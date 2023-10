Rekordowa frekwencja wyborcza i… w internecie

W tegorocznych wyborach odnotowano rekordową frekwencję - ponad 74%. A jakie było zainteresowanie informacjami i treściami publicystycznymi? Sprawdzili to analitycy Gemius i PBI.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI IX 2023

Powyborcze komentarze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Real Users 16 października, a więc nazajutrz po wyborach, liczba Realnych Użytkowników na stronach i aplikacjach z omawianych kategorii osiągnęła rekordowe wartości Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Ponad kwadrans na stronach z publicystyką

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe ATS Średni czas na użytkownika (ATS) wyniósł 16 października 16 minut i 44 sekundy, co w stosunku do średniej za 1-14 października stanowiło wzrost o blisko 85%. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Skokowy wzrost odsłon

Więcej kobiet i osób po 30-tce

Wyborcze strony internetu

Analitycy Gemius i PBI przyjrzeli się oglądalności stron i aplikacji z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” oraz „Informacje lokalne i regionalne” w okresie 1-18 października 2023 roku.Analiza danych dziennych z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” oraz „Informacje lokalne i regionalne” wskazała, że największą popularnością wśród internautów cieszyły się powyborcze analizy. 16 października, a więc nazajutrz po wyborach, liczba Realnych Użytkowników na stronach i aplikacjach z omawianych kategorii osiągnęła rekordowe wartości. Więcej osób przeglądało informacje ogólnopolskie (12,2 mln RU) niż lokalne (7,6 mln), łącznie natomiast odnotowaliśmy blisko 14 mln użytkowników, a więc o 43% więcej niż w okresie 1-14 października (okres poprzedzający wybory). W dzień wyborów wartości te wyniosły odpowiednio 11 mln, 6,7 mln oraz 12,9 mln.Powyborczy poniedziałek był także dniem, w którym internauci spędzali na stronach poświęconych informacjom rekordowo dużo czasu. Średni czas na użytkownika (ATS) wyniósł 16 października 16 minut i 44 sekundy, co w stosunku do średniej za 1-14 października stanowiło wzrost o blisko 85%. Zdecydowanie więcej czasu użytkownicy spędzali na stronach ogólnopolskich, niż regionalnych – ATS dla tych pierwszych wyniósł w dniu po wyborach 17 min, podczas gdy dla stron lokalnych były to 3 minuty i 25 sekund. W dniu wyborów wartości te wynosiły nieco ponad 10 minut w przypadku kategorii ogólnej, a także łącznie dla obu kategorii oraz 2 minuty 16 sekund w przypadku stron lokalnych.Rekordowe wartości odnotowaliśmy również w przypadku liczby odsłon w analizowanych kategoriach. Na stronach i aplikacjach z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” 16 października wygenerowano ich 157,8 mln, natomiast na stronach lokalnych i regionalnych – 36,9 mln. Wynik dla obu kategorii łącznie to 194,7 mln, czyli o 164,3% więcej niż średnio w okresie 1-14 października.16 października, a więc w powyborczy poniedziałek, kobiety stanowiły większość (52,6%) użytkowników stron poświęconych Informacjom i publicystyce. Jeśli chodzi o przedziały wiekowe, najliczniejszą, bo sięgającą 23,1% grupę stanowili internauci w wieku 35-44.Strona wybory.gov.pl, czyli oficjalny serwis tegorocznych wyborów, gdzie znaleźć można było wszystkie informacje na temat okręgów wyborczych, listy kandydatów, a także – już po wyborach – na bieżąco aktualizowane wyniki, największą oglądalność zanotowała 16 października.Na koniec prezentujemy top 10 brandów z obu omawianych kategorii w okresie 1-16 października 2023.