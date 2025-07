Nowa farma wiatrowa Eurowind Energy w woj. wielkopolskim. Gmina Jastrowie zyska 2,2 mln zł rocznie z podatków

Eurowind Energy realizuje nową inwestycję w gminie Jastrowie, w województwie wielkopolskim, która obejmuje budowę 11 turbin wiatrowych w miejscowości Sypniewo oraz instalacji fotowoltaicznych. Szacuje się, że po uruchomieniu parku wiatrowego i farmy PV, do budżetu gminy napłynie nawet 2,2 miliona złotych rocznie.

Farma wiatrowa Sypniewo to kolejna inwestycja Eurowind Energy z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przedsięwzięcie zakłada instalację 11 nowoczesnych turbin wiatrowych. Projekt rozpoczęty został w 2024 roku, a jego komercyjny start przewidywany jest na przełomie 2029 i 2030 roku. Czas funkcjonowania farmy wiatrowej planowany jest na co najmniej 25 lat. Wytwarzana energia pokryje roczne zapotrzebowanie dla 44 tysięcy gospodarstw domowych.Nowa inwestycja przyniesie znaczące wpływy do budżetu gminy. Szacuje się, że jedna turbina będzie generować około 150 tysięcy złotych rocznie z tytułu podatków. W konsekwencji, po uruchomieniu całego parku wiatrowego wraz z farmą fotowoltaiczną, gmina może liczyć na zwiększenie dochodów o około 2,2 miliona złotych rocznie. Środki te mogą zostać przeznaczone między innymi na modernizację i budowę nowych dróg, które poprawią infrastrukturę dostępową do różnych części gminy.Poza wpływami finansowymi, Eurowind Energy angażuje się również w działania wspierające lokalną społeczność. Wsparcie obejmuje działalność lokalnych organizacji społecznych, przedszkoli oraz miejsc spotkań i aktywności sportowych. Przykładowo, firma sponsoruje młodych sportowców, dostarczając drużynie Zryw Sypniewo nową odzież sportową. Pomoc skierowana jest także do Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach której zapewniane są między innymi szkolenia oraz zakup sprzętu ratowniczego.Inwestycja generuje także miejsca pracy dla mieszkańców gminy. W trakcie realizacji projektu zaangażowane zostaną lokalne firmy świadczące noclegi, gastronomię, usługi ochroniarskie, transportowe, a także dostarczające materiały budowlane. Inwestor planuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, co dodatkowo wzmocni gospodarkę regionu.Dla potrzeb budowy parku wiatrowego niezbędna będzie modernizacja dróg dojazdowych, co również przyczyni się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej w gminie. Obecność farmy wiatrowej wraz z instalacjami fotowoltaicznymi wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju energetyki odnawialnej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego regionu.Mieszkańcy Gminy Sypniewo po zrealizowaniu projektu będą mieli możliwość nabycia udziałów w farmie wiatrowej, dzięki czemu mogą zyskać dostęp do 10% wytwarzanej przez nią energii i tym samym znacząco obniżyć rachunki za prąd w swoim gospodarstwie domowym.