna 1400. Wynika to ze znacznie mniejszej bazy w 2024 roku (znacznie poniżej 1000 ataków), która skokowo wzrosła w wyniku zmieniającego się otoczenia cybernetycznego w 2025 roku. Na drugim miejscu jest nasz południowy sąsiad – Czechy (129%), na trzecim Francja (102%, choć średnia tygodniowo znacznie poniżej Polski 1382). Na 10 miejscu znajduje się Polska z 51% wzrostem ataków cybernetycznych w ciągu roku.Procentowy wzrost cyberataków w ciągu roku w krajach UE:Choć instytucje rządowe należą do wyjątkowo wrażliwych w wielu krajach, to edukacja i badania są najbardziej atakowaną branżą w Europie i na świecie ze średnią liczbą ponad 4300 ataków tygodniowo na organizację. Z danych Check Pointa wynika, że edukacja – tylko w 2024 roku - zanotowała 75 proc. wzrost ataków a od pięciu lat stanowi najbardziej zagrożony sektor na świecie.